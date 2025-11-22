Getty Images Sport
KEJUTAN! Gagal Jadi Pemain Manchester United, Emiliano Martinez Menuju Klub Raksasa Serie A!
Laporan mengklaim Inter mengincar Martinez di tengah keraguan atas Sommer
Dalam sebuah laporan baru dari Football Insider, raksasa Italia Inter tertarik untuk mendatangkan Martinez ketika jendela transfer dibuka kembali dalam waktu lebih dari sebulan. Laporan tersebut mengklaim bahwa Villa siap untuk melepas pemain berusia 33 tahun tersebut, jika ada tawaran yang sesuai datang pada awal tahun depan.
Laporan tersebut menyatakan bahwa Inter yang diasuh oleh Cristian Chivu memiliki keraguan terhadap kiper nomor 1 mereka saat ini, Yann Sommer, dan karena itu mempertimbangkan opsi mereka menjelang jendela transfer Januari. Nerazzurri saat ini memimpin Serie A dengan 24 poin, unggul di depan Roma yang berada di posisi kedua berkat selisih gol yang lebih baik.
United memilih untuk merekrut kiper Belgia Lammens daripada Martinez
Sementara masih harus dilihat apakah Martinez akan pergi pada bulan Januari, rumor terus beredar setelah kegagalannya pindah ke United asuhan Ruben Amorim di musim panas. Mantan penjaga gawang Arsenal ini dilaporkan duduk menunggu telepon saat dia menunggu kabar apakah Villa dan United telah menyepakati transfer pada hari batas waktu, hanya untuk Setan Merah kemudian merekrut pemain muda Senne Lammens sebagai gantinya.
Lammens telah menjadi kejutan sejak pindah ke Old Trafford dari klub Belgia, Royal Antwerp. Pemain berusia 23 tahun ini melakukan debut Premier League melawan Sunderland yang sedang naik daun pada 4 Oktober, menjaga clean sheet saat tim Amorim mencatat kemenangan 2-0 berkat gol dari Mason Mount dan Benjamin Sesko.
Mantan penjaga Club Brugge, Lammens, tetap menjadi pilihan utama di gawang United dalam empat pertandingan liga berikutnya - kemenangan 2-1 dan 4-2 atas Liverpool dan Brighton masing-masing, serta hasil imbang 2-2 dengan Nottingham Forest dan Tottenham.
Lammens juga melakukan debut untuk tim senior Belgia dalam kemenangan telak mereka 7-0 atas Liechtenstein dalam kualifikasi Piala Dunia pada hari Selasa. Tim Rudi Garcia kemudian memastikan tempat mereka di turnamen musim panas mendatang di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat setelah memimpin Grup J di depan Wales yang berada di posisi kedua.
Penjaga gawang muda menerima pujian dari mantan bos United, Sir Alex
Begitulah impresifnya penampilan Lammens sehingga dia bahkan dipuji oleh mantan manajer legendaris United, Sir Alex Ferguson. Berbicara kepada Raceday RTV awal bulan ini, dia mengatakan tentang Lammens: "Ada tanda-tanda, manajer telah melihat beberapa tanda yang baik. Khususnya penjaga gawang telah tampil luar biasa, dia hanya bermain tiga atau empat pertandingan dan dia terlihat sangat baik.
“Tentu saja, Mbeumo dan Cunha, pemain baru dari Wolves dan Brentford, mereka telah menambahkannya. Saya berharap manajer mendapatkan sedikit kesuksesan karena di United Anda harus memiliki kesuksesan - tanda-tandanya semakin baik.
“Saya pikir kemenangan berturut-turut adalah sesuatu yang seharusnya selalu diharapkan oleh tim seperti United. Tetapi setelah melewati siklus di mana peningkatan harus datang dengan menunggu dan bersabar, mereka akan menikmatinya sekarang.”
Martinez diberitahu bahwa dia melewatkan 'kesempatan seumur hidup'
Sementara itu, mantan penjaga gawang Manchester City dan Newcastle Shay Given percaya Martinez melewatkan "kesempatan seumur hidup" setelah United memilih untuk merekrut Lammens sebelum dia.
Dalam sebuah wawancara dengan 10bet, Given mengatakan: “Rasanya sangat dekat di jendela yang baru berlalu, dengan dia tidak bermain. Saya pikir Villa bermain dalam pertandingan langsung pada hari batas waktu, dan dia tidak ada dalam skuad. Semua orang berpikir dia akan pergi, mungkin ke Manchester United, tapi itu tidak terjadi. Kemudian dia kembali sebagai nomor satu lagi di Villa.
“Dia bermain lagi, dia adalah pemain andalan mereka. Saya tidak tahu apakah kapal telah berlayar untuk pindah musim panas mendatang. Manchester United? Mungkin tidak, Senne Lammens sudah datang dan tampil sangat baik. Mungkin itu adalah kesempatan seumur hidup bagi Emi, dan sekarang itu telah terlewatkan.”
Martinez diharapkan memulai ketika Villa kembali beraksi di Liga Premier melawan Leeds United pada hari Minggu. Dia kemudian bisa berhadapan dengan United dan Lammens ketika kedua tim bertemu di liga pada hari Minggu, 21 Desember di Villa Park.
Sementara itu, United dan Lammens akan berusaha melanjutkan performa bagus mereka ketika menjamu Everton di liga pada Senin malam, sementara Inter, yang dilaporkan tertarik pada Martinez, menghadapi rivalnya Milan dalam derby pada Minggu malam.
