Pemain Everton Berantem, Ruben Amorim Ngaku Iri: Andai Saja Pemain Manchester United Juga Kelahi...

Dalam konferensi pers, Amorim mengatakan: “Menurut saya mereka lebih baik saat masih 11 orang. Lalu mereka bekerja sangat baik dengan 10 pemain selama 70 menit. Jadi saya rasa kami memang pantas kalah. Kami tidak bermain baik, intensitas kami tidak tepat. Saya tahu di mana posisi kami saat ini. Kami belum sampai sana, bahkan belum mendekati titik di level yang diperlukan untuk memperebutkan posisi terbaik di Liga Inggris. Masih banyak yang harus kami kerjakan, dan kami harus sempurna untuk menang. Hari ini kami jauh dari sempurna.”

“Saya takut perasaan musim lalu kembali lagi, itu kekhawatiran terbesar saya. Kami harus bekerja bersama. Kami akan bekerja bersama. Saya tidak pergi ke mana-mana. Para pemain berusaha, tapi kami harus lebih baik. Besok kami latihan lagi dan kami akan menyiapkan laga berikutnya.”