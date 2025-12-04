Si Paling Tak Konsisten Tapi Si Paling Jago Bikin Momen Tak Terprediksi! Manchester United Tak Boleh Lepas Joshua Zirkzee Di Januari

Dua belas bulan kemudian, Zirkzee terus memiliki status yang aneh di Manchester United. Dia belum memulai pertandingan hingga kekalahan di kandang dari Everton pada akhir November, ketika penampilannya yang buruk melawan 10 pemain David Moyes tampaknya membenarkan Ruben Amorim jarang menggunakannya. Ketika para penggemar United kemudian mengetahui bahwa Zirkzee akan memulai pertandingan berikutnya melawan Crystal Palace, beberapa bercanda di grup WhatsApp bahwa mereka tidak ingin menonton lagi.

Namun pada akhir pertandingan, para penggemar di bagian tandang di Selhurst Park menambahkan nama Zirkzee ke paduan suara lagu ‘One More Time’ dari Daft Punk saat lagu populer itu berkumandang di seluruh stadion setelah striker asal Belanda itu memainkan peran besar dalam mengubah kekalahan yang pasti menjadi kemenangan.

Ini bukan pertama kalinya Zirkzee memberikan momen yang menakjubkan ketika tidak banyak yang diharapkan darinya, dan ini mengingatkan bahwa United tidak dapat membiarkannya pergi pada jendela transfer Januari meskipun status keseluruhannya di skuad.