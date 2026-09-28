Kehilangan Dorgu menjadi pukulan tersendiri bagi fleksibilitas taktik Denmark, karena kemampuan pemain itu untuk beroperasi di seluruh sisi kiri telah menjadi aset penting. Pemain United yang cedera itu meninggalkan lubang yang harus diisi Riemer di area sayap. Pelatih Denmark itu mengakui bahwa skuadnya bukan hanya mengalami kurangnya kedalaman di area-area tertentu, tetapi juga mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan fisik akibat beban kerja besar yang ditanggung para pemain yang masih fit.

Mantan manajer Anderlecht itu menyoroti bahwa waktunya menjadi sangat sulit mengingat periode internasional ini baru berjalan setengah jalan. "Saya belum pernah mengalami hal seperti ini. Saya ingin diizinkan untuk mengatakan itu. Dan sekarang satu lagi pergi hari ini. Saya menghitung, dan ada tujuh atau delapan pemain sebelum hari ini yang biasanya selalu ada dalam skuad berisi 23 pemain. Mereka tidak ada di sini. Mereka entah sudah pulang atau sama sekali tidak datang. Dan sekarang Dorgu keluar hari ini. Dan sejujurnya ini benar-benar menjengkelkan," kata Riemer kepada TV2.