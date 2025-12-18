Ada Apa?! Ditahan Bournemouth 4-4, Manchester United MURKA Sampai Lapor Ke FIFA

Usai hasil imbang 4-4 tersebut, kekecewaan Amorim tak bisa disembunyikan, meski ia memilih menyoroti performa tim ketimbang polemik di luar lapangan. Menurutnya, Man United sudah berusaha cukup baik dan keras untuk mengamankan kemenangan, terutama di babak pertama.

"Ini sangat mengecewakan. Kami sangat kecewa. Pertandingan yang gila," katanya. "Mungkin kelihatannya kami kehilangan dua poin di babak kedua, tetapi menurut saya kami kehilangannya di babak pertama. Kami mendominasi dan menciptakan banyak peluang. Kami harus masuk ke babak kedua dengan hasil yang berbeda. Pada akhirnya kami pantas mendapat lebih. Ini laga yang menyenangkan bagi pemirsa di rumah. Saya rasa kami memulai laga dengan sangat baik. Babak pertama kami sangat bagus. Hasilnya seharusnya benar-benar berbeda."

Dibandingkan penampilan kandang sebelumnya, Amorim menilai laga ini menunjukkan kemajuan dari segi intensitas dan niat bermain.

“Ketika menang tandang, Anda seharusnya menang di kandang,” lanjutnya. “Namun kami harus fokus pada penampilan; hari ini berbeda dari dua pertandingan kandang terakhir. Itu juga menjadi poin yang kami catat dan perhatikan, karena memang benar-benar berbeda. Hasilnya tetap sama, satu poin. Itu mengecewakan, tetapi performanya berbeda. Orang-orang, terutama di Old Trafford, ingin menang, tetapi mereka juga ingin terinspirasi melihat sebuah tim bermain sepakbola yang bagus.

“Kami melakukan itu dengan baik di momen-momen tertentu. Ini penampilan yang bagus, tetapi kami harus lebih klinis karena kami menciptakan begitu banyak peluang. [Senne] Lammens tampil sangat baik. Ada peluang untuk kedua tim. Kami menciptakan lebih banyak. Kami harus menemukan cara untuk menutup pertandingan karena ini sudah sering terjadi. Itu bagian dari proses. Kami mencoba melakukan segalanya sebaik mungkin, tetapi pada beberapa momen, itu belum cukup.”