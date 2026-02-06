Michael Carrick Hapus Aturan Ketat Di Manchester United Yang Dipakai Ten Hag & Amorim

Michael Carrick mengambil langkah besar dengan mengubah rutinitas latihan pascalaga Manchester United, setelah membuka masa jabatannya dengan catatan sempurna tiga kemenangan dari tiga pertandingan. Menurut The Sun, pemain kini langsung mendapat jatah libur sehari penuh setelah pertandingan, berbeda dengan pendekatan Ruben Amorim dan Erik ten Hag.

Di era Ten Hag dan Amorim, para pemain wajib menjalani sesi pemulihan keesokan harinya, sementara mereka yang bermain kurang dari 45 menit harus mengikuti latihan penuh. Carrick membalik pendekatan tersebut dengan menetapkan hari setelah pertandingan sebagai hari libur, sementara sesi pemulihan baru dilakukan sehari setelahnya.

Ia juga melonggarkan sejumlah aturan lain di Man United, salah satunya adalah waktu kedatangan pemain di hari pertandingan. Ten Hag mewajibkan skuadnya tiba di stadion setidaknya empat jam sebelum sepak mula, sementara Carrick kini memberi kelonggaran dengan jadwal kedatangan yang lebih santai.