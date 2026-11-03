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Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Manchester United-Roma 3-2 LANGSUNG: Cunha, dua gol dalam 3 menit

Manchester United vs Roma
Manchester United
Roma
Champions League

Semua tentang duel akbar di Old Trafford antara Manchester United dan Roma.

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Manchester United dan Roma bertemu di Old Trafford dalam laga Liga Champions. Setelah kemenangan dengan banyak gol di Udine, Roma ingin membuktikan performa itu di Eropa, di stadion yang menantang sekaligus memikat, menghadapi lawan yang jelas sedang kesulitan. Setan Merah kalah dalam tiga pertandingan terakhir di liga dan kompetisi piala. Dalam sembilan laga terakhir, mereka tiga kali imbang dan enam kali kalah, serta belum menang sejak kemenangan 4-0 atas Sabah pada 10 September lalu.

Gasperini masih menunggu kepastian kondisi Gollini. Dengan Svilar absen karena cedera, posisi kiper utama menjadi milik mantan pemain Atalanta itu, yang pernah menghabiskan waktu di tim junior Manchester United. Namun, masalah punggung yang dialaminya pagi ini berisiko membuatnya absen. Kiper ketiga Devis Vásquez siap tampil.

  • MOMEN-MOMEN PENTING

    BABAK KEDUA

    91' Cunha diusir: sudah mengantongi kartu kuning (kartu kuning pertama karena melepas jerseynya setelah gol 3-2), ia terlambat melakukan tekel terhadap Balerdi. Dua kartu kuning berarti kartu merah.

    86' GOL MANCHESTER UNITED: lini belakang Roma kembali salah mengantisipasi pergerakan, Cunha masuk ke kotak penalti dan melepaskan tembakan keras dari sudut sempit ke tiang dekat. Vasquez yang terkejut gagal menepisnya. Manchester United berbalik unggul!

    83' GOL MANCHESTER UNITED: Bruno Fernandes mengirim umpan silang dari kiri, Balerdi gagal menyentuh bola, Cunha memanfaatkan kesalahan itu dan menaklukkan Vasquez.

    59' Peluang luar biasa bagi Manchester United! Mbeumo lolos tanpa terjebak offside, melewati Vasquez, tetapi tembakannya mengenai satu tiang gawang lalu tiang lainnya.

    58' PENALTI DIULANG, FERNANDES MENCETAK GOL: Cristante, yang menyapu bola hasil tepisan Vasquez, masuk ke kotak penalti sebelum Bruno Fernandes menendang. VAR menghentikan permainan dan penalti diulang. Bruno Fernandes tak melakukan kesalahan, mengecoh kiper asal Kolombia itu.

    56' VASQUEZ MENEPIS PENALTI BRUNO FERNANDES!: Cunha terkena kontak dari Mancini di kotak penalti, wasit menunjuk titik putih. Bruno Fernandes mengarahkan bola ke sudut gawang, Vasquez menepisnya dengan telapak tangan terbuka. Cristante kemudian menyapu bola.

    BABAK PERTAMA

    45' Aksi apik Malen yang mengecoh Heaven lalu melepaskan tembakan kaki kanan ke sudut gawang. Lammens menepisnya, kemudian juga menggagalkan upaya Mora.

    40' Sundulan Balerdi menyambut sepak pojok Mora ditangkap Lammens tanpa kesulitan.

    18' GOL ROMA: Malen mengecoh Lammens, eksekusi penalti yang sempurna.

    17' PENALTI UNTUK ROMA: tembakan Soulé dibendung dengan lengan oleh Heaven di kotak penalti. Penalti yang jelas

    11' GOL ROMA: Manchester United kehilangan bola yang berakibat fatal di tengah lapangan, Malen mengoper kepada Mora yang mengalihkan bola ke sisi lain, menemukan Soulé sendirian di kotak penalti. Tembakan kaki kirinya tak mampu dihentikan Lammens.

  • RINGKASAN PERTANDINGAN DAN SUSUNAN PEMAIN RESMI

    Manchester United-Roma 3-2

    Pencetak gol: 11' Soulé (R), 18' penalti Malen (R), 58' penalti Fernandes (M), 83' dan 86' Cunha (M)

    Manchester United (3-4-2-1): Lammens; Yoro, Maguire (88' de Ligt), Heaven (75' Martinez); Dalot, Baleba (51' Tielemans), Mainoo, Diallo (75' Lacey); Mbeumo, Bruno Fernandes (88' Mount); Cunha. Pelatih: Carrick.

    Roma (3-4-2-1): Vásquez; Mancini (75' Ghilardi), Balerdi, Hermoso (75' NDicka); Rensch (21' Lulli), Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Rodrigo Mora (46' Pisilli); Malen (78' Castro). Pelatih: Gasperini.

    Wasit: Gil Manzano

    Kartu kuning: Soulé (R), Fernandes (R), Lulli (R), Malen (R), Heaven (M), Maguire (M)

    Kartu merah: Cunha (M)

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