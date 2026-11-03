Malam Liga Champions di Old Trafford mempertemukan Manchester United dan Roma. Setelah meraih kemenangan dengan banyak gol di Udine, Roma berusaha membuktikan performanya di Eropa, di stadion yang menantang sekaligus memikat, menghadapi lawan yang jelas tengah kesulitan. Para Red Devils kalah dalam tiga pertandingan terakhir secara beruntun di liga dan kompetisi piala. Dalam sembilan pertandingan terakhir, mereka mencatat tiga hasil imbang dan enam kekalahan, serta belum menang sejak 10 September lalu, ketika mengalahkan Sabah 4-0.

Gasperini masih dihadapkan pada tanda tanya terkait Gollini. Dengan Svilar menepi karena cedera, posisi starter menjadi milik mantan pemain Atalanta itu (yang pernah menghabiskan waktu di tim muda Manchester United), tetapi masalah punggung yang dialaminya pagi ini bisa membuatnya absen. Kiper ketiga, Devis Vásquez, siap tampil.