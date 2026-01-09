Getty Images Sport
Dipecat Manchester United, Ruben Amorim Langsung Dapat KLUB BARU?! Jadi Kandidat Utama Pelatih Klub Ini
Amorim menyerang petinggi Manchester United
Hubungan Amorim dengan manajemen Manchester United, khususnya direktur sepakbola Jason Wilcox, memang dikabarkan memanas dalam beberapa waktu terakhir. Namun, tak banyak yang menyangka mantan pelatih Sporting itu akan melontarkan pernyataan sekeras yang ia sampaikan akhir pekan lalu.
Sesaat setelah hasil imbang 1-1 melawan Leeds United pada Minggu, Amorim secara terbuka menyenggol campur tangan dewan klub dalam urusan teknis tim, dengan menegaskan bahwa dirinya adalah “manajer, bukan pelatih kepala”.
“Saya datang ke sini untuk menjadi manajer Manchester United, bukan pelatih Manchester United. Itu jelas,” ujar Amorim kepada wartawan. “Saya tahu nama saya bukan Tuchel, bukan Conte, bukan Mourinho, tapi saya adalah manajer Manchester United. Dan itu akan berjalan seperti ini selama 18 bulan, atau sampai dewan memutuskan mengganti saya. Saya tidak akan mengundurkan diri. Saya akan melakukan pekerjaan saya sampai orang lain datang menggantikan saya.”
Manchester United mengambil tindakan tegas
Kurang dari 24 jam setelah pernyataan kontroversial tersebut, perjalanan Amorim di Old Trafford resmi berakhir. Manchester United memecat pelatih berusia 40 tahun itu, mengakhiri masa jabatannya setelah 14 bulan.
Dalam pernyataan resmi, The Red Devils menyebut keputusan ini diambil demi memberi peluang terbaik bagi tim untuk menutup musim dengan hasil optimal: “Ruben Amorim telah meninggalkan jabatannya sebagai pelatih kepala Manchester United. Ruben ditunjuk pada November 2024 dan membawa tim ke final Liga Europa di Bilbao pada Mei lalu."
“Dengan posisi Manchester United saat ini di peringkat keenam Liga Inggris, pimpinan klub dengan berat hati memutuskan bahwa inilah waktu yang tepat untuk melakukan perubahan. Ini akan memberi tim kesempatan terbaik untuk mencapai finis sebaik mungkin di Liga Inggris. Klub mengucapkan terima kasih atas kontribusi Ruben dan mendoakan yang terbaik untuk masa depannya.”
Amorim langsung kembali melatih?
Menurut laporan Daily Mail, Amorim menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan Jose Mourinho di Benfica, jika raksasa Portugal itu memutuskan berpisah dengan The Special One. Mourinho saat ini berada di bawah tekanan besar, dengan Benfica tertinggal 10 poin dari Porto di Liga Portugal serta terpuruk di peringkat 25 fase liga Liga Champions.
Situasi tersebut membuat Amorim disebut sebagai kandidat serius untuk mengambil alih kursi pelatih. Meski catatannya di Manchester United terbilang mengecewakan (rasio kemenangan hanya 38,10 persen!), Amorim tampaknya tetap memiliki daya tarik tinggi di bursa pelatih.
Selanjutnya buat Manchester United
Sementara itu, Manchester United mulai mempercepat pencarian pengganti Amorim. Darren Fletcher, yang sempat memimpin tim saat bermain imbang 2-2 melawan Burnley pada Kamis (8/1) dini hari WIB, masih dipercaya menangani skuad untuk sementara waktu.
Legenda klub Ole Gunnar Solskjaer dikabarkan tengah menjalani pembicaraan dengan pihak Setan Merah terkait kemungkinan kembali ke Old Trafford, meski durasi masa jabatannya belum jelas. Fletcher sendiri diperkirakan kembali mendampingi tim pada laga putaran ketiga Piala FA melawan Brighton akhir pekan ini, sembari manajemen menyusun keputusan final soal siapa yang akan memimpin Manchester United ke depan.
