Performa konsisten Antoine Semenyo bersama Bournemouth tak luput dari pantauan. Liverpool, Tottenham, Arsenal, Manchester City, hingga Manchester United disebut memantau situasinya, sementara Chelsea sempat dikaitkan awal pekan ini. Meski begitu, Semenyo baru saja menandatangani kontrak lima tahun dengan Bournemouth pada musim panas lalu, di tengah ketertarikan yang sudah muncul sejak awal tahun.

Kontrak anyar tersebut memuat klausul rilis senilai £65 juta yang bisa diaktifkan mulai bulan depan hingga 10 Januari, memberi The Cherries ruang untuk mencari pengganti. Walau nilai klausul itu akan turun pada musim panas, klub-klub peminat ingin bergerak cepat di awal tahun demi menghindari kalah bersaing mendapatkan winger berusia 25 tahun tersebut.

Manchester United disebut mengajukan paket finansial yang kuat untuk Semenyo. Namun, meski presentasi klub dinilai meyakinkan, laporan menyebut Semenyo lebih memprioritaskan pindah ke Man City pada Januari. Selain itu, terungkap bahwa keputusan Semenyo menolak MU murni karena pertimbangan sepakbola, bukan soal gaji.