Satu Bintang Manchester City Dikecam Karena "Tidak Menghormati" Manchester United

Kemenangan Manchester United atas Manchester City sejatinya bisa lebih telak. Gol Amad Diallo, Bruno Fernandes, dan Mason Mount dianulir pada laga derbi tersebut, sementara Harry Maguire dan Amad juga sempat menghantam tiang gawang.

Kiper Man City Gianluigi Donnarumma harus jatuh bangun melakukan sejumlah penyelamatan penting, namun tim asuhan Pep Guardiola tetap kesulitan membendung intensitas Setan Merah. Sepanjang laga, The Citizens hanya mampu mencatat satu tembakan tepat sasaran. Man United pun mengakhiri rentetan empat laga tanpa kemenangan dengan cara yang impresif.

Usai pertandingan, legenda The Red Devils Patrice Evra langsung mengungkit komentar lama Rayan Cherki yang dinilai meremehkan bekas klubnya. Cherki sempat melontarkan pernyataan pedas terhadap Man United setelah pindah dari Lyon ke Man City pada musim panas lalu.

Dalam sebuah sesi latihan bersama rekan-rekan barunya di Amerika Serikat, Cherki pernah berkata: “Saya tidak suka ketika Manchester United menang melawan Lyon [di Liga Europa musim lalu] karena saya orang Lyon. Sekarang saya menunggu pertandingan untuk membunuh mereka. Saya hanya ingin ke Manchester City.”