Si Paling Tak Konsisten Tapi Si Paling Jago Bikin Momen Tak Terprediksi! Manchester United Tak Boleh Lepas Joshua Zirkzee Di Januari

Desember 2024 adalah bulan yang aneh bagi Joshua Zirkzee. Dimulai dengan dua gol melawan Everton, tetapi berakhir dengan penghinaan saat ia ditarik keluar 33 menit menuju kekalahan United dari Newcastle, ketika pergantiannya disambut dengan tepuk tangan mengejek dari para pendukungnya sendiri.

Dua belas bulan kemudian, Zirkzee terus memiliki status yang aneh di Manchester United. Dia belum memulai pertandingan hingga kekalahan di kandang dari Everton pada akhir November, ketika penampilannya yang buruk melawan 10 pemain David Moyes tampaknya membenarkan Ruben Amorim jarang menggunakannya. Ketika para penggemar United kemudian mengetahui bahwa Zirkzee akan memulai pertandingan berikutnya melawan Crystal Palace, beberapa bercanda di grup WhatsApp bahwa mereka tidak ingin menonton lagi.

Namun pada akhir pertandingan, para penggemar di bagian tandang di Selhurst Park menambahkan nama Zirkzee ke paduan suara lagu ‘One More Time’ dari Daft Punk saat lagu populer itu berkumandang di seluruh stadion setelah striker asal Belanda itu memainkan peran besar dalam mengubah kekalahan yang pasti menjadi kemenangan.

Ini bukan pertama kalinya Zirkzee memberikan momen yang menakjubkan ketika tidak banyak yang diharapkan darinya, dan ini mengingatkan bahwa United tidak dapat membiarkannya pergi pada jendela transfer Januari meskipun status keseluruhannya di skuad.

    Dari nol menjadi pahlawan

    Penampilan Zirkzee melawan Palace merangkum kariernya di United sejauh ini. Ia memberikan kontribusi yang sangat sedikit di babak pertama, dengan mencatatkan nol tembakan dan kalah dalam sebagian besar duel udara sementara lawannya Jean-Philippe Mateta mengungguli dia. 

    Tetapi semuanya berubah di babak kedua. Gol Zirkzee, yang pasti merupakan gol terbaiknya dalam seragam United, menjadi momen yang menonjol, tetapi juga menunjukkan peningkatan penampilan keseluruhan yang jauh lebih baik. Akurasi passing Zirkzee meningkat dari 57 persen menjadi 77%, dan penyerang itu mengakhiri pertandingan dengan memainkan enam umpan, yang terbanyak sejak kemenangan atas Everton 12 bulan sebelumnya. 

    Dia juga lebih agresif, memenangkan dua kali lipat jumlah duel udara di setengah jam terakhir dibandingkan dengan 60 menit pertama. Salah satu duel tersebut membuat United mendapatkan tendangan bebas yang Mason Mount gunakan untuk mencetak gol kemenangan.

  • Real Sociedad de Futbol v Manchester United - UEFA Europa League 2024/25 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Kebangkitan yang singkat

    Zirkzee telah memiliki pengalaman mengubah narasi, mengingat ia berhasil melakukannya setelah episode menyedihkan melawan Newcastle. Dua minggu kemudian, ia mencetak gol kemenangan dalam adu penalti putaran ketiga Piala FA melawan Arsenal dan disambut meriah oleh 9.000 penggemar United yang telah memenuhi tribun tandang Stadion Emirates, jelas ingin membuatnya merasa dihargai lagi setelah cara dia diperlakukan di Old Trafford.

    Beberapa minggu kemudian, Zirkzee menyelesaikan perjalanannya dari menjadi sosok ejekan menjadi sosok yang hampir seperti kultus bagi para pendukung ketika namanya diteriakkan mengikuti alunan lagu hit 'Zombie' dari Cranberries setelah mencetak gol melawan Real Sociedad di San Sebastian. Ia kemudian mencetak gol dalam pertandingan tandang Liga Europa lainnya ketika ia memberikan United keunggulan di Lyon dengan sundulan di menit-menit akhir.

    Tetapi dalam pertandingan berikutnya di Newcastle, musimnya pada dasarnya berakhir ketika ia cedera otot paha. Ia berhasil pulih tepat waktu untuk turun dari bangku cadangan di final Liga Europa, tetapi itu bukanlah kembalinya yang triumfan karena ia tidak mampu menghentikan United terpuruk dalam kekalahan mahal melawan Tottenham.

    Itu pasti musim panas yang membuat frustrasi baginya, kemudian, saat ia menyaksikan £200 juta nilai pemain penyerang baru datang. Setelah kesulitan mempertahankan tempat utama musim lalu bahkan ketika Rasmus Hojlund kesulitan, Zirkzee tidak dipanggil di awal musim baru ketika Benjamin Sesko menyesuaikan diri dengan tim.

  • Fulham v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Risiko tinggi, imbalan rendah

    Zirkzee sangat jelas menjadi pilihan kedua sebagai penyerang tengah di belakang Sesko, dan pilihan kelima untuk salah satu dari dua peran No.10 di belakang penyerang. Sejak awal Oktober, laporan mulai muncul bahwa ia merasa frustrasi dengan kurangnya peluang dan ingin keluar pada Januari.

    Dengan Piala Dunia yang semakin dekat, Zirkzee belum dipilih oleh pelatih Belanda Ronald Koeman selama lebih dari setahun, dan tidak ada yang bisa menyalahkannya karena ingin memulai kembali.

    Everton dan West Ham muncul sebagai tujuan potensial di Premier League, tetapi minat terkuat datang dari Italia, di mana Zirkzee memulai kariernya di Bologna setelah dilepas oleh Bayern Munich. AC Milan dan Como pertama kali diusulkan, tetapi Roma, yang berjuang untuk memenangkan gelar Serie A pertama mereka sejak 2001, membuat dorongan terbesar untuk Zirkzee di tengah kesulitan Artem Dobvyk dan Evan Ferguson di lini depan. 

    Roma, bagaimanapun, hanya tertarik pada pinjaman dengan opsi membeli yang bergantung pada mereka lolos ke Liga Champions. Dengan kata lain, ini adalah kesepakatan dengan banyak risiko dan tidak banyak imbalan bagi United.

  • Manchester United FC v Fulham FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sentuhan mematikan

    United tahu betapa sulitnya mendatangkan striker pada bulan Januari, setelah hanya berhasil mendapatkan Wout Weghorst di musim dingin 2023 ketika mereka perlu mengganti Cristiano Ronaldo. Dan meskipun Zirkzee mengalami kesulitan dalam kariernya yang terhenti di United, jelas bahwa dia layak dipertahankan setidaknya sampai musim panas.

    Gol Zirkzee melawan Palace adalah pengingat yang sangat dibutuhkan tentang betapa mematikannya dia ketika berada di posisi yang tepat. Untuk pemain yang lebih dikenal karena membawa pemain lain ke dalam permainan daripada mencetak gol sendiri, pemain asal Belanda ini masih bisa memberikan tendangan keras dengan kaki kanannya.

    Golnya di Selhurst Park adalah yang terbaik dalam seragam United, menunjukkan ketenangan yang mengesankan untuk menerima tendangan bebas dari Bruno Fernandes dengan dadanya dan kemudian menembak ke gawang dari sudut sempit. Dia juga menunjukkan sentuhan mematikannya saat debut melawan Fulham, ketika Erik ten Hag memimpin, menghasilkan penyelesaian sekali sentuh yang lembut untuk memutuskan pertandingan. Golnya melawan Real Sociedad, sebuah tendangan keras dari luar kotak penalti yang membuat kiper Alex Remiro benar-benar bingung, adalah pengingat lain dari ketajamannya dalam menembak.

    Meski dominan dengan kaki kanan, Zirkzee sama nyamannya menembak dengan kaki kirinya, menggunakan kaki lemahnya untuk mencetak gol melawan Palace dan melakukan penyelesaian sekali sentuh dari posisi serupa untuk Bologna melawan Cagliari, yang merupakan salah satu dari 12 gol yang dia cetak di musim terakhirnya di Serie A.

  • Manchester United FC v AFC Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Tidak hanya gol'

    Zirkzee memiliki kontrol dan teknik yang lebih unggul dibandingkan banyak rekan-rekannya. Namun, sisi fisik dari permainan telah menjadi tantangan baginya di Inggris. Willem Weijs, mantan pelatihnya di Anderlecht, menunjukkan hal ini kepada Sky Sports ketika dia mengatakan, merujuk pada Zirkzee, "Itu kadang bisa menjadi masalah bagi pemain. Mereka percaya bahwa ini hanya tentang keterampilan dan mencetak gol serta bermain sepak bola yang indah, tetapi sepak bola profesional menuntut hal lain dari pemain."

    Amorim membuat poin serupa setelah kemenangan atas Palace: "Itu bukan hanya gol, bahkan lari-lari di belakang. Di babak pertama, dia kesulitan dalam duel. Dia memenangkan beberapa duel di babak kedua dan kami meningkat banyak karena kualitas Josh di babak kedua dan itu penting baginya untuk memahami bahwa ini bukan hanya gol.

    "Mereka memberikan kepercayaan diri, tetapi Joshua juga telah banyak meningkatkan bagaimana dia memegang bola. Itu seharusnya memberinya banyak kepercayaan diri. Dia mempengaruhi permainan dan itu penting bagi permainan kami. Dia perlu mempertahankan level itu dalam latihan."

  • Joshua Zirkzee Manchester United 2025-26Getty

    Perlu siap

    Zirkzee mengisyaratkan bahwa dia kurang percaya diri di tengah kemarau golnya ketika dia berkata, "Ini adalah salah satu klub terbesar di dunia dan Anda harus tampil. Jika Anda tidak mencetak gol untuk waktu yang lama, hal itu bisa memengaruhi Anda."

    Namun, jika Zirkzee berharap mendapatkan pujian dari pelatihnya setelah penampilannya di Palace, dia salah. Sebelum pertemuan Kamis dengan West Ham, Amorim menekankan bahwa Zirkzee hanya mendapatkan kesempatan di tim karena absennya Matheus Cunha dan Sesko baru-baru ini. 

    "Josh bermain karena kami memiliki banyak cedera. Kita harus jelas mengenai hal itu," katanya. "Sepak bola memang seperti itu. Anda hanya perlu siap ketika kesempatan itu datang. Ketika kesempatan datang, sekali lagi, saya hanya ingin menang. Saya tidak melihat wajah. Anda hanya perlu siap dan Anda akan baik-baik saja."

    Zirkzee belum cukup siap melawan Everton atau pada babak pertama melawan Palace, tetapi dia mengingatkan Amorim dan para penggemar United bahwa dia adalah pemain yang mampu menghasilkan momen-momen berkualitas tinggi, meskipun dia kesulitan melakukannya secara rutin. Pemain asal Belanda ini telah mengalami pasang surut seperti sedikit pemain lainnya dalam waktu singkat di Old Trafford, tetapi perubahan cepat dalam keberuntungannya hanya dalam satu pertandingan saja menunjukkan bahwa dia layak dipertahankan hingga akhir musim.

