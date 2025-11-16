Manchester United SEPAKAT Lepas Joshua Zirkzee, Segini Harga Yang Harus Ditebus AS Roma

Gazzetta dello Sport menyebut Manchester United sudah memutuskan bersedia melepas Joshua Zirkzee pada bursa transfer Januari. Ini menjadi perubahan sikap setelah striker Belanda itu terjebak dengan ketidakpastian soal masa depannya selama berbulan-bulan. AS Roma muncul sebagai peminat paling serius, dan negosiasi antar klub telah dimulai untuk skema peminjaman dengan opsi pembelian permanen.

Keputusan Setan Merah ini dipengaruhi minimnya menit bermain Zirkzee di bawah Ruben Amorim; ia bahkan belum tampil sebagai starter sekali pun di Liga Inggris musim ini. Dengan penyerang lain lebih diutamakan dan kesempatan bermain semakin langka, Zirkzee menegaskan keinginannya mencari menit bermain di tempat lain demi menjaga posisinya di timnas Belanda menjelang Piala Dunia 2026.

The Red Devils telah memberi tahu Roma syarat mereka untuk mencapai kesepakatan: peminjaman hingga akhir musim, dengan opsi beli bernilai signifikan jika sang striker tampil meyakinkan di Serie A. Roma sendiri tengah mencari striker baru, dan situasi kini mengarah pada fase krusial jelang bursa Januari.