WOW! Manchester United Segera Luncurkan Tim Basket, Gabung NBA

Pada September lalu, Manchester United mengumumkan pendapatan finansial tertinggi sepanjang sejarah klub senilai £665,5 juta untuk tahun sebelumnya, terlepas dari buruknya performa tim pria Setan Merah. Mereka finis di peringkat 15, terburuk sepanjang era Premier League, dan kalah di final Liga Europa dari Tottenham, sehingga harus absen di kompetisi Eropa musim 2025/26.

Rekor komersial itu ditopang oleh kontrak lima tahun dengan Snapdragon sebagai sponsor utama jersey, menghasilkan pendapatan sebesar £333,3 juta. Pendapatan hari pertandingan pun ikut memecahkan rekor, mencapai £160,3 juta hingga 30 Juni 2025.

Menyoal catatan keuangan tersebut, CEO klub Omar Berrada mengatakan: “Mencatatkan rekor pendapatan dalam tahun yang sangat sulit menegaskan ketangguhan yang menjadi ciri khas Manchester United. Memasuki musim 2025/26, kami bekerja keras memperbaiki klub di semua lini.”

Dengan pendapatan yang tinggi itu, The Red Devils masih mampu jor-joran mendatangkan Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko, dan Senne Lammens meski performa di lapangan hancur lebur.