Manchester United Sudah Temukan Pengganti Ruben Amorim, Tapi...

Setelah berbulan-bulan mendapat tekanan, Manchester United akhirnya mengambil langkah tegas, Senin (5/1) kemarin dengan memecat Ruben Amorim. Keputusan itu diambil tak lama setelah sang pelatih melontarkan pernyataan keras yang secara terbuka menyinggung jajaran direksi klub.

Amorim memang kesulitan meraih hasil positif selama masa tugasnya di Old Trafford. Situasi kian memanas usai hasil imbang 1-1 kontra Leeds. Sebelum laga tersebut, Amorim juga disebut sempat bersitegang dengan direktur olahraga Jason Wilcox dalam sebuah pertemuan internal.

Dalam pernyataan singkat di situs resmi klub, The Red Devils berkata: “Dengan posisi Manchester United saat ini berada di peringkat keenam Liga Inggris, pimpinan klub dengan berat hati memutuskan bahwa inilah waktu yang tepat untuk melakukan perubahan. Langkah ini diambil demi memberi tim peluang terbaik untuk meraih posisi setinggi mungkin di Liga Inggris. Klub mengucapkan terima kasih kepada Ruben atas kontribusinya dan mendoakan yang terbaik untuk masa depannya.”