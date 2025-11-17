Unik! Manchester United Sempat Interviu Manajer Liga Inggris Ini Di Garasi Rumah Sebelum Tunjuk Ruben Amorim

Thomas Frank membeberkan bahwa ia menjalani wawancara resmi dengan Manchester United pada musim panas 2024. Uniknya, pertemuan itu diadakan di garasi rumah milik co-owner Setan Merah, Sir Jim Ratcliffe. Saat itu, Man United tengah mencari calon pengganti Erik ten Hag, meski perubahan baru dilakukan enam bulan kemudian. Pada hari yang sama, Frank juga kembali ke London untuk bertemu Chelsea, yang pada akhirnya menunjuk Enzo Maresca.

Kiprah [elatih asal Denmark itu, yang saat itu masih menangani Brentford, memang dianggap sebagai salah satu kisah sukses di Liga Inggris setelah membawa The Bees naik ke kasta tertinggi dan menjadikan mereka tim papan tengah yang stabil. Prestasinya membuat dua klub besar itu memasukkannya ke radar sebagai bagian dari proses pencarian manajer baru. Namun, meski MU dan Chelsea mengagumi kinerja Frank di Brentford, wawancara yang digelar tidak berujung pada tawaran pekerjaan.

Lebih jauh, Frank menjelaskan bahwa pertemuan dengan Ratcliffe terjadi ketika skuad Manchester United sedang dalam perjalanan ke London untuk final Piala FA — laga yang kemudian mereka menangi 2-1 atas Manchester City. Kemenangan itu memperpanjang napas Ten Hag di Old Trafford sebelum ia akhirnya digantikan Ruben Amorim pada November. Frank sendiri bertahan di Brentford hingga Tottenham mengaktifkan klausul rilisnya pada 2025.