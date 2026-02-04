Getty Images Sport
Mantan Bintang Manchester United Yang Kena Hukuman Penjara Akhirnya Diputus Kontrak
Kontrak Williams diputus lebih cepat
Hull City mengonfirmasi bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Brandon Williams untuk mengakhiri kontraknya, memotong masa bakti yang sejatinya direncanakan berlangsung setidaknya satu musim penuh. Mantan bek Manchester United itu datang ke MKM Stadium pada musim panas lalu setelah melewati masa percobaan pramusim yang cukup meyakinkan hingga klub memutuskan memberinya kontrak.
Saat itu, Williams menandatangani kontrak berdurasi 12 bulan dengan opsi perpanjangan satu tahun, menandakan bahwa klub berharap ia bisa menjadi aset jangka panjang. Namun, opsi tersebut kini dipastikan tidak akan diaktifkan, bahkan kontrak awalnya pun tidak diselesaikan. Sebaliknya, kesepakatan bersama diambil untuk memutus kontrak agar sang pemain bisa segera meninggalkan Hull City.
Meski sempat ada optimisme bahwa talenta kelahiran Manchester itu bisa menghidupkan kembali kariernya di Championship, transfer ini pada akhirnya tidak berjalan sesuai harapan kedua belah pihak. Perpisahan ini membuat Williams berstatus bebas transfer, sementara Hull bisa mengakhiri eksperimen yang terbukti gagal ini.
Mantan bintang Manchester United alami masalah kebugaran
Alasan utama di balik pemutusan kontrakn ini diyakini adalah kegagalan Williams mencapai kondisi fisik yang dibutuhkan untuk bersaing di level Championship. Ia kesulitan menjaga kebugaran optimal, membuatnya lebih sering berada di pinggiran skuad sepanjang masa baktinya.
Kontribusinya di lapangan pun sangat minim. Williams hanya sekali tampil di Championship, itu pun sekadar cameo lima menit saat Hull kalah 3-0 dari Blackburn Rovers pada Agustus lalu, laga liga kedua musim ini. Setelah itu, namanya hampir tak pernah terlihat di tim utama, hanya empat kali duduk di bangku cadangan untuk pertandingan liga sejak debut singkat tersebut.
Dalam beberapa pekan terakhir, progresnya semakin terhambat oleh masalah betis yang kian membatasi ketersediaannya. Ia terakhir kali ikut serta dalam skuad pertandingan pada 25 November, dan sepanjang musim ini ia hanya enam kali masuk daftar cadangan. Meski klub sempat merancang rencana untuk memulihkan kebugarannya lewat menit bermain bersama tim U-21, pada akhirnya diputuskan bahwa kiprahnya di Hull harus diakhiri hanya setelah enam bulan.
Perjudian Jakirovic gagal membuahkan hasil
Keputusan merekrut Williams sejatinya merupakan bentuk kepercayaan besar dari pelatih The Tigers, Sergej Jakirovic. Sang manajer ingin memberi kesempatan bagi pemain 25 tahun itu untuk membangkitkan kariernya setelah melewati periode sulit dalam kehidupan pribadinya.
Pada musim panas lalu, Williams dijatuhi hukuman percobaan penjara terkait pelanggaran serius saat mengemudi. Jakirovic berharap dengan memberikan kesempatan bermain sepakbola, Williams bisa bangkit dan beruibah haluan. Namun, kombinasi antara riwayat di luar lapangan dan masalah kebugaran di atas lapangan membuat perjudian tersebut gagal membuahkan hasil.
Ruang terbuka untuk rekrutan baru
Kepergian Williams justru memberi keuntungan praktis bagi Hull City di penghujung bursa transfer. Slot kosong di dalam skuad kini memungkinkan The Tigers bergerak lebih leluasa untuk memperkuat tim.
Hull pun aktif mendatangkan sejumlah pemain baru, dengan Paddy McNair, Kieran Dowell, Yu Hirakawa, Toby Collyer, dan Lewis Koumas semuanya bergabung ke MKM Stadium sebelum tenggat transfer pada hari Senin (2/2).
