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Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Manchester United-Roma 0-2 LIVE: Malen gandakan keunggulan lewat penalti

Manchester United vs Roma
Manchester United
Roma
Champions League

Semua tentang laga akbar antara Manchester United dan Roma di Old Trafford.

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Malam Liga Champions di Old Trafford mempertemukan Manchester United dan Roma. Setelah meraih kemenangan dengan banyak gol di Udine, Roma berusaha membuktikan performanya di Eropa, di stadion yang menantang sekaligus memikat, menghadapi lawan yang jelas tengah kesulitan. Para Red Devils kalah dalam tiga pertandingan terakhir secara beruntun di liga dan kompetisi piala. Dalam sembilan pertandingan terakhir, mereka mencatat tiga hasil imbang dan enam kekalahan, serta belum menang sejak 10 September lalu, ketika mengalahkan Sabah 4-0.

Gasperini masih dihadapkan pada tanda tanya terkait Gollini. Dengan Svilar menepi karena cedera, posisi starter menjadi milik mantan pemain Atalanta itu (yang pernah menghabiskan waktu di tim muda Manchester United), tetapi masalah punggung yang dialaminya pagi ini bisa membuatnya absen. Kiper ketiga, Devis Vásquez, siap tampil.

  • MOMEN-MOMEN PENTING

    40' Sundulan Balerdi dari situasi sepak pojok ditangkap Lammens tanpa kesulitan.

    18' GOL ROMA: Malen mengecoh Lammens dengan eksekusi penalti sempurna.

    17' PENALTI UNTUK ROMA: Tembakan Soulé diblok dengan lengan oleh Heaven di dalam kotak penalti. Penalti yang jelas.

    11' GOL ROMA: Manchester United kehilangan bola yang berakibat fatal di tengah lapangan. Malen mengoper kepada Mora, yang mengalihkan permainan ke sisi lain dan menemukan Soulé sendirian di kotak penalti. Tembakan kaki kirinya menaklukkan Lammens.

  • LAPORAN PERTANDINGAN DAN SUSUNAN PEMAIN RESMI

    Manchester United-Roma 0-2

    Pencetak gol: 11' Soulé (R), 18' pen. Malen (R)

    Manchester United (3-4-2-1): Lammens; Yoro, Maguire, Heaven; Dalot, Baleba, Mainoo, Diallo; Mbeumo, Bruno Fernandes; Cunha. Pelatih: Carrick.

    Roma (3-4-2-1): Vásquez; Mancini, Balerdi, Hermoso; Rensch (21' Lulli), Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Rodrigo Mora; Malen. Pelatih: Gasperini.

    Wasit: Gil Manzano

    Kartu kuning: Soulé (R), Fernandes (R), Lulli (R), Malen (R)

    Kartu merah:

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ROM

ROM

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SAS

SAS

MUN

MUN

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08 Nov 2026

AVL

AVL