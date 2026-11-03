BABAK KEDUA

91' Cunha diusir: sudah mengantongi kartu kuning (kartu kuning pertama karena melepas jerseynya setelah gol 3-2), ia terlambat melakukan tekel terhadap Balerdi. Dua kartu kuning berarti kartu merah.

86' GOL MANCHESTER UNITED: lini belakang Roma kembali salah mengantisipasi pergerakan, Cunha masuk ke kotak penalti dan melepaskan tembakan keras dari sudut sempit ke tiang dekat. Vasquez yang terkejut gagal menepisnya. Manchester United berbalik unggul!

83' GOL MANCHESTER UNITED: Bruno Fernandes mengirim umpan silang dari kiri, Balerdi gagal menyentuh bola, Cunha memanfaatkan kesalahan itu dan menaklukkan Vasquez.

59' Peluang luar biasa bagi Manchester United! Mbeumo lolos tanpa terjebak offside, melewati Vasquez, tetapi tembakannya mengenai satu tiang gawang lalu tiang lainnya.

58' PENALTI DIULANG, FERNANDES MENCETAK GOL: Cristante, yang menyapu bola hasil tepisan Vasquez, masuk ke kotak penalti sebelum Bruno Fernandes menendang. VAR menghentikan permainan dan penalti diulang. Bruno Fernandes tak melakukan kesalahan, mengecoh kiper asal Kolombia itu.

56' VASQUEZ MENEPIS PENALTI BRUNO FERNANDES!: Cunha terkena kontak dari Mancini di kotak penalti, wasit menunjuk titik putih. Bruno Fernandes mengarahkan bola ke sudut gawang, Vasquez menepisnya dengan telapak tangan terbuka. Cristante kemudian menyapu bola.

BABAK PERTAMA

45' Aksi apik Malen yang mengecoh Heaven lalu melepaskan tembakan kaki kanan ke sudut gawang. Lammens menepisnya, kemudian juga menggagalkan upaya Mora.

40' Sundulan Balerdi menyambut sepak pojok Mora ditangkap Lammens tanpa kesulitan.

18' GOL ROMA: Malen mengecoh Lammens, eksekusi penalti yang sempurna.

17' PENALTI UNTUK ROMA: tembakan Soulé dibendung dengan lengan oleh Heaven di kotak penalti. Penalti yang jelas

11' GOL ROMA: Manchester United kehilangan bola yang berakibat fatal di tengah lapangan, Malen mengoper kepada Mora yang mengalihkan bola ke sisi lain, menemukan Soulé sendirian di kotak penalti. Tembakan kaki kirinya tak mampu dihentikan Lammens.