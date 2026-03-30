Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Manchester United dan Atlético Madrid memburu bek tengah Borussia Dortmund
Klub-klub besar Eropa membidik bintang BVB
Menurut Sky, Manchester United dan Atlético Madrid telah secara resmi menanyakan kabar Anton dan situasinya saat ini di Signal Iduna Park. Aston Villa juga terus memantau sang bek. Klub asal Spanyol tersebut telah lama tertarik padanya, meyakini bahwa gaya bertahan yang kokoh dan kepemimpinan emosionalnya menjadikannya pilihan yang tepat untuk skuad Diego Simeone. Pada tahun 2024, Xabi Alonso juga berusaha membujuknya untuk bergabung dengan Bayer Leverkusen, namun ia akhirnya memilih pindah ke Ruhr Valley dari Stuttgart dengan nilai transfer sebesar €22,5 juta.
- AFP
Kisah naik daun dan pengaruh sang kapten yang misterius
Meskipun sering tampil di balik bayang-bayang rekan setimnya, Nico Schlotterbeck dan Emre Can, Anton telah membuktikan dirinya sebagai sosok yang tak tergantikan. Bek tengah ini telah mencatatkan 37 penampilan di semua kompetisi musim ini, serta menyumbang tiga gol. Penampilannya yang konsisten menuai pujian besar, dengan pelatih kepala Niko Kovac menyoroti sifatnya yang tidak mementingkan diri sendiri bulan lalu. Kovac menggambarkannya sebagai pemain yang "bekerja di belakang layar dan berusaha menarik banyak orang ke sisinya atau mengarahkan mereka ke jalur yang benar." Manajer tersebut menambahkan: "Itulah yang saya maksud dengan kepemimpinan - menempatkan egonya sendiri di belakang dan mengutamakan tim. Sungguh berkelas."
Schlotterbeck dipastikan akan menandatangani kontrak baru yang menguntungkan
Di tengah beredarnya spekulasi seputar mantan pemain Stuttgart tersebut, Dortmund sedang menyelesaikan perpanjangan kontrak besar-besaran untuk Schlotterbeck. Pemain timnas Jerman ini diperkirakan akan menandatangani kontrak jangka panjang baru setelah jeda internasional, yang akan membuatnya tetap di klub hingga 2031. Perpanjangan kontrak ini akan memberinya gaji kotor tahunan sekitar €14 juta. Bek tersebut telah menunjukkan komitmennya, meskipun kontrak barunya dilaporkan akan mencakup klausul pelepasan yang berlaku mulai 2027.
- Getty Images Sport
Fokus tetap pada kesuksesan di dalam negeri
Direktur olahraga baru Dortmund, Ole Book, diperkirakan akan segera memulai pembicaraan kontrak dengan Anton untuk menaikkan gajinya dari €5 juta menjadi €6 juta. Namun, sang pemain tetap rendah hati dan sepenuhnya fokus pada sisa musim Bundesliga. Dortmund saat ini berada di peringkat kedua dengan 61 poin, tertinggal sembilan poin dari Bayern Munich setelah 27 pertandingan, dengan laga-laga krusial melawan Stuttgart dan Leverkusen yang akan segera berlangsung.