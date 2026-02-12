Sudah Sepakat Ke Real Madrid, Manchester United Berencana Rampas Bintang €80 Juta Serie A

Sejak meninggalkan Real Madrid pada musim panas 2024 dengan nilai transfer €6 juta ke Como, Nico Paz menjelma menjadi salah satu gelandang serang paling menonjol di Serie A. Di bawah arahan Cesc Fabregas, pemain Argentina berusia 21 tahun itu menunjukkan kematangan bermain yang melampaui usianya, baik dalam mengatur tempo maupun menciptakan peluang.

Musim debutnya menghasilkan enam gol dan sembilan assist, lalu ia meningkatkan catatan tersebut menjadi sembilan gol dan enam assist pada musim berikutnya dengan sepertiga musim masih tersisa. Namun kontribusinya tak hanya terlihat dari angka statistik. Kemampuannya bergerak dinamis, menghubungkan lini tengah dan depan, serta mengendalikan ritme pertandingan membuatnya masuk radar klub-klub papan atas Eropa. Performa konsisten inilah yang mendorong Manchester United dan Chelsea memantau situasinya secara serius.