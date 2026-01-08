Pantesan Tantrum?! Manchester United Tolak Beli TUJUH Pemain Incaran Ruben Amorim Ini, Dari Juara Dunia Sampai Wonderkid Menjanjikan

Dipecatnya Ruben Amorim dari jabatan pelatih Manchester United semakin menguak betapa retaknya hubungan antara ruang ganti dan ruang rapat di Old Trafford. Meski komentarnya pasca hasil imbang 1-1 kontra Leeds United menjadi pemicu terakhir, benih perpisahan ternyata sudah tertanam berbulan-bulan sebelumnya lewat perselisihan sengit soal strategi transfer. Frustrasi Amorim memuncak dalam ledakan emosionalnya usai laga di Elland Road, ketika ia menuntut untuk disebut sebagai “manajer” alih-alih sekadar “pelatih kepala”.

Pelatih 40 tahun itu merasa kewenangannya terus dikebiri oleh direktur olahraga Jason Wilcox dan kepala rekrutmen Christopher Vivell, yang berulang kali menolak pemain rekomendasinya demi membeli pemain pilihan mereka sendiri yang berbasis data, menurut laporan The Sun.

Amorim menginginkan pemain berpengalaman, teruji di Liga Inggris, dan bermental juara untuk menstabilkan tim. Sebaliknya, klub lebih memilih aset muda berpotensi tinggi dengan nilai jual kembali. Filosofi yang berseberangan inilah yang menyebabkan penolakan terhadap tujuh pemain yang Amorim anggap krusial bagi proyeknya.