Manchester United BERGERAK! Penerus Casemiro Ternyata Gelandang £87 Juta Barcelona Ini?
Manchester United bergerak buru gelandang?
Manchester United berpotensi memprioritaskan perekrutan gelandang baru, baik pada bursa transfer Januari maupun musim panas mendatang. Casemiro memang menunjukkan peningkatan performa di lini tengah musim ini, tetapi mantan gelandang Real Madrid itu akan berusia 34 tahun Februari nanti sehingga The Red Devils perlu menyiapkan regenerasi dalam waktu dekat.
Manuel Ugarte masih gagal memenuhi ekspektasi sejak didatangkan dari Paris Saint-Germain pada musim panas 2024 dengan harga €60 juta, sementara Kobbie Mainoo kesulitan menembus starting XI secara konsisten musim ini meski Ruben Amorim yang selama 14 bulan terakhir enggan memainkannya sudah dipecat.
Masih menjadi tanda tanya apakah INEOS dan jajaran petinggi klub bersedia mendukung manajer interim Michael Carrick di bursa Januari, mengingat sejauh ini Man United belum melakukan perekrutan pada jendela transfer musim dingin.
Jalin kontak dengan gelandang Barcelona
Menurut laporan Mundo Deportivo, Setan Merah telah mengajukan pertanyaan kepada Barcelona terkait kemungkinan memrekrut Marc Casado Barcelona. Atletico Madrid juga disebut meminati gelandang asal Spanyol tersebut, dengan Casado diyakini terbuka untuk bergabung dengan klub sesama La Liga.
Casado cukup rutin tampil bersama Blaugrana musim ini, mencatatkan 19 penampilan dengan 10 di antaranya sebagai starter. Namun, perannya tidak sebesar musim sebelumnya, sehingga spekulasi soal potensi hengkang mulai mencuat. Apalagi mengingat Barca memiliki opsi mumpuni di lini tengah dalam diri Pedri dan Frenkie de Jong di bawah arahan Hansi Flick.
Kabarnya, Casado memiliki klausul rilis senilai £87 juta dalam kontraknya. Meski angka tersebut dinilai terlalu tinggi bagi United, situasi Casado yang bukan starter membuka kemungkinan Barca bersedia melepasnya dengan harga yang lebih rendah.
Profil yang bisa menjawab kebutuhan Manchester United?
Casado dinilai sebagai tipe gelandang yang dibutuhkan MU sepanjang musim ini. Ia nyaman menerima bola dari lini belakang dan mampu mengalirkannya secara progresif ke depan. Jika bisa didatangkan dengan harga yang masuk akal, Casado berpotensi menjadi investasi jangka panjang yang cerdas bagi Setan Merah. Bersaing dengan Pedri dan De Jong untuk mendapatkan menit bermain bukanlah aib, tetapi pada tahap karier ini, Casado tampaknya membutuhkan klub yang mampu memberinya jaminan peran utama.
Kualitas serupa sebenarnya juga dimiliki Mainoo, namun masa depan pemain muda itu sempat diselimuti ketidakpastian akibat menit bermain yang terbatas di era Amorim. Perlu dicatat, gelandang Inggris 20 tahun itu langsung dipercaya begitu Carrick mengambil alih kendali kepelatihan di Old Trafford. Mainoo mencatatkan start pertamanya di Liga Inggris musim ini ketika menjamu Manchester City, Sabtu (17/1) kemarin. Ia bermain apik dalam membantu The Red Devils asuhan Carrick menaklukkan armada Pep Guardiola 2-0.
Selanjutnya buat Manchester United
Carrick, yang tak terkalahkan dalam empat laga memimpin Manchester United (tiga menang, satu imbang), bakal berharap bisa memperpanjang rekornya ketika The Red Devils bertamu ke markas pemuncak klasemen Liga Inggris, Arsenal, pada Minggu (25/1) mendatang.
