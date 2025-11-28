Manchester United Bidik Anak Dari Eks Manchester City & Real Madrid

Menurut laporan Diario do Peixe, Santos belum menerima tawaran resmi untuk Robinho Junior, namun sepenuhnya menyadari bahwa ketertarikan klub-klub Eropa terhadap penyerang 17 tahun itu kian meningkat. Selain Manchester United, Inter Milan, Espanyol, dan Galatasaray juga dikabarkan memantau perkembangan sang remaja, yang sudah mencatatkan 13 penampilan bagi tim utama Santos musim 2025 ini sembari menyumbang dua assist.

Debutnya sebagai starter terjadi dalam derbi Classico de Saudade melawan Palmeiras, bermain lebih dari satu jam dengan ketenangan yang jauh melampaui usianya. Meski Santos kalah 2-0, sang pemain mendapat pujian dari manajer Santos Juan Pablo Vojvoda.

Ia berkata: “Saya suka penampilannya di babak pertama, meski kami kalah dominasi di babak kedua. Untuk pertandingan pertama sebagai starter, ia tampil cukup baik. Ia akan terus berkembang. Saya bilang padanya dia akan jadi pemain hebat. Ia butuh lebih banyak angka—assist, gol—tapi dia sudah berada di jalur yang tepat.”