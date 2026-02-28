Manchester United harus menjauhi Oliver Glasner: Pelatih Austria yang kontroversial ini memiliki ciri-ciri mirip dengan Ruben Amorim - meskipun telah meraih prestasi luar biasa bersama Crystal Palace

Palace, yang telah mengalahkan Liverpool di Community Shield pada Agustus dan mengejutkan Manchester City untuk meraih trofi besar pertama mereka dengan FA Cup musim lalu, tampak seperti klub teladan dan contoh sempurna tentang apa yang dapat dicapai oleh seorang pelatih top dengan sumber daya terbatas. Glasner juga membantah keyakinan umum bahwa formasi 3-4-3 yang telah dikerjakan Amorim tidak dapat berfungsi di Premier League.

Dengan United menghabiskan hampir setahun untuk mengembangkan formasi 3-4-3 dan menghabiskan hampir £250 juta ($336 juta) untuk pemain yang dirancang untuk bermain dalam sistem tersebut, belum lagi mengorbankan sayap tradisional seperti Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Antony, dan Jadon Sancho, Glasner tampak seperti pilihan logis untuk melanjutkan jalur yang telah ditempuh klub.

Dia secara efektif menjadi ikon sistem 3-4-3 dan telah mengantarkan dua kemenangan atas United, termasuk kekalahan telak 4-0 saat Erik ten Hag masih memimpin dan kemenangan meyakinkan 2-0 di Old Trafford atas Amorim.

Namun, banyak hal telah berubah dalam lima bulan terakhir, dan meskipun Glasner saat ini berada di posisi kedua menurut bandar taruhan di belakang Michael Carrick untuk menjadi pelatih United pada awal musim depan, pelatih Austria ini akan bertandang ke Old Trafford pada Minggu ini setelah menghabiskan sebagian besar dukungan yang dia dapatkan dari pendukung Palace. Dan dia mulai mirip dengan aspek terburuk dari Amorim...