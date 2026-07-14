Manchester United resmi mendatangkan kiper veteran Karl Darlow melalui transfer bebas

Kiper veteran tersebut mengungkapkan rasa bangga yang luar biasa setelah bergabung dengan skuad United yang saat ini sedang membangun momentum baru. Darlow menegaskan kesiapannya untuk bersaing di level tertinggi dan memberikan dukungan penuh kepada rekan-rekan setim barunya guna memastikan standar tinggi klub tetap terjaga.

Melalui situs web resmi klub, ia mengatakan: "Saya sangat bangga bisa bergabung dengan Manchester United. Saya bergabung dengan kelompok kiper yang luar biasa dan saya sangat menantikan saat kita saling mendorong satu sama lain untuk memastikan bahwa kita mempertahankan standar tertinggi, yang dituntut oleh klub ini. Ini adalah kesempatan yang sangat istimewa; semua orang bisa melihat betapa serunya masa ini bagi klub dan saya tidak sabar untuk memainkan peran saya dalam mendukung rekan-rekan setim serta membantu mendorong tim ini maju."

Sementara itu, direktur sepak bola United, Jason Wilcox, dengan antusias menyambut kedatangan penjaga gawang berpengalaman ini, memuji mentalitas elit dan kualitasnya yang telah teruji. Ia menambahkan: "Karl telah membuktikan kemampuannya untuk tampil di level tertinggi; etos kerja dan kepribadiannya yang gigih menjadikannya tambahan yang sangat kuat bagi skuad kami. Kami sangat senang dapat menambah pemain dengan kualitas dan pengalamannya ke dalam kelompok penjaga gawang kami yang luar biasa."