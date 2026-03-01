Getty
Manchester United menambahkan pelatih Cristiano Ronaldo ke dalam daftar calon manajer potensial menjelang keputusan musim panas
Pemenang Piala FA yang menjadi incaran Manchester United
The Red Devils telah mulai menjajaki kemungkinan membawa kembali pemain Spanyol tersebut ke sepak bola klub setelah ia menyelesaikan kewajibannya di level internasional, menurut reporter Ben Jacobs. Pria berusia 52 tahun ini adalah veteran Liga Premier Inggris, pernah bermain untuk Swansea City, Wigan Athletic, dan Everton. Prestasi puncaknya di kancah domestik terjadi pada 2013 ketika ia membawa Wigan meraih kemenangan bersejarah di Piala FA, mengalahkan rival Manchester City di final Wembley. Pemahaman mendalamnya tentang lanskap Liga Premier dianggap sebagai aset penting bagi United, yang sangat membutuhkan pemimpin yang mampu mengembalikan klub ke kejayaannya setelah bertahun-tahun performa yang tidak konsisten di lapangan.
Diskusi internal di Old Trafford
Jacobs telah memberikan gambaran tentang situasi yang sedang berkembang dalam penampilannya baru-baru ini di podcast United Stand, mengonfirmasi bahwa nama Martinez sedang dibahas secara aktif di lingkaran dalam klub. Wartawan tersebut mengungkapkan tingkat minat yang ada, dengan mengatakan: “Nama lain yang saya dengar telah dibahas secara internal oleh Manchester United, kita tidak boleh terlalu bersemangat tentang hal ini, adalah Roberto Martinez. Dia diperkirakan akan meninggalkan Portugal dan Jose Mourinho mungkin akan mendapatkan pekerjaan itu.”
United saat ini dipimpin oleh Michael Carrick, yang mengambil alih sebagai manajer interim setelah pemecatan Ruben Amorim. Meskipun Carrick telah mengesankan dewan direksi dengan kemenangan signifikan atas tim-tim besar seperti Arsenal dan Manchester City, klub masih mengevaluasi apakah dia cocok untuk peran permanen. Akibatnya, Manchester United telah mengadakan pembicaraan mengenai Martinez saat mereka mempertimbangkan pengalamannya dibandingkan dengan nama-nama besar lainnya di pasar Eropa.
Daftar pendek kandidat yang disusun secara berurutan
Martinez sama sekali bukan satu-satunya kandidat yang dipertimbangkan untuk posisi tersebut. The Red Devils tetap membuka opsi mereka saat mempersiapkan keputusan akhir musim panas mengenai manajer baru mereka. Julian Nagelsmann, manajer timnas Jerman saat ini, dan Roberto De Zerbi, yang tidak memiliki klub sejak kepergiannya dari Marseille, juga dikabarkan berada di urutan teratas daftar pendek. Klub mencari manajer yang dapat menerapkan gaya bermain modern dan menyerang sambil menangani tekanan besar di Old Trafford.
Namun, Jacobs menyiratkan bahwa mantan manajer Everton tersebut mungkin bukan favorit utama meskipun namanya masuk dalam pembicaraan. Ia mencatat: “Namun, saya tidak berpikir gaya permainan Martinez menempatkannya di posisi teratas untuk posisi tersebut, tetapi dia pasti ada dalam daftar, sama seperti Nagelsmann dan De Zerbi.” Hal ini menunjukkan bahwa meskipun klub menghargai pengetahuan teknis dan reputasi internasional Martinez, mereka masih mempertimbangkan apakah pendekatan taktisnya sesuai dengan visi jangka panjang mereka untuk skuad utama.
Fokus tetap pada kejayaan Piala Dunia.
Bagi Martinez, fokus utamanya saat ini tetap sepenuhnya pada perannya saat ini bersama tim nasional Portugal. Kontraknya dengan Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) akan berlaku hingga 31 Juli 2026, hanya beberapa hari setelah berakhirnya Piala Dunia di Amerika Utara. Portugal, juara bertahan Liga Bangsa-Bangsa, dianggap sebagai salah satu favorit untuk memenangkan trofi, dan laporan menunjukkan bahwa baik manajer maupun federasi tidak akan membahas masa depannya hingga turnamen selesai di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Martinez telah menghabiskan beberapa bulan terakhir untuk membangun hubungan yang kuat dengan skuadnya, terutama dengan kapten legendaris Cristiano Ronaldo. Berbicara tentang dampak striker veteran tersebut, pelatih tersebut sebelumnya mengatakan: “Roberto Martinez menyerah pada Cristiano: Dia akan menjadi yang terbaik dalam sejarah.” Apakah Martinez memutuskan untuk kembali ke rutinitas harian Liga Premier atau melanjutkan karirnya di level internasional masih belum jelas, tetapi Manchester United jelas memantau situasinya dengan sangat ketat seiring mendekatnya musim panas.
