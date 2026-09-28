AFP
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Manchester United mendapat pukulan cedera baru setelah pelatih Denmark Brian Riemer mengonfirmasi Patrick Dorgu mundur
Krisis kian mendalam saat Dorgu dipulangkan
Tim nasional Denmark saat ini tengah melewati periode penuh gejolak karena cedera terus menggerogoti skuad Riemer selama jeda internasional. Korban terbaru adalah Dorgu, yang terpaksa meninggalkan kamp Denmark pada Minggu malam setelah mengalami cedera dalam kemenangan 2-0 atas Wales. Perkembangan ini menambah nama Dorgu ke dalam daftar pemain yang tak tersedia, yang sudah mencakup nama-nama mapan seperti Andreas Christensen, Alexander Bah, Albert Gronbaek, dan Kasper Dolberg, yang semuanya telah dipastikan absen sejak pengumuman skuad awal.
"Kami memulangkannya sekarang, dia absen dan tidak akan siap untuk pekan depan. Pemeriksaan lebih lanjut harus menunjukkan berapa lama dia akan absen," kata Riemer kepada Bold.
- Getty Images Sport
Pukulan bagi Dorgu membuat Denmark menipis di sektor sayap
Kehilangan Dorgu menjadi pukulan tersendiri bagi fleksibilitas taktik Denmark, karena kemampuan pemain itu untuk beroperasi di seluruh sisi kiri telah menjadi aset penting. Pemain United yang cedera itu meninggalkan lubang yang harus diisi Riemer di area sayap. Pelatih Denmark itu mengakui bahwa skuadnya bukan hanya mengalami kurangnya kedalaman di area-area tertentu, tetapi juga mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan fisik akibat beban kerja besar yang ditanggung para pemain yang masih fit.
Mantan manajer Anderlecht itu menyoroti bahwa waktunya menjadi sangat sulit mengingat periode internasional ini baru berjalan setengah jalan. "Saya belum pernah mengalami hal seperti ini. Saya ingin diizinkan untuk mengatakan itu. Dan sekarang satu lagi pergi hari ini. Saya menghitung, dan ada tujuh atau delapan pemain sebelum hari ini yang biasanya selalu ada dalam skuad berisi 23 pemain. Mereka tidak ada di sini. Mereka entah sudah pulang atau sama sekali tidak datang. Dan sekarang Dorgu keluar hari ini. Dan sejujurnya ini benar-benar menjengkelkan," kata Riemer kepada TV2.
Calon pengganti yang masuk radar
Merespons krisis yang kian membesar, Riemer mengonfirmasi bahwa ia akan terpaksa memanggil setidaknya satu pemain pengganti untuk menambah pilihannya di sektor sayap. Manajer asal Denmark itu saat ini sedang mengevaluasi beberapa kandidat yang bisa masuk dalam waktu singkat untuk memberikan pelapis yang dibutuhkan. Di antara nama-nama yang dipertimbangkan ada pemain-pemain berpengalaman dan mereka yang saat ini bermain di luar negeri serta menunjukkan performa bagus belakangan ini. Riemer mencari pemain yang bisa cepat beradaptasi dengan tim dan mampu menangani tekanan dari persaingan internasional yang datang seketika.
Dalam pembahasan mengenai kekosongan di skuad, Riemer menyebut beberapa individu spesifik yang sedang dipertimbangkan untuk panggilan terlambat. "Bisa jadi Anders Dreyer, bisa jadi Andreas Skov Olsen, yang memulai dengan baik di Turki, tetapi bisa juga salah satu pemain muda," jelas Riemer kepada Bold.
- Getty Images Sport
Hojlund mengungkapkan simpati
Kabar itu menjadi pukulan telak bagi Rasmus Hojlund. Mengungkapkan kekecewaannya atas kemunduran tersebut, Hojlund menyoroti pentingnya Dorgu bagi skuad, dengan menyebutnya sebagai sosok kunci yang potensi absennya dalam jangka panjang menjadi kekecewaan besar. Ia menyampaikan simpatinya kepada rekan setimnya itu, seraya menambahkan bahwa kehilangan pemain dengan kualitas seperti dirinya untuk periode yang panjang akan menjadi pukulan berat untuk diterima.
"Saya pikir ini sangat disayangkan. Kami memiliki sosok yang sangat besar, dan dia juga sosok yang sangat besar untuk mantan klub saya. Jika dia absen lama, tentu ini mengecewakan," kata Hojlund kepada TV2.
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