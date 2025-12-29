SELANGKAH LAGI! Manchester City Finalisasi Transfer Bintang Bournemouth Antoine Semenyo £65 Juta

Enam bulan yang lalu, tampaknya Semenyo tidak akan pergi ke mana-mana. Pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak lima tahun dengan Bournemouth hingga 2030 dan memberikan ulasan yang positif tentang klub tersebut.

Setelah menandatangani kontrak barunya, dia berkata: "Saya telah banyak berkembang di klub ini, baik di dalam maupun di luar lapangan, dan saya sangat senang telah menandatangani sebelum kembali untuk pramusim. Dari para penggemar hingga staf dan rekan satu tim saya, saya tidak bisa mengatakan yang lebih tinggi lagi tentang orang-orang di sekitar klub ini. Ini adalah tempat yang hebat untuk berada dan saya bersemangat untuk kembali ke Bournemouth dan melanjutkan kerja keras dengan musim baru sebentar lagi."

Presiden operasi sepak bola Bournemouth, Tiago Pinto, menambahkan bahwa Semenyo telah menjadi "krusial" untuk kemajuan klub di pantai selatan dan merupakan "anggota kunci" dari proyek yang sedang berlangsung.

Dia berkata, "Kami memiliki hubungan yang baik dengan Antoine dan kami berharap untuk melanjutkan itu karena kami berharap untuk membangun musim yang mencatat rekor. Komitmennya terhadap klub sejalan dengan ambisi kami dan saya bersemangat melihat apa yang dapat dicapai saat kami mempersiapkan kampanye baru."

Memasuki akhir bulan Desember, dan tampaknya banyak hal telah berubah secara signifikan.