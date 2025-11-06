Waduh! Gara-Gara Piala Dunia 2026, Manchester United Terancam Rugi Rp200 Miliar - Kok Bisa?!

Tur musim panas bukan sekadar untuk menjaga kebugaran pemain, tapi juga menjadi sumber pemasukan vital. Dengan keuangan yang semakin ketat—terutama setelah gagal lolos ke kompetisi Eropa—Man United harus memaksimalkan setiap peluang pemasukan.

Departemen komersial The Red Devils bahkan sudah menghabiskan beberapa pekan untuk menganalisis apakah Piala Dunia nanti dapat menyedot minat pasar Amerika Serikat sepenuhnya, mengingat finalnya dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli di MetLife Stadium, New Jersey—bertepatan dengan periode yang biasanya digunakan Man United untuk memulai tur pramusim mereka.

Kondisi ini membuat klub mempertimbangkan opsi lain, termasuk kemungkinan mengalihkan fokus ke Timur Tengah, wilayah yang selama ini mampu menarik banyak peminat sekaligus memiliki potensi sponsor melimpah. Kabarnya, Setan Merah sedang melakukan pembicaraan untuk menggelar laga persahabatan di Arab Saudi pada pertengahan musim, dengan harapan bisa menghasilkan pemasukan besar.

Memang ada keinginan kuat dari kubu Man United untuk kembali ke Asia tahun depan, setelah tiga tahun berturut-turut melakukan tur di Amerika Serikat sebagai bagian dari kontrak £60 juta per tahun dengan Snapdragon. Kegagalan Man United menembus Liga Champions musim ini telah membuat mereka kehilangan potensi pendapatan sekitar £100 juta, termasuk denda £10 juta dari Adidas akibat klausul performa dalam kontrak sponsor mereka. Tekanan finansial ini memaksa tim komersial dan operasional mencari sumber pendapatan alternatif lewat tur global.