Manchester City Tolak Tawaran €33 Juta Dari AS Roma Untuk Claudio Echeverri, Pilih Kirim Bintang Argentina Itu Ke LaLiga
APA YANG TERJADI?
Menurut laporan dari Calciomercato, Manchester City telah menolak pendekatan resmi dari AS Roma untuk prospek Argentina yang sangat berbakat, Claudio Echeverri. Tawaran tersebut diajukan setelah Roma memantau sang pemain selama beberapa minggu.
Klub berjuluk Giallorossi itu berharap dapat mengamankan kesepakatan yang akan membuatnya bergabung dengan status pinjaman selama satu tahun. Kesepakatan itu juga disertai dengan kewajiban pembelian senilai €33 juta di akhir masa peminjaman.
GAMBARAN BESAR
Namun, City menolak proposal tersebut mentah-mentah. Mereka tidak bersedia untuk melepaskan kendali jangka panjang atas pemain yang mereka anggap sebagai bintang masa depan.
Sebaliknya, The Citizens tetap berkomitmen pada rencana pengembangan internal mereka. Rencana tersebut melibatkan peminjaman Echeverri ke sesama klub di bawah naungan City Football Group, Girona, untuk mendapatkan pengalaman bermain di kasta tertinggi LaLiga.
TAHUKAH ANDA?
Meski Echeverri dilaporkan memiliki minat pribadi untuk bergabung dengan Roma dan bermain di level tinggi secara langsung, hierarki City bersikeras untuk mengawasi perkembangannya secara lebih dekat di dalam jaringan mereka.
Klub baru-baru ini telah mempresentasikan jalur karier yang jelas kepada sang pemain dan perwakilannya. Rencananya adalah: satu musim penuh bersama Girona, diikuti dengan integrasi penuh ke dalam skuad senior City setelah ia memiliki menit bermain yang kompetitif.
BERIKUTNYA?
Roma kini harus mencari target lain sebagaimana mereka sedang melakukan perombakan di lini serang di bawah asuhan pelatih kepala baru, Gian Piero Gasperini. Mereka aktif membentuk kembali lini depan mereka untuk musim yang baru.
Tammy Abraham telah bergabung dengan Besiktas, sementara Artem Dovbyk juga hampir dipastikan akan hengkang. Raksasa Serie A itu telah berhasil mengamankan jasa Evan Ferguson dengan status pinjaman dari Brighton, dan laporan juga menambahkan bahwa mereka sedang memantau sensasi Wolves Fabio Silva.