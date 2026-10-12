Awal musim yang sulit bagi Manchester United membuat kritik terhadap pelatih Michael Carrick, semakin tajam. Musim lalu, ia berhasil mencapai target penting berupa tiket ke Liga Champions, tetapi musim ini keadaan tidak berjalan baik. Setan Merah hanya meraih lima poin dari lima pertandingan pertama Premier League, meski finis di posisi ketiga musim lalu.
Manchester United, posisi Carrick terancam: Conte membayangi, tetapi suporter dan mantan pemain terbelah
Carrick di Kursi Panas, Conte Membayangi
Manchester United berada di peringkat ke-13, hasil dari hanya satu kemenangan, tiga hasil imbang, yang terakhir diraih pada detik terakhir saat unggul jumlah pemain melawan Tottenham asuhan De Zerbi yang terpuruk, serta dua kekalahan dalam lima pertandingan. Gol yang dicetak sedikit, sementara yang kebobolan banyak: sembilan berbanding sembilan. Yang terutama terlihat adalah tim yang mudah terbawa suasana dan tak menentu, serta hanya mampu mengalahkan Ipswich pada awal musim ini. Itu terlalu sedikit bagi sang pelatih, yang kini berada di bawah tekanan, dengan bayang-bayang Antonio Conte yang mengintai, seperti yang juga diramalkan dalam wawancara dengan The Telegraph. Terutama menjelang rangkaian laga tandang yang berat, di Liga Champions dan Liga Primer: Atletico Madrid, Leeds, dan Como. Manchester United tentu senang karena selama jeda internasional, tajuk utama media berfokus pada berbagai peristiwa yang melibatkan klub lain dari kota yang sama. Dengan begitu, awal musim terburuk mereka, yang menyamai catatan sebelumnya, setelah lima pertandingan liga sejak 1989/90 tidak terlalu menjadi sorotan.
KONFIRMASI
Kesulitan United juga bertambah di Carabao Cup, ketika Brighton membalikkan ketertinggalan 2-0 untuk menang 3-2 di Old Trafford: Carrick masih mendapat dukungan terbatas dari manajemen, tetapi hasil negatif yang terus berlanjut bisa memaksa klub mempertimbangkan kembali posisinya. Sejumlah calon pengganti telah muncul, dengan Transfer News Live melaporkan bahwa Manchester United menempatkan Antonio Conte di urutan teratas daftar kandidat pengganti Carrick. Mantan pelatih Napoli itu semakin memicu spekulasi tersebut dalam wawancara dengan The Athletic, ketika menjelaskan keinginannya menangani klub bersejarah yang belum mampu kembali ke levelnya seperti dahulu. Ia menginginkan lingkungan dengan ekspektasi yang tetap tinggi dan target bersaing memperebutkan trofi-trofi paling bergengsi, bukan sekadar ikut serta. "Ada banyak klub yang entah bagaimana kehilangan pandangan terhadap sejarah mereka sendiri. Saya ingin bergabung dengan salah satu klub itu untuk menghidupkan kembali sejarahnya dan membuatnya kembali bersinar. Klub dengan tekanan, tempat Anda tahu betul bahwa Anda datang bukan sekadar untuk ikut serta, melainkan untuk bersaing."
ALTERNATIF LAIN
Pelatih itu juga menegaskan bahwa klub-klub Inggris harus membelanjakan sumber daya finansial mereka yang besar secara bijak dan bergerak dengan visi olahraga yang jelas. Pernyataannya semakin memperkuat kaitan dirinya dengan Manchester United, mengingat situasi klub saat ini dan sejarahnya yang gemilang: Conte saat ini berstatus tanpa klub setelah meninggalkan Napoli pada pertengahan 2026. Eddie Howe dan Fabian Hurzeler, pelatih Brighton, juga dikaitkan dengan kursi pelatih di Old Trafford.
Suporter dan mantan pemain terbelah
Namun, tidak semua pihak di Manchester United yakin: para suporter di media sosial terbelah soal sosok Conte dan sejumlah mantan pemain juga ikut angkat bicara. Legenda klub Gary Neville menegaskan: "Conte bukan pelatih yang tepat untuk Manchester United", tetapi Micah Richards membalas: "Tidak ada lagi 'gaya' Manchester United. Conte adalah sosok pemenang. Sekarang United tidak lagi menginginkan para pemenang?"
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