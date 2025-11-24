Getty
Begini Nasib Duo Terpinggirkan Manchester United, Kobbie Mainoo & Joshua Zirkzee, Di Bursa Transfer Januari
Mainoo dan Zirkee tidak diunggulkan di Old Trafford
Mainoo hanya bermain selama 259 menit untuk Manchester United sejauh musim ini, sementara Zirkzee hanya tampil sebagai pemain pengganti lima kali dan belum tampil sejak kemenangan atas Brighton pada bulan Oktober. Kurangnya waktu bermain mereka berarti kedua pemain telah dikaitkan dengan kemungkinan keluar pada bulan Januari meskipun Amorim sebelumnya mengatakan musim ini "kami membutuhkan semua orang" ketika ditanya tentang kemungkinan keduanya pindah.
Amorim berikan pembaruan transfer terbaru
Amorim sekarang diminta lagi tentang kedua pemain tersebut dan mengatakan dia ingin membantu mereka tetapi kebutuhan klub harus didahulukan.
"Saya adalah seorang pemain sepak bola," katanya kepada wartawan. "Saya mengerti segalanya, dan saya ingin membantu para pemain saya dalam setiap situasi. Saya mengerti frustrasi beberapa pemain, melihat Piala Dunia ada di sana. Saya tahu apa artinya. Tetapi hal pertama adalah bahwa klub harus didahulukan. Jika saya bisa membantu klub dan para pemain, saya akan senang. Jika tidak, saya harus memikirkan tim."
AFCON dan cedera mempengaruhi Man Utd
Rencana transfer Manchester United kemungkinan akan terpengaruh oleh situasi cedera klub saat ini dan turnamen Piala Afrika yang akan datang. The Red Devils akan kehilangan Bryan Mbeumo, Amad Diallo, dan Noussair Mazraoui untuk turnamen tersebut, dengan ketiganya akan melewatkan pertandingan penting selama periode liburan. Amorim juga saat ini tanpa penyerang Benjamin Sesko karena cedera lutut yang diperkirakan akan membuatnya absen selama sebulan. Situasi ini dapat memberikan peluang bagi Mainoo dan Zirkzee untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain di Old Trafford dalam beberapa minggu mendatang dan juga akan menjadi pertimbangan klub jika ada tawaran yang datang untuk keduanya di jendela transfer Januari.
Amorim mengakui Ugarte juga kesulitan di Man Utd
Mainoo dan Zirkzee bukan satu-satunya pemain yang mengalami masa sulit di Manchester United saat ini. Gelandang Manuel Ugarte kesulitan menemukan performa terbaiknya dan telah menerima kritik selama berada di Old Trafford. Amorim, yang sebelumnya bekerja dengan Ugarte di Sporting, bahkan dilaporkan mengkritik gelandang tersebut di depan seluruh skuad, mempertanyakan tingkat kerjanya dalam sebuah pertemuan tim.
Amorim kini mengakui bahwa pemain internasional Uruguay itu tidak dalam performa terbaiknya tetapi berharap dia bisa meningkat. Dia menambahkan: "Anda bisa merasakan bahwa banyak pemain sangat bagus datang ke sini, dan terkadang mereka mengalami kesulitan. Dia sedang kesulitan saat ini, tetapi itu adalah tugas kita untuk mencoba membantu pemain kita, dan sekali lagi, segalanya bisa berubah, dan Anda melihat lima minggu yang lalu, lingkungannya sangat berbeda. Jadi saya tahu bahwa Ugarte sedang kesulitan saat ini, dan tugas saya adalah mencoba membantunya untuk merasa sebagai pemain, seperti yang saya rasakan saat dia menjadi pemain Sporting, misalnya. Namun ini adalah dunia yang berbeda, dan dia perlu beradaptasi, dan dia perlu meningkatkan diri, terutama dalam latihan."
Man Utd berusaha melanjutkan catatan tak terkalahkan
Manchester United kembali beraksi di Liga Premier pada hari Senin melawan Everton di Old Trafford dan akan berusaha memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka dalam lima pertandingan. Namun, Amorim terdengar waspada menjelang pertandingan melawan tim asuhan David Moyes meskipun timnya baru saja mengalami peningkatan performa. Dia menjelaskan: "Saya tidak suka mengatakan badai telah berakhir. Itu tugas saya, terutama di klub kami, untuk selalu memiliki perasaan [bahwa badai sedang datang]. Ini memberi saya rasa urgensi di setiap sesi latihan dan, di Liga Premier, segalanya bisa berubah begitu cepat karena semua tim bisa memenangkan pertandingan apa pun."
