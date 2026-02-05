Menurut BBC Sport, mantan direktur sepakbola Man City Txiki Begiristain secara langsung memilih Viana sebagai penerusnya di Etihad Stadium. Keduanya bekerja bersama selama enam bulan sebelum Viana resmi mengambil alih jabatan tersebut. Hubungan dekat Viana dengan Amorim disebut sebagai salah satu faktor utama yang membuatnya cepat beradaptasi di Manchester, bahkan istri mereka dikenal sebagai sahabat dekat.

Selama masa transisi itu, Begiristain dan Viana berkolaborasi dalam sejumlah transfer penting, menghadirkan pemain seperti Nico Gonzalez, Abdukodir Khusanov, dan Omar Marmoush ke Etihad. Setelah Begiristain mundur, Viana melanjutkan pekerjaannya dengan mengamankan talenta papan atas lainnya, termasuk berperan kunci dalam merekrut Marc Guehi dari Crystal Palace dengan nilai £20 juta.

Viana mengungkapkan kepuasannya setelah transfer tersebut rampung kepada media klub: “Jelas bahwa Marc adalah salah satu bek terbaik di sepakbola Inggris dalam beberapa waktu terakhir, jadi kami sangat senang bisa membawanya ke Manchester City. Saya merasa kami merekrut talenta besar yang akan membantu kami berkembang. Usianya baru 25 tahun, tetapi ia sudah menunjukkan kualitas kepemimpinan, profesionalisme yang luar biasa, dan hasrat besar untuk terus berkembang. Dia kuat, memiliki kualitas bertahan yang istimewa, cerdas membaca permainan, serta membawa energi dan semangat setiap kali melangkah ke lapangan. Saya sangat senang karena dia memilih bergabung dengan kami. Marc sedang memasuki masa puncak kariernya, dan saya yakin para penggemar Man City tak sabar melihat seberapa hebat dia dengan seragam biru langit.”