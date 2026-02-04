Mantan Bintang Manchester United Yang Kena Hukuman Penjara Akhirnya Diputus Kontrak

Hull City mengonfirmasi bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Brandon Williams untuk mengakhiri kontraknya, memotong masa bakti yang sejatinya direncanakan berlangsung setidaknya satu musim penuh. Mantan bek Manchester United itu datang ke MKM Stadium pada musim panas lalu setelah melewati masa percobaan pramusim yang cukup meyakinkan hingga klub memutuskan memberinya kontrak.

Saat itu, Williams menandatangani kontrak berdurasi 12 bulan dengan opsi perpanjangan satu tahun, menandakan bahwa klub berharap ia bisa menjadi aset jangka panjang. Namun, opsi tersebut kini dipastikan tidak akan diaktifkan, bahkan kontrak awalnya pun tidak diselesaikan. Sebaliknya, kesepakatan bersama diambil untuk memutus kontrak agar sang pemain bisa segera meninggalkan Hull City.

Meski sempat ada optimisme bahwa talenta kelahiran Manchester itu bisa menghidupkan kembali kariernya di Championship, transfer ini pada akhirnya tidak berjalan sesuai harapan kedua belah pihak. Perpisahan ini membuat Williams berstatus bebas transfer, sementara Hull bisa mengakhiri eksperimen yang terbukti gagal ini.