Getty Images Sport
PENJELASAN: Alasan Sesungguhnya Kenapa Manchester United Gagal Beli Antoine Semenyo £65 Juta
- Getty Images Sport
Raksasa-raksasa Liga Inggris buru Semenyo
Performa konsisten Antoine Semenyo bersama Bournemouth tak luput dari pantauan. Liverpool, Tottenham, Arsenal, Manchester City, hingga Manchester United disebut memantau situasinya, sementara Chelsea sempat dikaitkan awal pekan ini. Meski begitu, Semenyo baru saja menandatangani kontrak lima tahun dengan Bournemouth pada musim panas lalu, di tengah ketertarikan yang sudah muncul sejak awal tahun.
Kontrak anyar tersebut memuat klausul rilis senilai £65 juta yang bisa diaktifkan mulai bulan depan hingga 10 Januari, memberi The Cherries ruang untuk mencari pengganti. Walau nilai klausul itu akan turun pada musim panas, klub-klub peminat ingin bergerak cepat di awal tahun demi menghindari kalah bersaing mendapatkan winger berusia 25 tahun tersebut.
Manchester United disebut mengajukan paket finansial yang kuat untuk Semenyo. Namun, meski presentasi klub dinilai meyakinkan, laporan menyebut Semenyo lebih memprioritaskan pindah ke Man City pada Januari. Selain itu, terungkap bahwa keputusan Semenyo menolak MU murni karena pertimbangan sepakbola, bukan soal gaji.
Tawaran gaji “kurang lebih setara”
Pakar transfer Ben Jacobs mengungkapkan alasan Semenyo condong ke Man City. “Keputusan Semenyo didasarkan pada daya tarik proyek, bukan uang,” tulis Jacobs di akun X (dahulu Twitter) miliknya.
Jacobs menambahkan, semua klub yang meminatinya mengajukan penawaran gaji di kisaran angka yang relatif sama. “Semua klub menawarkan gaji yang kurang lebih setara, tetapi #MUFC tidak siap merusak struktur gaji mereka untuk mengalahkan para rival dalam persaingan,” lanjutnya.
Spekulasi lain yang beredar menyebut Man United ingin mengonversi Semenyo menjadi wing-back. Namun Jacobs membantahnya. “Tidak ada rencana menjadikan Semenyo wing-back dominan, meski sempat ada spekulasi Ruben Amorim akan membangun sistem baru di sekelilingnya," lanjut Jacobs. "Manchester United memandang Semenyo sebagai winger/penyerang. Sistem Amorim bukan faktor dalam pengambilan keputusan Semenyo."
- AFP
Liverpool mundur teratur kejar Semenyo
Liverpool sebelumnya disebut sebagai favorit untuk merekrut Semenyo seiring perombakan lini depan. The Reds sudah belanja gila-gilaan dengan mendatangkan Alexander Isak, Hugo Ekitike, dan Florian Wirtz pada musim panas, dan sempat siap menebus klausul rilis bintang Bournemouth itu.
Spekulasi masa depan Mohamed Salah, ditambah cedera pergelangan kaki Isak akhir pekan lalu, memunculkan dugaan Liverpool akan mempercepat minat mereka pada Semenyo. Namun Jacobs mengisyaratkan sebaliknya, dengan berkata: “Liverpool, sementara itu, telah memutuskan untuk tidak melanjutkan proses dengan Semenyo setelah pembicaraan November. Pada akhirnya, patah kaki Alexander Isak tidak memicu pendekatan formal baru pada Desember."
Potensi kepindahan Semenyo ke City diyakini bisa berefek domino di bursa transfer Januari, dengan Cityzens diperkirakan siap membuka pintu bagi beberapa pemain pelapis.
Tiga pemain Man City menuju pintu keluar?
Savinho, yang sempat diminati Tottenham pada musim panas, kembali dikaitkan dengan kepindahan Januari meski baru memperpanjang kontrak awal tahun ini di Etihad. Spurs disebut masih mengincar bintang Brasil itu untuk posisi sayap kiri.
Omar Marmoush, yang mencetak gol penyeimbang Mesir saat menang 2-1 atas Zimbabwe di matchday pembuka Piala Afrika, menjadi nama lain yang dikaitkan dengan pintu keluar Etihad. Begitu pula dengan winger muda Norwegia, Oscar Bobb. Bobb sempat dibebat cedera musim lalu dan hanya tampil tiga kali di Liga Inggris, sementara musim ini pemain 22 tahun itu sudah mencatat lima kali start di EPL.
Iklan