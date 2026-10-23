Unai Emery juga diminati Manchester United, tetapi Aston Villa meminta kompensasi sebesar 24 juta euro untuk pelatih mereka. Namun, pelatih asal Spanyol itu bukan satu-satunya kandidat; Julian Nagelsmann juga masuk dalam daftar, menurut Telegraph. Pelatih asal Jerman itu dikabarkan bersedia mendengarkan tawaran dan ingin bekerja di Liga Primer.