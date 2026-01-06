Getty Images
Manchester United Sudah Temukan Pengganti Ruben Amorim, Tapi...
Amorim resmi dipecat Manchester United
Setelah berbulan-bulan mendapat tekanan, Manchester United akhirnya mengambil langkah tegas, Senin (5/1) kemarin dengan memecat Ruben Amorim. Keputusan itu diambil tak lama setelah sang pelatih melontarkan pernyataan keras yang secara terbuka menyinggung jajaran direksi klub.
Amorim memang kesulitan meraih hasil positif selama masa tugasnya di Old Trafford. Situasi kian memanas usai hasil imbang 1-1 kontra Leeds. Sebelum laga tersebut, Amorim juga disebut sempat bersitegang dengan direktur olahraga Jason Wilcox dalam sebuah pertemuan internal.
Dalam pernyataan singkat di situs resmi klub, The Red Devils berkata: “Dengan posisi Manchester United saat ini berada di peringkat keenam Liga Inggris, pimpinan klub dengan berat hati memutuskan bahwa inilah waktu yang tepat untuk melakukan perubahan. Langkah ini diambil demi memberi tim peluang terbaik untuk meraih posisi setinggi mungkin di Liga Inggris. Klub mengucapkan terima kasih kepada Ruben atas kontribusinya dan mendoakan yang terbaik untuk masa depannya.”
Manchester United temukan pengganti Amorim: Oliver Glasner
Kini fokus utama otomatis beralih ke kandidat pengganti Amorim. Mantan gelandang Man United, Darren Fletcher—yang kini melatih tim U-18 MU—ditunjuk sebagai pelatih sementara.
Menurut laporan The Telegraph, Oliver Glasner menjadi kandidat terdepan untuk mengisi kursi manajer Old Trafford. Disebutkan bahwa “hierarki Manchester United sangat mengagumi kinerja pelatih asal Austria itu di Crystal Palace”.
Kontrak Glasner di Selhurst Park akan habis pada akhir musim ini dan hingga kini belum ada kesepakatan perpanjangan. Namanya pun dikabarkan sudah mulai serius dibahas di internal Man United.
Roberto De Zerbi masih punya peluang?
Laporan yang sama juga menyebut bahwa dukungan terhadap Roberto De Zerbi masih cukup kuat. Mantan pelatih Brighton itu kini menangani Marseille di Ligue 1.
Man United sempat mewawancarai De Zerbi pada musim panas 2024, ketika masa depan Erik ten Hag mulai dipertanyakan. Ten Hag memang sempat mendapat kontrak baru, tetapi hanya bertahan hingga Oktober tahun itu.
Dikatakan bahwa ada “kekaguman besar terhadap De Zerbi” di Old Trafford. Pelatih asal Italia tersebut dikatakan terbuka untuk kembali ke Liga Inggris suatu hari nanti, tetapi Glasner dianggap sebagai “target yang lebih mungkin” untuk saat ini.
Manchester United berencana tunjuk pelatih interim
Crystal Palace diperkirakan tidak akan melepas Glasner dengan mudah. Jika The Eagles bersikeras mempertahankannya hingga kontrak habis, Man United praktis baru bisa bergerak pada musim panas. Karena itu, BBC Sport melaporkan bahwa Setan Merah “berharap menunjuk pelatih karteker hingga akhir musim”.
Meski dipercaya sebagai interim, Fletcher tidak masuk dalam kandidat untuk peran tersebut. Nama lain yang sempat mencuat adalah Michael Carrick, mantan gelandang Man United lainnya yang belum melatih sejak berpisah dengan Middlesbrough musim panas lalu. Carrick pernah memimpin Setan Merah sebanyak tiga laga pada 2021 sebelum Ralf Rangnick ditunjuk, namun The Telegraph menyebut kecil kemungkinan ia tertarik pada peran sementara di Old Trafford.
Glasner, dengan formasi favorit 3-4-2-1 yang ironisnya menyulitkan Amorim, tetap menjadi pilihan utama Man United dalam jangka panjang. Meski begitu, sejumlah nama lain juga masuk daftar pertimbangan, termasuk Enzo Maresca yang baru saja berpisah dengan Chelsea.
