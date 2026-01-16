Getty
Ruben Amorim Ternyata Sudah Mau RESIGN Sebelum Dipecat, Manchester United Rugi RATUSAN MILIAR!
Amorim sudah mau mundur dari jabatannya di Manchester United
Tak lama setelah Ruben Amorim dipecat Manchester United, terungkap bahwa ia sempat terlibat adu argumen panas dengan direktur sepakbola Jason Wilcox menjelang laga Liga Inggris melawan Leeds United di Elland Road.
Menurut laporan The Sum, Amorim bahkan “memberi tahu orang-orang terdekatnya bahwa ia akan mengundurkan diri” usai pertengkaran sengit tersebut. Namun, mantan pelatih Sporting itu "berubah pikiran setelah berbicara dengan agennya, Raul Costa". Sang agen disebut menyarankan padanya bahwa Man United harus memilih satu dari dua opsi: “mendukungnya atau memecatnya.”
Amorim buka suara soal minimnya dukungan Manchester United
Amorim secara terbuka menyinggung minimnya dukungan dari jajaran direksi setelah hasil imbang 1-1 melawan Leeds. Ia berkata: “Saya datang ke sini untuk menjadi manajer Manchester United, bukan sekadar pelatih. Itu jelas. Saya tahu nama saya bukan [Thomas] Tuchel, bukan [Antonio] Conte, bukan [Jose] Mourinho, tapi saya adalah manajer Manchester United dan itu akan berlangsung selama 18 bulan atau sampai dewan memutuskan untuk berubah. Itu poin saya. Saya ingin mengakhiri pembahasan ini. Saya tidak akan mengundurkan diri. Saya akan menjalankan tugas saya sampai ada orang lain yang datang menggantikan saya.”
Meski menegaskan akan menghormati kontraknya, Amorim justru dipecat kurang dari 24 jam kemudian. Pihak klub merasa dipojokkan, dengan Wilcox dan CEO Omar Berrada menilai tak ada pilihan selain mengambil tindakan tegas.
Setelah pertemuan lanjutan, Amorim diberi tahu bahwa Man United memilih berpisah. Keputusan ini otomatis memicu kewajiban pembayaran kompensasi.
Mahalnya kompensasi Amorim
Amorim disebut berhak menerima £12 juta (Rp271 miliar) dari Setan Merah. Ditambah angka tersebut, total biaya yang telah dikeluarkan MU untuk memecat para manajer sejak pensiunnya Sir Alex Ferguson pada 2013 kini menembus angka £100 juta (Rp2,26 triliun).
Andai Amorim benar-benar mengundurkan diri, Man United sebenarnya tak perlu membayar kompensasi tersebut. Namun karena Amorim diurungkan dari keputusan tersebut, klub harus kembali menanggung beban finansial besar.
Asisten Amorim, Carlos Fernandes, menjadi sosok pertama yang angkat bicara setelah pemecatan pada 5 Januari.
Ia menulis di media sosial: “Terima kasih, Manchester United. Terima kasih kepada para pemain kelas dunia, saya terhormat bisa melatih dan belajar dari mereka. Terima kasih kepada staf yang menunjukkan dukungan nyata. Terima kasih kepada para fans yang selalu bersama kami."
Pada akhirnya, bekerja di klub sepakbola sebesar ini bukan hanya menguji pengetahuan, tapi juga memperlihatkan karakter. Sebuah bab spesial dalam hidup saya. Bangga pernah menjabat sebagai asisten manajer Manchester United.”
Manchester United tunjuk Carrick sebagai pelatih interim
Man United sempat menunjuk Darren Fletcher sebagai pelatih sementara, mempromosikan sang mantan gelandang dari pelatih tim U-18. Namun hasilnya mengecewakan: imbang melawan Burnley yang terancam degradasi dan tersingkir dari Piala FA oleh Brighton.
Kini tongkat estafet diberikan kepada Michael Carrick. Eks-gelandang The Red Devils itu dikontrak hingga akhir musim, sementara klub akan mencari manajer permanen pada musim panas.
Carrick, yang mengungguli Ole Gunnar Solskjaer dalam proses seleksi pelatih interim, langsung menghadapi ujian berat. Debutnya akan dibuka dengan derbi panas melawan Manchester City di Old Trafford pada Sabtu (17/1), sebelum bertandang ke Emirates Stadium untuk menghadapi pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal.
