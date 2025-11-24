Begini Nasib Duo Terpinggirkan Manchester United, Kobbie Mainoo & Joshua Zirkzee, Di Bursa Transfer Januari

Amorim sekarang diminta lagi tentang kedua pemain tersebut dan mengatakan dia ingin membantu mereka tetapi kebutuhan klub harus didahulukan.

"Saya adalah seorang pemain sepak bola," katanya kepada wartawan. "Saya mengerti segalanya, dan saya ingin membantu para pemain saya dalam setiap situasi. Saya mengerti frustrasi beberapa pemain, melihat Piala Dunia ada di sana. Saya tahu apa artinya. Tetapi hal pertama adalah bahwa klub harus didahulukan. Jika saya bisa membantu klub dan para pemain, saya akan senang. Jika tidak, saya harus memikirkan tim."

