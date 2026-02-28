Goal.com
Manchester United harus menjauhi Oliver Glasner: Pelatih Austria yang kontroversial ini memiliki ciri-ciri mirip dengan Ruben Amorim - meskipun telah meraih prestasi luar biasa bersama Crystal Palace

Hanya lima bulan yang lalu, Oliver Glasner tampak seperti kandidat serius untuk menjadi manajer Manchester United berikutnya. Pada hari ketika keraguan serius tentang masa depan Ruben Amorim mulai muncul setelah kekalahan telak di Brentford pada akhir September, Crystal Palace asuhan Glasner mengalahkan Liverpool, menghentikan rekor tujuh kemenangan beruntun The Reds dan membuat The Eagles menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di Premier League.

Palace, yang telah mengalahkan Liverpool di Community Shield pada Agustus dan mengejutkan Manchester City untuk meraih trofi besar pertama mereka dengan FA Cup musim lalu, tampak seperti klub teladan dan contoh sempurna tentang apa yang dapat dicapai oleh seorang pelatih top dengan sumber daya terbatas. Glasner juga membantah keyakinan umum bahwa formasi 3-4-3 yang telah dikerjakan Amorim tidak dapat berfungsi di Premier League. 

Dengan United menghabiskan hampir setahun untuk mengembangkan formasi 3-4-3 dan menghabiskan hampir £250 juta ($336 juta) untuk pemain yang dirancang untuk bermain dalam sistem tersebut, belum lagi mengorbankan sayap tradisional seperti Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Antony, dan Jadon Sancho, Glasner tampak seperti pilihan logis untuk melanjutkan jalur yang telah ditempuh klub. 

Dia secara efektif menjadi ikon sistem 3-4-3 dan telah mengantarkan dua kemenangan atas United, termasuk kekalahan telak 4-0 saat Erik ten Hag masih memimpin dan kemenangan meyakinkan 2-0 di Old Trafford atas Amorim.

Namun, banyak hal telah berubah dalam lima bulan terakhir, dan meskipun Glasner saat ini berada di posisi kedua menurut bandar taruhan di belakang Michael Carrick untuk menjadi pelatih United pada awal musim depan, pelatih Austria ini akan bertandang ke Old Trafford pada Minggu ini setelah menghabiskan sebagian besar dukungan yang dia dapatkan dari pendukung Palace. Dan dia mulai mirip dengan aspek terburuk dari Amorim...

    Tiga kemenangan dalam 17 pertandingan

    Reputasi Glasner di kalangan pendukung Palace telah menurun drastis setelah timnya hanya meraih tiga kemenangan dalam 17 pertandingan terakhir, termasuk rentetan 12 pertandingan tanpa kemenangan. Di antara kekalahan tersebut terdapat kekalahanmengejutkan dari Macclesfield, tim non-liga, dalam ajang FA Cup - yang menjadi kekalahan terbesar dalam sejarah FA Cup, kekalahan telak 4-1 di Leeds, dan kekalahan kandang dari Burnley yang berada di peringkat ke-19. 

    Setelah berada di peringkat keempat klasemen Premier League pada awal Desember, Palace kini berada di peringkat ke-13 saat bertandang ke Old Trafford. Kemenangan atas Brighton dan Wolves dalam dua dari tiga pertandingan terakhir telah meredakan kekhawatiran tentang degradasi, tetapi pasti telah merusak peluang Glasner untuk mendapatkan pekerjaan level elit yang dia inginkan setelah mengumumkan pada Januari bahwa dia akan meninggalkan Selhurst Park pada akhir musim.

    Glasner memberitahu ketua Palace, Steve Parish, pada Oktober bahwa ia akan pergi karena ia "ingin tantangan baru". Ia menegaskan bahwa jendela transfer musim panas yang mengecewakan, di mana mereka menjual Eberechi Eze, meraup keuntungan £20 juta, dan harus membatalkan penjualan Marc Guehi ke Liverpool setelah gagal merekrut bek pengganti, bukanlah alasan mengapa ia sudah cukup.

    Ledakan emosi ala Amorim

    Namun, hanya sehari setelah kekalahan di Sunderland, dia melontarkan serangan keras terhadap dewan direksi, yang sepenuhnya bertentangan dengan klaimnya, saat dia marah-marah mengenai penjualan Guehi ke Manchester City. Dia mengatakan: "Saya merasa kami benar-benar ditinggalkan. Saya tidak bisa menyalahkan para pemain. Mereka telah melakukan segala yang mereka bisa, dan ini sudah berlangsung berminggu-minggu dan berbulan-bulan." Kita memiliki 12 atau 13 pemain dari skuad yang tersedia, namun kita merasa tidak mendapat dukungan. Hal terburuk adalah menjual kapten kita sehari sebelum pertandingan Premier League.

    "Kita sedang bersiap, ini adalah minggu pertama kita berlatih sejak September, dan kemudian kita menjual kapten kita sehari sebelum pertandingan. Jadi saya tidak mengerti ini. Saya selalu diam, tapi saya tidak bisa karena harus membela para pemain ini, karena ini adalah pertandingan ke-35 hari ini. Ya, kami berada di bawah tekanan di sini dan kami tidak beruntung. Tapi lagi-lagi, kami tidak bisa bereaksi, kami tidak bisa membantu mereka, ini benar-benar sulit." 

    Ledakannya mengingatkan pada serangan verbal Amorim dua minggu sebelumnya di Elland Road, yang menjadi titik balik bagi dewan United dan mengakhiri masa jabatannya. Pelatih asal Portugal itu berselisih dengan direktur sepak bola Jason Wilcox dua hari sebelumnya setelah formasi timnya dipertanyakan, dan dilaporkan bahwa dia diberitahu bahwa dia tidak akan mendapat dukungan dalam jendela transfer Januari. 

    Kalimat berulang Amorim bahwa dia "datang ke sini untuk menjadi manajer, bukan pelatih" menyiratkan bahwa dia juga tidak setuju dengan keputusan transfer klub, seperti melangkahi kepalanya untuk merekrut Senne Lammens daripada Emi Martinez.

    Menghina para penggemar

    Amorim jelas mendapatkan dukungan yang jauh lebih besar di bursa transfer dibandingkan Glasner, yang kehilangan Michael Olise pada musim panas sebelumnya dan mengatakan bahwa kehilangan Eze dan Guehi seperti "hati Anda dicabik-cabik dua kali musim ini". Namun, menunjukkan kecenderungan yang sama untuk marah pada dewan direksi ketika keinginannya tidak terpenuhi tidak akan menguntungkannya untuk bekerja di United sekarang, mengingat Setan Merah telah membangun struktur di mana pelatih memiliki sedikit pengaruh dalam urusan transfer.

    Glasner terus meniru Amorim dengan memberikan wawancara dan konferensi pers yang lebih sensasional, yang telah memperlebar jurang antara dirinya, dewan direksi, para penggemar, dan mungkin juga para pemain. 

    Setelah suporter meneriakkan "kamu akan dipecat besok pagi" selama pertandingan imbang 1-1 melawan Zrinjski Mostar di Liga Konferensi Eropa, Glasner membalas dengan mengatakan: "Tetaplah rendah hati. Jangan lupa dari mana kamu berasal. Saya pikir beberapa orang yang begitu kritis dalam situasi ini sudah tidak rendah hati lagi. Lupakan dari mana kamu berasal, dan biasanya dalam hidup kamu akan dihukum karena hal itu."

    Kelompok pendukung Palace yang vokal, Holmesdale Fanatics, kemudian mengibarkan spanduk dalam pertandingan berikutnya melawan Wolves yang bertuliskan 'Penggemar dihina - Glasner selesai'. 

    'Merusak reputasinya'

    Melihat pria yang membawa trofi pertama klub dan bertanggung jawab atas begitu banyak kemenangan impresif dalam dua tahun terakhir berubah menjadi musuh di mata para pendukung seharusnya menjadi peringatan lain bagi United untuk menjauhi Glasner.

    Seperti yang diungkapkan oleh mantan manajer Palace, Sam Allardyce, dalam podcast No Tippy Tappy Football: "Dia perlu menjadi lebih rendah hati. Dia perlu menelan sedikit egonya dan berhenti menciptakan narasi ini. Saya yakin dia hampir menciptakan ini untuk membuat dirinya dipecat dan diberi kompensasi. Saya pikir manajer itu benar-benar keliru. Kita semua frustrasi dengan penjualan pemain terbaik, tapi jika Anda di sana, itu adalah kenyataan hidup. Dia benar-benar merusak reputasinya atas apa yang dia capai dengan sedikit sumber daya di Crystal Palace, dan sayangnya, ini mungkin akan berakhir dengan sedikit kepahitan."

    Lalu ada pertanyaan tentang taktik Glasner. Glasner berbeda dengan Amorim karena dia telah menggunakan berbagai formasi sepanjang karirnya, bersikeras bahwa dia memilih formasi berdasarkan kualitas pemain yang dimilikinya daripada memaksakan formasi yang tidak cocok hanya untuk sistem. Tapi dia tidak bisa membangun prestasi musim lalu, dan tim masih bermain secara reaktif, gagal mengalahkan banyak tim di bawah mereka karena ketidakmampuan mereka untuk menguasai pertandingan.

    "Gaya underdog tidak akan berhasil."

    Tony Cascarino menulis di The Times: "Ketidakmampuan The Eagles untuk mengalahkan tim yang berada lima divisi di bawah mereka [Macclesfield], dengan beban untuk menciptakan peluang, menjadi kekhawatiran bagi klub-klub yang berencana merekrut Glasner. Ada ekspektasi akan gaya sepak bola yang dominan di klub-klub elit, dan gaya underdog yang telah berhasil dia terapkan di Palace dan Eintracht Frankfurt tidak akan berhasil di level tertinggi."

    Mengenai peluang Glasner melatih United, Cascarino mengkhawatirkan keinginannya untuk mengontrol di luar lapangan. "Dia memiliki kesombongan seseorang yang sudah memutuskan apa yang ingin dia terapkan di klub dan menuntut banyak hal," tulisnya. Dia juga menyoroti catatan yang kurang meyakinkan dari manajer yang berhasil di klub kecil namun kesulitan saat mendapatkan pekerjaan di klub besar, seperti "Graham Potter yang kesulitan menghadapi sorotan media di Chelsea, David Moyes yang menghadapi tekanan besar di United". 

    Jangan sertakan dia dalam pencarian.

    Jika rekor gemilang Michael Carrick sejak menggantikan Amorim terus berlanjut melawan Palace dan dia akhirnya membawa tim kembali ke Liga Champions, akan semakin sulit bagi United untuk tidak memberinya pekerjaan itu. Namun, mengingat apa yang terjadi dengan Ole Gunnar Solskjaer, United secara wajar ingin menjelajahi pasar dan mempertimbangkan semua kandidat teratas lainnya. 

    Luis Enrique adalah pilihan yang menarik dalam jangka panjang, begitu pula Julian Nagelsmann meskipun dia telah berkomitmen untuk Jerman hingga 2028, begitu pula Thomas Tuchel dengan Inggris.

    Namun, mengingat pengalaman mereka baru-baru ini dengan seorang pelatih yang tak fleksibel secara taktik, ingin lebih banyak kendali atas transfer, dan tak bisa menahan lidahnya, mereka sebaiknya mengesampingkan Glasner dari pencarian mereka.

