Amorim secara terbuka menyinggung minimnya dukungan dari jajaran direksi setelah hasil imbang 1-1 melawan Leeds. Ia berkata: “Saya datang ke sini untuk menjadi manajer Manchester United, bukan sekadar pelatih. Itu jelas. Saya tahu nama saya bukan [Thomas] Tuchel, bukan [Antonio] Conte, bukan [Jose] Mourinho, tapi saya adalah manajer Manchester United dan itu akan berlangsung selama 18 bulan atau sampai dewan memutuskan untuk berubah. Itu poin saya. Saya ingin mengakhiri pembahasan ini. Saya tidak akan mengundurkan diri. Saya akan menjalankan tugas saya sampai ada orang lain yang datang menggantikan saya.”

Meski menegaskan akan menghormati kontraknya, Amorim justru dipecat kurang dari 24 jam kemudian. Pihak klub merasa dipojokkan, dengan Wilcox dan CEO Omar Berrada menilai tak ada pilihan selain mengambil tindakan tegas.

Setelah pertemuan lanjutan, Amorim diberi tahu bahwa Man United memilih berpisah. Keputusan ini otomatis memicu kewajiban pembayaran kompensasi.