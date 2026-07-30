Manchester United jual bek Inggris ke klub Swiss milik INEOS

Manchester United menyampaikan terima kasih kepada bek yang hengkang itu melalui pernyataan resmi yang menyentuh, dengan menyoroti dedikasinya selama lebih dari satu dekade di basis latihan klub di Carrington. Setelah membuktikan kemampuannya di berbagai level kelompok usia, perjalanan Fredricson dengan seragam merah legendaris itu berakhir setelah beberapa penampilan bersama tim utama di bawah manajer Ruben Amorim.

Dalam pernyataannya, United menyatakan: "Seorang Red seumur hidup dari selatan Manchester, ia bekerja dengan tekun sambil dengan bangga menapaki jenjang di sistem pembinaan pemain muda kami yang mendunia. Bek itu menjalani debut tim utama melawan Wolverhampton Wanderers pada 20 April 2025 dan kemudian mencatatkan penampilan berikutnya melawan Brentford, Grimsby Town, dan Newcastle United.

"Bergabung dengan klub pada level U-9, Tyler telah menjadi sosok profesional teladan sepanjang waktunya bersama klub dan anggota yang populer di skuad Akademi kami. Tempatnya dalam buku sejarah United juga telah terjamin sebagai penerima penghargaan bergengsi Denzil Haroun Reserve-Team Player of the Year pada 2025.

"Semua orang di United berterima kasih kepada Tyler atas semua usahanya selama waktunya bersama klub dan kami mendoakan yang terbaik untuk babak berikutnya dalam kariernya."