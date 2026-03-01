Manchester United menambahkan pelatih Cristiano Ronaldo ke dalam daftar calon manajer potensial menjelang keputusan musim panas

Jacobs telah memberikan gambaran tentang situasi yang sedang berkembang dalam penampilannya baru-baru ini di podcast United Stand, mengonfirmasi bahwa nama Martinez sedang dibahas secara aktif di lingkaran dalam klub. Wartawan tersebut mengungkapkan tingkat minat yang ada, dengan mengatakan: “Nama lain yang saya dengar telah dibahas secara internal oleh Manchester United, kita tidak boleh terlalu bersemangat tentang hal ini, adalah Roberto Martinez. Dia diperkirakan akan meninggalkan Portugal dan Jose Mourinho mungkin akan mendapatkan pekerjaan itu.”

United saat ini dipimpin oleh Michael Carrick, yang mengambil alih sebagai manajer interim setelah pemecatan Ruben Amorim. Meskipun Carrick telah mengesankan dewan direksi dengan kemenangan signifikan atas tim-tim besar seperti Arsenal dan Manchester City, klub masih mengevaluasi apakah dia cocok untuk peran permanen. Akibatnya, Manchester United telah mengadakan pembicaraan mengenai Martinez saat mereka mempertimbangkan pengalamannya dibandingkan dengan nama-nama besar lainnya di pasar Eropa.