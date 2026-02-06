Getty
Michael Carrick Hapus Aturan Ketat Di Manchester United Yang Dipakai Ten Hag & Amorim
Carrick lakukan perubahan di Manchester United
Michael Carrick mengambil langkah besar dengan mengubah rutinitas latihan pascalaga Manchester United, setelah membuka masa jabatannya dengan catatan sempurna tiga kemenangan dari tiga pertandingan. Menurut The Sun, pemain kini langsung mendapat jatah libur sehari penuh setelah pertandingan, berbeda dengan pendekatan Ruben Amorim dan Erik ten Hag.
Di era Ten Hag dan Amorim, para pemain wajib menjalani sesi pemulihan keesokan harinya, sementara mereka yang bermain kurang dari 45 menit harus mengikuti latihan penuh. Carrick membalik pendekatan tersebut dengan menetapkan hari setelah pertandingan sebagai hari libur, sementara sesi pemulihan baru dilakukan sehari setelahnya.
Ia juga melonggarkan sejumlah aturan lain di Man United, salah satunya adalah waktu kedatangan pemain di hari pertandingan. Ten Hag mewajibkan skuadnya tiba di stadion setidaknya empat jam sebelum sepak mula, sementara Carrick kini memberi kelonggaran dengan jadwal kedatangan yang lebih santai.
Awal sempurna Carrick di Manchester United
Carrick mengawali masa interimnya dengan kemenangan impresif atas Manchester City, Arsenal, dan Fulham. Namun, ia juga harus menghadapi sejumlah masalah kebugaran di dalam skuad. Mason Mount dan Patrick Dorgu sama-sama tengah bergelut dengan cedera.
Soal kondisi Mount, pelatih interim Man United itu berkata: “Dia hanya mendapat benturan kecil saat latihan, tidak serius. Dia akan kembali sangat, sangat segera.”
Namun nada berbeda disampaikan Carrick ketika membahas Dorgu, dengan menambahkan: “Pat, sayangnya, akan absen untuk sementara waktu. Kami masih mengkaji berapa lama pastinya. Awalnya kami tidak yakin apakah itu hanya kram ringan atau sesuatu yang lebih serius, dan saat ini tampaknya mengarah ke yang lebih serius.”
“Jadi kemungkinan akan beberapa minggu. Berapa minggu tepatnya, kami masih harus menunggu. Ini mengecewakan bagi kami semua, terutama untuk Pat, karena dia sedang berada dalam kondisi yang sangat bagus. Tapi sayangnya, ini bagian dari sepakbola.”
Skuad Manchester United mulai percaya
Para pemain Man United tampak mulai sepenuhnya menerima metode Carrick. The Red Devils kini menempati peringkat keempat klasemen Liga Inggris, meski masih tertinggal 12 poin dari Arsenal di puncak. Bek senior Harry Maguire, yang performanya terlihat kembali hidup di bawah Carrick, memuji kinerja mantan pelatih Middlesbrough tersebut.
“Itu sangat besar artinya. Kami tahu laga pertama adalah derbi di Old Trafford, pertandingan seperti itu selalu dinantikan dan kami tahu hasil ajaib di satu laga bisa saja terjadi,” ujar Maguire usai mengalahkan The Gunners. “Karena itu kami harus membuktikannya lagi hari ini. Kami membicarakannya sebelum laga, datang ke markas pemimpin liga yang tampil luar biasa musim ini, mereka menguji Anda dengan banyak cara. Untuk bisa bangkit setelah sempat terpukul di akhir laga dan tetap menang, itu adalah penampilan yang luar biasa.”
“MichaeI [Carrick] datang dan dia luar biasa bersama kami. Dia membawa energi baru, grup ini benar-benar menyatu. Dua laga berat, mungkin banyak orang mengira kami tak akan dapat banyak poin, tapi memenangkan keduanya itu luar biasa.”
Selanjutnya buat Manchester United
Manchester United akan menghadapi Tottenham Hotspur, Sabtu (7/2), dengan misi memperkuat posisi mereka di empat besar. Kemenangan bisa membawa Man United mendekati Aston Villa di peringkat ketiga hingga hanya terpaut dua poin jika hasil lain berpihak. Bagi Carrick, laga ini juga berpeluang menjadi kemenangan keempat beruntun, sekaligus melawan klub yang pernah ia bela semasa masih aktif sebagai pemain.
