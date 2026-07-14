AFP
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Manchester United resmi mendatangkan kiper veteran Karl Darlow melalui transfer bebas
Setan Merah mengamankan pemain cadangan
United bergerak cepat untuk mendatangkan Darlow dengan status bebas transfer setelah ia hengkang dari Leeds; kiper veteran ini menjadi rekrutan musim panas kedua klub setelah Andrey Santos. Pemain berusia 35 tahun ini telah menandatangani kontrak hingga Juni 2028, dengan opsi perpanjangan satu tahun, untuk menjadi cadangan Lammens setelah Andre Onana kembali ke Trabzonspor sebagai pemain pinjaman. Kedatangan ini berhasil mengisi kekosongan di posisi tersebut sekaligus membuka jalan bagi kembalinya Altay Bayindir ke Turki dan peminjaman kembali Radek Vitek.
- Getty Images Sport
Darlow menikmati kesempatan istimewa ini
Kiper veteran tersebut mengungkapkan rasa bangga yang luar biasa setelah bergabung dengan skuad United yang saat ini sedang membangun momentum baru. Darlow menegaskan kesiapannya untuk bersaing di level tertinggi dan memberikan dukungan penuh kepada rekan-rekan setim barunya guna memastikan standar tinggi klub tetap terjaga.
Melalui situs web resmi klub, ia mengatakan: "Saya sangat bangga bisa bergabung dengan Manchester United. Saya bergabung dengan kelompok kiper yang luar biasa dan saya sangat menantikan saat kita saling mendorong satu sama lain untuk memastikan bahwa kita mempertahankan standar tertinggi, yang dituntut oleh klub ini. Ini adalah kesempatan yang sangat istimewa; semua orang bisa melihat betapa serunya masa ini bagi klub dan saya tidak sabar untuk memainkan peran saya dalam mendukung rekan-rekan setim serta membantu mendorong tim ini maju."
Sementara itu, direktur sepak bola United, Jason Wilcox, dengan antusias menyambut kedatangan penjaga gawang berpengalaman ini, memuji mentalitas elit dan kualitasnya yang telah teruji. Ia menambahkan: "Karl telah membuktikan kemampuannya untuk tampil di level tertinggi; etos kerja dan kepribadiannya yang gigih menjadikannya tambahan yang sangat kuat bagi skuad kami. Kami sangat senang dapat menambah pemain dengan kualitas dan pengalamannya ke dalam kelompok penjaga gawang kami yang luar biasa."
Kuota untuk atlet lokal telah terisi
Kedatangan mantan kiper Newcastle United ini memberikan manfaat langsung dan krusial bagi strategi transfer domestik Setan Merah. Selain memperkuat kedalaman skuad di posisi kiper secara keseluruhan, profil Darlow sangat penting dalam membantu klub memenuhi peraturan kuota pemain lokal Liga Premier.
- Getty Images Sport
Proses integrasi pramusim menanti
Darlow kini akan langsung terjun ke dalam jadwal latihan pramusim yang intensif untuk membuktikan kemampuannya kepada staf pelatih. Kiper veteran ini diperkirakan akan menjadi pesaing berat bagi Lammens, yang baru-baru ini disebut "terlalu dilebih-lebihkan" oleh Zlatan Ibrahimovic. Dengan selesainya kesepakatan ini secara resmi, petinggi Old Trafford akan segera mengalihkan perhatian mereka untuk menyelesaikan negosiasi terkait Youri Tielemans, yang secara luas diantisipasi akan menjadi rekrutan besar berikutnya bagi klub.
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