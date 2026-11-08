Di antara kabar baiknya adalah sikap tim yang tampak tak pernah menyerah dan terus yakin hingga akhir. Itu terlihat saat menghadapi Roma di Liga Champions, ketika mereka membalikkan ketertinggalan 0-2 menjadi kemenangan 3-2. Hal serupa terulang hari ini lewat gol Zirkzee (menit ke-92) dan Dorgu (menit ke-96), yang menyelamatkan laga yang tampaknya sudah berakhir dengan kekalahan. Namun, itu belum cukup untuk menatap masa depan dengan optimisme. Masa depan itu bisa saja tanpa Carrick, yang setelah pertandingan menutup kemungkinan untuk mengundurkan diri. Kini langkah selanjutnya ada di tangan klub, yang akan melakukan pertimbangan dalam beberapa hari ke depan.