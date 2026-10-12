Manchester United, posisi Carrick terancam: Conte membayangi, tetapi suporter dan mantan pemain terbelah

Manchester United berada di peringkat ke-13, hasil dari hanya satu kemenangan, tiga hasil imbang, yang terakhir diraih pada detik terakhir saat unggul jumlah pemain melawan Tottenham asuhan De Zerbi yang terpuruk, serta dua kekalahan dalam lima pertandingan. Gol yang dicetak sedikit, sementara yang kebobolan banyak: sembilan berbanding sembilan. Yang terutama terlihat adalah tim yang mudah terbawa suasana dan tak menentu, serta hanya mampu mengalahkan Ipswich pada awal musim ini. Itu terlalu sedikit bagi sang pelatih, yang kini berada di bawah tekanan, dengan bayang-bayang Antonio Conte yang mengintai, seperti yang juga diramalkan dalam wawancara dengan The Telegraph. Terutama menjelang rangkaian laga tandang yang berat, di Liga Champions dan Liga Primer: Atletico Madrid, Leeds, dan Como. Manchester United tentu senang karena selama jeda internasional, tajuk utama media berfokus pada berbagai peristiwa yang melibatkan klub lain dari kota yang sama. Dengan begitu, awal musim terburuk mereka, yang menyamai catatan sebelumnya, setelah lima pertandingan liga sejak 1989/90 tidak terlalu menjadi sorotan.