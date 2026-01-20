Manchester United BERGERAK! Penerus Casemiro Ternyata Gelandang £87 Juta Barcelona Ini?

Manchester United berpotensi memprioritaskan perekrutan gelandang baru, baik pada bursa transfer Januari maupun musim panas mendatang. Casemiro memang menunjukkan peningkatan performa di lini tengah musim ini, tetapi mantan gelandang Real Madrid itu akan berusia 34 tahun Februari nanti sehingga The Red Devils perlu menyiapkan regenerasi dalam waktu dekat.

Manuel Ugarte masih gagal memenuhi ekspektasi sejak didatangkan dari Paris Saint-Germain pada musim panas 2024 dengan harga €60 juta, sementara Kobbie Mainoo kesulitan menembus starting XI secara konsisten musim ini meski Ruben Amorim yang selama 14 bulan terakhir enggan memainkannya sudah dipecat.

Masih menjadi tanda tanya apakah INEOS dan jajaran petinggi klub bersedia mendukung manajer interim Michael Carrick di bursa Januari, mengingat sejauh ini Man United belum melakukan perekrutan pada jendela transfer musim dingin.