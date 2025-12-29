Getty Images Sport
SELANGKAH LAGI! Manchester City Finalisasi Transfer Bintang Bournemouth Antoine Semenyo £65 Juta
Semenyo 'sangat senang' di Bournemouth
Enam bulan yang lalu, tampaknya Semenyo tidak akan pergi ke mana-mana. Pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak lima tahun dengan Bournemouth hingga 2030 dan memberikan ulasan yang positif tentang klub tersebut.
Setelah menandatangani kontrak barunya, dia berkata: "Saya telah banyak berkembang di klub ini, baik di dalam maupun di luar lapangan, dan saya sangat senang telah menandatangani sebelum kembali untuk pramusim. Dari para penggemar hingga staf dan rekan satu tim saya, saya tidak bisa mengatakan yang lebih tinggi lagi tentang orang-orang di sekitar klub ini. Ini adalah tempat yang hebat untuk berada dan saya bersemangat untuk kembali ke Bournemouth dan melanjutkan kerja keras dengan musim baru sebentar lagi."
Presiden operasi sepak bola Bournemouth, Tiago Pinto, menambahkan bahwa Semenyo telah menjadi "krusial" untuk kemajuan klub di pantai selatan dan merupakan "anggota kunci" dari proyek yang sedang berlangsung.
Dia berkata, "Kami memiliki hubungan yang baik dengan Antoine dan kami berharap untuk melanjutkan itu karena kami berharap untuk membangun musim yang mencatat rekor. Komitmennya terhadap klub sejalan dengan ambisi kami dan saya bersemangat melihat apa yang dapat dicapai saat kami mempersiapkan kampanye baru."
Memasuki akhir bulan Desember, dan tampaknya banyak hal telah berubah secara signifikan.
Iraola ingin mempertahankan Semenyo
Bournemouth memulai musim dengan luar biasa, bahkan mencapai posisi kedua di tabel Liga Premier. Namun, setelah serangkaian hasil buruk, mereka kini turun di peringkat ke-15 dan belum memenangkan salah satu dari lima pertandingan liga terakhir mereka. Meskipun demikian, pemain internasional Ghana tersebut telah mencetak delapan gol dan menambahkan tiga assist dalam 17 pertandingan. Itu adalah di antara alasan mengapa bos Bournemouth Andoni Iraola ingin mempertahankan pemain sayap yang lincah tersebut.
Dia mengatakan minggu lalu, "Tidak, semakin banyak pertandingan yang bisa dimainkan Antoine untuk kami, [semakin baik]. Jika dia bisa bermain bertahun-tahun untuk kami, itu jauh lebih baik! Jika tidak bisa bertahun-tahun, bisa berbulan-bulan. Jika dia hanya bisa bermain berminggu-minggu, itu adalah minggu tetapi semakin lama dia bermain dengan kami, semakin baik bagi kami. Situasi Antoine cukup jelas. Antoine adalah pemain besar bagi kami dan bahkan dalam pertandingan seperti hari ini di mana mungkin dia tidak bermain dengan baik, dia selalu menjadi ancaman untuk mencetak gol dan memberikan assist. Jelas, saya tidak ingin kehilangannya. Ini cukup jelas, tetapi ada beberapa situasi yang tidak berada di bawah kendali saya. Dia akan tersedia untuk bermain lagi dalam tiga hari [melawan Chelsea], kemudian yang berikutnya, dan saya berharap dia bermain lebih banyak dengan kami."
Man City memenangkan perlombaan transfer
Terlepas dari minat dari Liverpool, Tottenham, Manchester United, dan Chelsea, City tampaknya akan memenangkan persaingan transfer untuk pemain berusia 25 tahun ini. Semenyo dikatakan ingin masa depannya di The Cherries diselesaikan pada hari pertama jendela transfer Januari dan kini Sky Sports mengklaim bahwa perwakilannya akan melanjutkan usaha untuk menyetujui persyaratan pribadi dengan City dan menyelesaikan persyaratan kontrak menjelang kemungkinan transfer senilai £65 juta. Tim asuhan Pep Guardiola dilaporkan menjadi satu-satunya klub yang telah menghubungi klub Dorset tentang klausul pelepasannya karena mereka yang bersaing dalam perebutan gelar mendorong langkah yang mencolok ini.
Apa yang akan terjadi selanjutnya untuk Semenyo dan Man City?
Jika City mampu menyelesaikan kesepakatan ini, Semenyo bisa memainkan pertandingan terakhirnya bersama Bournemouth pada hari Selasa melawan Chelsea. City berikutnya akan bermain pada 1 Januari saat mereka mengunjungi Sunderland, diikuti dengan pertandingan kandang melawan Chelsea tiga hari kemudian. Jika negosiasi berjalan cepat, mantan pemain Bristol City itu bisa berada di tempat untuk salah satu dari pertandingan tersebut.
