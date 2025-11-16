Getty
Manchester United SEPAKAT Lepas Joshua Zirkzee, Segini Harga Yang Harus Ditebus AS Roma
Manchester United siap melepas Zirkzee
Gazzetta dello Sport menyebut Manchester United sudah memutuskan bersedia melepas Joshua Zirkzee pada bursa transfer Januari. Ini menjadi perubahan sikap setelah striker Belanda itu terjebak dengan ketidakpastian soal masa depannya selama berbulan-bulan. AS Roma muncul sebagai peminat paling serius, dan negosiasi antar klub telah dimulai untuk skema peminjaman dengan opsi pembelian permanen.
Keputusan Setan Merah ini dipengaruhi minimnya menit bermain Zirkzee di bawah Ruben Amorim; ia bahkan belum tampil sebagai starter sekali pun di Liga Inggris musim ini. Dengan penyerang lain lebih diutamakan dan kesempatan bermain semakin langka, Zirkzee menegaskan keinginannya mencari menit bermain di tempat lain demi menjaga posisinya di timnas Belanda menjelang Piala Dunia 2026.
The Red Devils telah memberi tahu Roma syarat mereka untuk mencapai kesepakatan: peminjaman hingga akhir musim, dengan opsi beli bernilai signifikan jika sang striker tampil meyakinkan di Serie A. Roma sendiri tengah mencari striker baru, dan situasi kini mengarah pada fase krusial jelang bursa Januari.
Roma siap ajukan penawaran setelah Manchester United tetapkan harga
Roma menjadikan Zirkzee target utama di lini depan, meski tetap membuka peluang mengejar alternatif lain seperti pemain Tottenham Mathys Tel. Rencana mereka memungkinkan Zirkzee kembali ke kompetisi yang sebelumnya pernah ia nikmati bersama Bologna, sambil memberinya ruang untuk memulihkan kepercayaan diri dan ritme permainan.
Menurut laporan, Roma siap menanggung setengah gaji Zirkzee selama masa peminjaman, lalu meninjau ulang kontraknya jika transfer permanen terjadi di akhir musim. Man United menetapkan nilai opsi beli di angka minimum €35 juta, mirip dengan jumlah yang wajib dibayar Roma kepada Brighton untuk mempermanenkan Evan Ferguson.
Roma bahkan disebut siap membatalkan peminjaman Ferguson demi menyediakan tempat bagi Zirkzee, sementara Everton bersiap menampung striker Republik Irlandia tersebut hingga akhir musim jika skenario itu terjadi. Ketertarikan terhadap Zirkzee pun tidak hanya datang dari Roma; AC Milan juga diperkirakan memantau situasi striker Belanda tersebut.
Kenapa Manchester United sebenarnya ingin mempertahankan Zirkzee?
Berbeda dengan laporan Gazzetta, beberapa sumber di Inggris mengklaim Man United mempertimbangkan menahan Zirkzee hingga musim panas, dengan alasan ia mungkin masih diperlukan andai kedalaman skuad kembali diperlukan.
Cedera lutut Benjamin Sesko sudah membuat stok lini depan menipis, sementara Bryan Mbeumo dan Amad Diallo akan absen beberapa pekan karena Piala Afrika. Para petinggi klub khawatir melepas satu penyerang lagi di tengah musim bisa membuat lini depan terlalu rapuh dan mengganggu ambisi kompetitif di paruh kedua musim.
Ada pula perdebatan taktik internal. Amorim melihat Zirkzee bukan sebagai penyerang tengah murni, melainkan profil yang bisa dimainkan di belakang striker utama. Peran itu mungkin masih berguna bagi Man United jika ia bertahan.
Roma siapkan opsi pinjam-plus-beli untuk Zirkzee
Roma tetap optimistis dapat mencapai kesepakatan begitu negosiasi memasuki tahap akhir bursa transfer, dan sang pemain dikabarkan sepenuhnya menyambut baik peluang untuk pindah. Selama Man United mendapatkan kepastian soal kedalaman skuad, atau kesembuhan Sesko, peluang Zirkzee kembali merumput di Serie A semakin terbuka.
Bagi Zirkzee, beberapa pekan ke depan akan menentukan apakah ia bisa menemukan klub yang mampu memberinya menit bermain reguler untuk tetap masuk dalam radar Ronald Koeman menjelang Piala Dunia. Jika transfer peminjaman terlaksana, ia akan memiliki setengah musim untuk menghidupkan kembali catatan golnya dan membuktikan statusnya sebagai salah satu penyerang muda paling menjanjikan di sepakbola Eropa.
