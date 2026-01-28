Ditolak Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer Punya Kerjaan BARU: Awasi Arne Slot Yang Sedang Tertekan Di Liverpool

Carrick sudah menorehkan dua hasil besar sejak kembali ke bangku cadangan Old Trafford, mengingatkan publik pada periode 2021 ketika ia juga sempat tak terkalahkan dalam tiga laga sebagai pelatih interim usai Solskjaer dipecat. Namun, perdebatan muncul soal apakah Carrick layak mendapat jabatan permanen, seperti yang dialami Solskjaer pada 2019.

Roy Keane berpendapat tegas: “Saya rasa meskipun Man United menang di setiap laga hingga akhir musim, saya tetap tidak akan memberinya pekerjaan itu. Mereka butuh manajer yang lebih besar dan lebih bagus. Sesederhana itu.”

Gary Neville menambahkan: “Saya tidak percaya dia adalah sosok yang bisa membawa Manchester United kembali menjuarai Liga Inggris. Menurut saya, sudah tepat Carrick menyelesaikan musim ini, lalu menyerahkan tongkat estafet kepada sosok kelas dunia seperti Thomas Tuchel atau Carlo Ancelotti. Itulah tugasnya sekarang.”

Namun, mantan rekan setim ketiganya, Rio Ferdinand, justru membela Carrick dan mengecam pandangan tersebut. “Michael Carrick datang, mengangkat kerah mantel panjangnya, dan berkata: ‘Dengar, teman-teman, dukung saya. Saya akan membangun struktur yang sesuai dengan pemain yang kami miliki, kami akan sulit dikalahkan, kami akan bekerja keras, dan kami akan menjadi ancaman. Oh omong-omong, dua laga pertama saya? Man City dan Arsenal',"

“Dia mengamankan enam poin! Lalu orang-orang bilang, apa pun yang dia lakukan, Michael Carrick tak pantas mendapat kesempatan melatih Manchester United. Kalian ini datang dari mana? Kurang ajar sekali. Bagaimana bisa seseorang bilang, apa pun yang dilakukan orang ini, dia tak layak memegang kendali Man United? Atas dasar apa Anda mengatakan itu? Itu omong kosong.”