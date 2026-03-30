Manchester United dan Atlético Madrid memburu bek tengah Borussia Dortmund

Meskipun sering tampil di balik bayang-bayang rekan setimnya, Nico Schlotterbeck dan Emre Can, Anton telah membuktikan dirinya sebagai sosok yang tak tergantikan. Bek tengah ini telah mencatatkan 37 penampilan di semua kompetisi musim ini, serta menyumbang tiga gol. Penampilannya yang konsisten menuai pujian besar, dengan pelatih kepala Niko Kovac menyoroti sifatnya yang tidak mementingkan diri sendiri bulan lalu. Kovac menggambarkannya sebagai pemain yang "bekerja di belakang layar dan berusaha menarik banyak orang ke sisinya atau mengarahkan mereka ke jalur yang benar." Manajer tersebut menambahkan: "Itulah yang saya maksud dengan kepemimpinan - menempatkan egonya sendiri di belakang dan mengutamakan tim. Sungguh berkelas."