Legenda Manchester United Rio Ferdinand Harus Pakai Kursi Roda Gara-Gara Cedera Sepakbola

Kehidupan di Dubai memberi Ferdinand kesempatan untuk keluar dari rutinitas yang selama ini mengatur hidupnya. “Hidup saya dulu diatur oleh jadwal pertandingan saat masih bermain dan kemudian, setelah pensiun, oleh pekerjaan sebagai pandit,” jelasnya. “Tidak banyak kesempatan dalam hidup ketika Anda bisa membuat perubahan besar, menjalani petualangan, keluar dari zona nyaman, dan mengeksplorasi sesuatu yang baru. Jadi inilah saatnya. Ini yang kami ingin lakukan.”

Tahun lalu, ia meninggalkan TNT Sports dan meluncurkan kanal YouTube sendiri, Rio Ferdinand Presents, demi mencicipi tantangan baru. “Saya suka diuji. Saya suka tekanan,” katanya. “Saya sebenarnya sudah nyaman di TNT. Saya bisa saja menandatangani kontrak baru dengan mudah. Tapi itu bukan diri saya. Sudah waktunya sesuatu yang baru.”

“Saya melihat bahwa TV linear dan siaran langsung sepakbola akan selalu ada. Tapi ada juga dunia lain di luar 90 menit yang membuat saya tertarik. Saya ingin tahu apa yang dimakan para pemain, bagaimana mereka tidur, bagaimana mereka memulihkan diri. Saya ingin membawa publik lebih dekat ke sana dan berada di garis depan perubahan itu.”

Di luar media, mantan bek Manchester United itu menegaskan keinginannya untuk dikenang sebagai sosok yang terus berkarya. “[Saya ingin dikenang] sebagai seseorang yang bekerja keras dan sukses di berbagai sektor. Entah itu melalui Yayasan Rio Ferdinand yang sudah berjalan 15 tahun membantu anak-anak kurang beruntung, atau perusahaan media saya dan bisnis lainnya. Saya hanya ingin menjadi seseorang yang bertindak… yang tidak takut pada perubahan atau kegagalan, dan selalu berdiri untuk hal yang benar ketika dibutuhkan.”