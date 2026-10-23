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Unai Emery Aston Villa 2026Getty
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Manchester United mempertimbangkan Emery, tetapi Aston Villa meminta 24 juta untuk melepasnya

U. Emery
Manchester United

Rumor baru soal kursi pelatih Manchester United

Menurut Jamie Jackson, Eddie Howe akan menjadi kandidat pilihan utama Manchester United jika Setan Merah memutuskan untuk memecat Michael Carrick. Alasannya adalah pengalaman luas pria Inggris itu sebagai pelatih di Liga Primer. Howe pernah melatih Newcastle, Bournemouth, dan Burnley.


  • Unai Emery juga diminati Manchester United, tetapi Aston Villa meminta kompensasi sebesar 24 juta euro untuk pelatih mereka. Namun, pelatih asal Spanyol itu bukan satu-satunya kandidat; Julian Nagelsmann juga masuk dalam daftar, menurut Telegraph. Pelatih asal Jerman itu dikabarkan bersedia mendengarkan tawaran dan ingin bekerja di Liga Primer.

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