"Tak Mau Main Sepakbola Lagi" - Bek Manchester United Lisandro Martinez Pertimbangkan PENSIUN!

Bek tengah Manchester United itu secara terbuka menceritakan pergulatan mental berat yang ia alami selama setahun terakhir, periode yang nyaris membuatnya menggantung sepatu. Dalam wawancara jujur bersama AFA Estudio, pemain 27 tahun yang dijuluki 'Si Jagal' itu mengungkap bagaimana cedera membuatnya terus bergulat dengan rasa putus asa dan kehilangan motivasi untuk kembali ke lapangan.

Pengakuan Lisandro Martinez ini dilontarkan setelah periode kelam terkait kebugarannya. Ia baru kembali bermain pada akhir November, setelah sembilan bulan menepi akibat cedera ACL yang dideritanya saat Man United kalah 2-0 dari Crystal Palace di Old Trafford, Februari kemarin. Bagi pemain yang tumbuh dengan permainan penuh intensitas, duel fisik, dan agresivitas, proses rehabilitasi yang panjang dan sepi itu menjadi ujian mental paling berat dalam kariernya.

“Rasanya seperti bukan pesepakbola lagi,” ujar Martinez. “Merasakan sakit dan berpikir tidak akan pernah bermain sepakbola lagi. Ketidakseimbangan mental dan fisik yang, jujur saja, kalau saya mengingatnya sekarang, saya sendiri tidak tahu bagaimana bisa melewatinya.”

Pemenang Piala Dunia 2022 itu bahkan mengakui bahwa keinginan untuk berhenti bermain muncul di awal masa pemulihan. “Dua atau tiga minggu pertama, terus terang saya sudah tidak ingin bermain sepakbola lagi,” katanya. “Tapi kemudian mulai lebih sadar, saya mendapatkan dukungan.”