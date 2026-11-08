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Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Manchester United imbang 4-4 dengan Aston Villa: memasuki jeda di zona degradasi. Posisi Carrick terancam

Manchester United vs Aston Villa
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Sepuluh pertandingan dimainkan, delapan poin diraih. Itulah catatan Manchester United saat memasuki jeda internasional November di zona degradasi, hanya unggul satu poin atas Crystal Palace yang berada di posisi terakhir dengan tujuh poin. Jika Dorgu tidak mencetak gol pada menit ke-94 untuk membuat skor akhir menjadi 4-4 melawan Aston Villa hari ini, posisi mereka di klasemen akan lebih buruk lagi. Angka-angka itu memprihatinkan. Setan Merah baru meraih satu kemenangan di liga, yakni pada 30 Agustus lalu saat mengalahkan Ipswich 5-2. Seusai jeda, mereka dijadwalkan menghadapi Liverpool dalam laga sarat gengsi di Anfield.

  • Lini belakang selalu kebobolan, Lammens tampil buruk

    Melawan tim asuhan Unai Emery, kesalahan dan kelemahan yang sama kembali terlihat pada tim yang dibangun dengan buruk, memiliki sedikit pemimpin, serta diperkuat pemain yang tidak sepadan dengan nilai seragam klub di posisi-posisi krusial. Pada dua gol pertama yang dicetak Alysson dan Jackson (masing-masing pada menit ke-1 dan ke-4), kesalahan Lammens terlihat jelas (hari ini para pemandu bakat United berada di tribune di Monza untuk mengamati Carnesecchi dari dekat). Secara keseluruhan, lini pertahanan kembali tampil buruk. Dalam 10 pertandingan, United kebobolan 19 gol. Hanya Palace, dengan 24 gol, dan Ipswich, dengan 20 gol, yang mencatatkan angka lebih buruk.

  • Masa depan Carrick diragukan

    Di antara kabar baiknya adalah sikap tim yang tampak tak pernah menyerah dan terus yakin hingga akhir. Itu terlihat saat menghadapi Roma di Liga Champions, ketika mereka membalikkan ketertinggalan 0-2 menjadi kemenangan 3-2. Hal serupa terulang hari ini lewat gol Zirkzee (menit ke-92) dan Dorgu (menit ke-96), yang menyelamatkan laga yang tampaknya sudah berakhir dengan kekalahan. Namun, itu belum cukup untuk menatap masa depan dengan optimisme. Masa depan itu bisa saja tanpa Carrick, yang setelah pertandingan menutup kemungkinan untuk mengundurkan diri. Kini langkah selanjutnya ada di tangan klub, yang akan melakukan pertimbangan dalam beberapa hari ke depan.

  • Keane Melawan Carrick

    Seusai pertandingan, mantan bintang Manchester United Roy Keane melontarkan kritik tajam: "Carrick banyak bicara, tetapi tidak mengatakan banyak hal. Dia terus mengatakan bahwa kami harus merapatkan barisan... Sebaiknya dia segera bertindak soal itu."

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AVL

AVL

Premier League

21 Nov 2026

SUN

SUN

LIV

LIV

Premier League

22 Nov 2026

MUN

MUN