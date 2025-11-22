KEJUTAN! Gagal Jadi Pemain Manchester United, Emiliano Martinez Menuju Klub Raksasa Serie A!

Sementara masih harus dilihat apakah Martinez akan pergi pada bulan Januari, rumor terus beredar setelah kegagalannya pindah ke United asuhan Ruben Amorim di musim panas. Mantan penjaga gawang Arsenal ini dilaporkan duduk menunggu telepon saat dia menunggu kabar apakah Villa dan United telah menyepakati transfer pada hari batas waktu, hanya untuk Setan Merah kemudian merekrut pemain muda Senne Lammens sebagai gantinya.

Lammens telah menjadi kejutan sejak pindah ke Old Trafford dari klub Belgia, Royal Antwerp. Pemain berusia 23 tahun ini melakukan debut Premier League melawan Sunderland yang sedang naik daun pada 4 Oktober, menjaga clean sheet saat tim Amorim mencatat kemenangan 2-0 berkat gol dari Mason Mount dan Benjamin Sesko.

Mantan penjaga Club Brugge, Lammens, tetap menjadi pilihan utama di gawang United dalam empat pertandingan liga berikutnya - kemenangan 2-1 dan 4-2 atas Liverpool dan Brighton masing-masing, serta hasil imbang 2-2 dengan Nottingham Forest dan Tottenham.

Lammens juga melakukan debut untuk tim senior Belgia dalam kemenangan telak mereka 7-0 atas Liechtenstein dalam kualifikasi Piala Dunia pada hari Selasa. Tim Rudi Garcia kemudian memastikan tempat mereka di turnamen musim panas mendatang di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat setelah memimpin Grup J di depan Wales yang berada di posisi kedua.

