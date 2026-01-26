"Konyol" - Roy Keane Sebut Alasan Michael Carrick TIDAK BOLEH Jadi Manajer Permanen Manchester United Meski Menang Lawan Arsenal & Manchester City

Meski mengakui kebangkitan Man United, Roy Keane menolak untuk larut dalam euforia. Berbicara kepada Sky Sports usai kemenangan atas Arsenal, mantan kapten Setan Merah mengatakan bahwa dua kemenangan saja tidak cukup untuk menjadikan Carrick manajer tetap.

“Seperti yang kita tahu, menang satu atau dua laga bersama Manchester United, fantastis, apalagi mengalahkan City,” ujar Keane. “Datang ke Arsenal, di mana saya sudah merasa Man United akan mendapatkan hasil positif hari ini. Saya pikir mungkin paling tidak imbang imbang, tapi saya memang selalu yakin mereka akan tampil baik. Mereka punya cukup pemain berkualitas dan sekarang mulai mendapatkan momentum. Tiba-tiba saja Man United punya peluang besar finis empat besar. Jika mereka bermain dengan kepercayaan diri dan keyakinan seperti ini, maka kredit harus diberikan kepada manajer dan stafnya serta para pemain.”

Namun ketika ditanya apakah Carrick layak diberi jabatan permanen, Keane menjawab tegas: “Jangan konyol. Dua penampilan hebat, tapi siapa pun bisa menang dua pertandingan. Yang penting adalah apa yang dilakukannya sampai akhir musim. Bahkan jika mereka finis empat besar, saya tetap tidak yakin dia orang yang tepat untuk pekerjaan ini. Sama sekali tidak. Menurut saya Man United butuh manajer yang lebih besar dan lebih baik. Tapi ini peluang besar untuknya dan dia memanfaatkannya dengan baik, jadi salut untuknya.”