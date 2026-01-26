Getty Images Sport
"Konyol" - Roy Keane Sebut Alasan Michael Carrick TIDAK BOLEH Jadi Manajer Permanen Manchester United Meski Menang Lawan Arsenal & Manchester City
Start gemilang Carrick di Manchester United
Michael Carrick kembali ke Manchester United untuk periode keduanya sebagai manajer interim setelah Ruben Amorim dipecat. Mantan gelandang Inggris langsung memberikan dampak instan dengan membawa Man United menang 2-0 atas rival sekota Manchester City di laga pertamanya. Ia kemudian melanjutkan tren positif itu dengan kemenangan 3-2 atas pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal di Emirates Stadium, Minggu (25/1).
Hasil tersebut mengangkat The Red Devils naik ke peringkat keempat EPL, melampaui Liverpool dan Chelsea. Performa yang jauh lebih meyakinkan dalam dua laga besar ini pun memicu wacana agar Carrick diberi jabatan manajer permanen.
Carrick dinilai tetap tidak layak untuk Manchester United
Meski mengakui kebangkitan Man United, Roy Keane menolak untuk larut dalam euforia. Berbicara kepada Sky Sports usai kemenangan atas Arsenal, mantan kapten Setan Merah mengatakan bahwa dua kemenangan saja tidak cukup untuk menjadikan Carrick manajer tetap.
“Seperti yang kita tahu, menang satu atau dua laga bersama Manchester United, fantastis, apalagi mengalahkan City,” ujar Keane. “Datang ke Arsenal, di mana saya sudah merasa Man United akan mendapatkan hasil positif hari ini. Saya pikir mungkin paling tidak imbang imbang, tapi saya memang selalu yakin mereka akan tampil baik. Mereka punya cukup pemain berkualitas dan sekarang mulai mendapatkan momentum. Tiba-tiba saja Man United punya peluang besar finis empat besar. Jika mereka bermain dengan kepercayaan diri dan keyakinan seperti ini, maka kredit harus diberikan kepada manajer dan stafnya serta para pemain.”
Namun ketika ditanya apakah Carrick layak diberi jabatan permanen, Keane menjawab tegas: “Jangan konyol. Dua penampilan hebat, tapi siapa pun bisa menang dua pertandingan. Yang penting adalah apa yang dilakukannya sampai akhir musim. Bahkan jika mereka finis empat besar, saya tetap tidak yakin dia orang yang tepat untuk pekerjaan ini. Sama sekali tidak. Menurut saya Man United butuh manajer yang lebih besar dan lebih baik. Tapi ini peluang besar untuknya dan dia memanfaatkannya dengan baik, jadi salut untuknya.”
Maguire puji dampak Carrick usai kalahkan Arsenal
Bek Man United Harry Maguire justru memberikan pujian setinggi langit kepada Carrick usai kemenangan di Emirates. Kepada Sky Sports, ia mengatakan bahwa dua kemenangan beruntun tersebut sangat krusial bagi mental tim.
“Itu sangat besar artinya,” kata Maguire. “Derbi di Old Trafford selalu spesial dan hasil satu pertandingan bisa saja terjadi, jadi kami harus membuktikannya lagi hari ini. Kami membicarakan itu sebelum laga, datang ke markas pemuncak klasemen yang tampil luar biasa musim ini, mereka sangat menguji Anda. Sempat kebobolan di akhir tapi tetap bisa mencetak gol kemenangan, itu penampilan yang luar biasa.”
“Michael datang dan dia brilian dengan kami. Dia membawa energi baru, tim benar-benar menyatu. Dua laga berat, banyak orang mungkin berpikir kami tak akan dapat banyak poin, tapi memenangkan keduanya itu luar biasa.”
Arsenal diminta perbaiki fondasi
Keane juga menyoroti penampilan Arsenal, setelah keunggulan The Gunners di puncak klasemen terpangkas menjadi empat poin.
Ia menambahkan: “Tekanan ada di Arsenal hari ini. Mereka melihat hasil tim lain dan semuanya menguntung mereka di berbagai kompetisi. Itu jadi tekanan, mereka merasakan tekanan. Ini soal bagaimana mereka menghadapinya. Itu yang merugikan mereka dalam beberapa tahun terakhir ketika mereka berada di posisi yang baik."
“Tanda-tandanya kentara sekali beberapa pekan terakhir. Lihatlah laga melawan Liverpool, melawan [Nottingham] Forest, dan hari ini. Mereka kehilangan momentum itu. Saya tak percaya mereka tidak terlihat sebagai tim yang penuh percaya diri. Mereka harus kembali ke hal-hal mendasar dan menerima tantangan ini, bukan malah takut menghadapinya.”
Selanjutnya buat Manchester United & Arsenal
Carrick memang langsung dihadapkan pada jadwal yang sangat berat dengan melawan Man City dan Arsenal, tetapi dua kemenangan tersebut telah mengangkat kepercayaan diri tim secara signifikan. Manchester United kini akan berusaha melanjutkan momentum positif itu saat menjamu Fulham di Old Trafford pada pekan depan. Sementara itu Arsenal akan berusaha kembali ke jalur kemenangan sekaligus menyempurnakan catatacan fase liga Liga Champions ketika menjamu tim Kazakhstan, Kairat Almaty, pada matchday terakhir, Kamis (29/1) dini hari WIB.
