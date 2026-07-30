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Manchester United jual bek Inggris ke klub Swiss milik INEOS
Kepergian permanen yang mengejutkan dari Old Trafford
United secara resmi telah menyetujui penjualan permanen Fredricson ke Lausanne-Sport, mengakhiri kebersamaan panjang sang bek dengan klub masa kecilnya. Pemain berusia 21 tahun itu, yang berasal dari selatan Manchester dan telah menjadi bagian dari sistem United sejak level U-9, kini menuju Swiss dalam kesepakatan yang mengejutkan banyak suporter.
Transfer ini juga membawa subteks penting terkait hierarki klub, karena Lausanne-Sport juga dimiliki oleh INEOS. Struktur kepemilikan bersama antara raksasa Premier League itu dan tim Swiss Super League tersebut berpotensi mempermudah negosiasi apa pun di masa depan jika Manchester United memutuskan untuk memulangkan sang bek ke Manchester.
- AFP
Tribut emosional untuk talenta binaan sendiri
Manchester United menyampaikan terima kasih kepada bek yang hengkang itu melalui pernyataan resmi yang menyentuh, dengan menyoroti dedikasinya selama lebih dari satu dekade di basis latihan klub di Carrington. Setelah membuktikan kemampuannya di berbagai level kelompok usia, perjalanan Fredricson dengan seragam merah legendaris itu berakhir setelah beberapa penampilan bersama tim utama di bawah manajer Ruben Amorim.
Dalam pernyataannya, United menyatakan: "Seorang Red seumur hidup dari selatan Manchester, ia bekerja dengan tekun sambil dengan bangga menapaki jenjang di sistem pembinaan pemain muda kami yang mendunia. Bek itu menjalani debut tim utama melawan Wolverhampton Wanderers pada 20 April 2025 dan kemudian mencatatkan penampilan berikutnya melawan Brentford, Grimsby Town, dan Newcastle United.
"Bergabung dengan klub pada level U-9, Tyler telah menjadi sosok profesional teladan sepanjang waktunya bersama klub dan anggota yang populer di skuad Akademi kami. Tempatnya dalam buku sejarah United juga telah terjamin sebagai penerima penghargaan bergengsi Denzil Haroun Reserve-Team Player of the Year pada 2025.
"Semua orang di United berterima kasih kepada Tyler atas semua usahanya selama waktunya bersama klub dan kami mendoakan yang terbaik untuk babak berikutnya dalam kariernya."
Mewujudkan impian menembus tim utama
Fredricson memang berhasil mewujudkan impian setiap pemain akademi dengan menembus lingkungan tim senior pada hari pertandingan. Ia pergi dengan catatan empat penampilan senior, setelah menjalani debut penuhnya sebagai starter dalam kekalahan tandang 1-0 melawan Wolves pada 2024-25. Dua pekan kemudian, ia melanjutkannya dengan penampilan lain dalam kekalahan 4-3 yang sarat gol di markas Brentford.
Di luar penampilannya sebagai starter, bek tersebut rutin berada di sekitar tim utama selama berbagai krisis cedera. Ia beberapa kali masuk dalam daftar pemain cadangan, mendapatkan pengalaman berharga di bawah sorotan terang Premier League. Kepergiannya mengikuti tren United yang memfasilitasi kepindahan para pemain muda berbakat yang mungkin mendapati jalan mereka ke susunan starter terhalang oleh bintang-bintang internasional.
- Getty Images Sport
Awal dari babak baru di Swiss
Fredricson tiba di Lausanne-Sport pada masa transisi bagi klub Swiss tersebut, yang berambisi naik di klasemen setelah penampilan yang biasa-biasa saja musim lalu. Di bawah Luka Elsner, yang mengambil alih pada Juli, tim itu berupaya mengintegrasikan talenta-talenta muda bertipe teknis yang mampu membangun permainan dari lini belakang.
Meski transfer ini mengakhiri kehadirannya sehari-hari di Carrington, hubungan antara kedua klub memastikan para pemandu bakat United kemungkinan akan terus memantau secara dekat perkembangannya di Stade de la Tuiliere.
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