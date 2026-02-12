Getty Images Sport
Sudah Sepakat Ke Real Madrid, Manchester United Berencana Rampas Bintang €80 Juta Serie A
Nico Paz bersinar di Serie A
Sejak meninggalkan Real Madrid pada musim panas 2024 dengan nilai transfer €6 juta ke Como, Nico Paz menjelma menjadi salah satu gelandang serang paling menonjol di Serie A. Di bawah arahan Cesc Fabregas, pemain Argentina berusia 21 tahun itu menunjukkan kematangan bermain yang melampaui usianya, baik dalam mengatur tempo maupun menciptakan peluang.
Musim debutnya menghasilkan enam gol dan sembilan assist, lalu ia meningkatkan catatan tersebut menjadi sembilan gol dan enam assist pada musim berikutnya dengan sepertiga musim masih tersisa. Namun kontribusinya tak hanya terlihat dari angka statistik. Kemampuannya bergerak dinamis, menghubungkan lini tengah dan depan, serta mengendalikan ritme pertandingan membuatnya masuk radar klub-klub papan atas Eropa. Performa konsisten inilah yang mendorong Manchester United dan Chelsea memantau situasinya secara serius.
Manuver cerdik Real Madrid
CaughtOffside mengungkap bahwa Real Madrid sudah memutuskan untuk merekrut kembali Paz pada 2026. Los Blancos berencana mengaktifkan klausul pembelian kembali senilai sekitar €10 juta, yang baru berlaku pada musim panas mendatang. Paz sendiri disebut sudah berkata "ya" dan sepakat untuk kembali ke Bernabeu.
Kendati demikian, Fichajes mengklaim bahwa rencana Real Madrid memulangkan Paz bukan untuk mempertahankannya, melainkan untuk menjualnya kembali ke klub Liga Inggris dengan banderol €80 juta dalam sebuah langkah bisnis yang bisa memberi cuan maha besar.
Manchester United tetap minati
Ketertarikan Man United terhadap Paz tak lepas dari ketidakpastian masa depan Bruno Fernandes. Playmaker berusia 31 tahun itu sempat didekati Al-Hilal musim panas lalu dengan tawaran fantastis, dan minat tersebut diperkirakan akan muncul kembali setelah Piala Dunia 2026 selesai digelar nanti. Kontrak Fernandes memang bisa diperpanjang satu tahun secara otomatis, tetapi adanya klausul rilis £57 juta untuk klub di luar Inggris, ditambah fakta bahwa The Red Devils sendiri sudah dengan senang hati melepas sang kapten, membuat spekulasi mengenai potensi kepergiannya bergulir liar.
Paz dipandang sebagai kandidat ideal untuk menjadi penerus jangka panjang Fernandes. Laporan sebelumnya menyebut United bahkan telah menyiapkan proposal €70 juta setelah tim pemandu bakat memberikan evaluasi positif.
Chelsea ikut memantau
Selain Man United, Chelsea juga dikabarkan tertarik memboyong Paz ke Liga Inggris. The Blues tengah mencari konsistensi setelah sejumlah rekrutan muda dalam beberapa musim terakhir memberikan hasil yang tak semuanya memuaskan seperti Alejandro Garnacho dan Jamie Gittens. Kehadiran Paz dinilai dapat menambah kreativitas dan fleksibilitas taktik di lini tengah.
Keputusan gelandang Argentina kemungkinan besar dipengaruhi oleh posisi akhir klasemen musim ini. Kesempatan tampil di Liga Champions bisa menjadi faktor penentu apakah ia memilih Manchester United atau Chelsea, yang keduanya sama-sama berada di zona Liga Champions, meski The Blues masih berharap pada slot tambahan mengingat mereka masih duduk di peringkat lima EPL.
