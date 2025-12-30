Rasmus Hojlund menjadi bintang kemenangan 2-0 Napoli atas Cremonese dalam lanjutan Serie A, Minggu (28/12), dengan mencetak dua gol ke gawang kawalan Emil Audero lewat penampilan yang tenang, percaya diri, dan terkontrol. Hasil ini datang hanya beberapa hari setelah Partenopei mengangkat trofi Supercoppa Italiana alias Piala Super Italia di Riyadh, memastikan momentum domestik tetap terjaga usai sempat tergelincir melawan Udinese yang membuat mereka kehilangan puncak klasemen.

Brace tersebut menegaskan betapa cepatnya Hojlund beradaptasi sejak bergabung dari Manchester United dengan status pinjaman semusim. Striker 22 tahun itu tampil tajam sepanjang laga, memimpin lini depan dengan wibawa, meregangkan pertahanan Cremonese, dan bahkan nyaris melengkapi hat-trick saat Napoli mendominasi jalannya pertandingan.

Meski skor akhir terlihat meyakinkan, laga ini menuntut Napoli beradaptasi. Cedera dan deretan absensi memaksa Antonio Conte melakukan perubahan taktik, namun sistem yang ia terapkan tetap mampu menciptakan peluang untuk Hojlund. Pergerakan dan kekuatan fisiknya terbukti krusial, dan pengaruhnya yang kian besar menjadi topik utama seiring Napoli berusaha mengejar puncak klasemen.