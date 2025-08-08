Manchester City Tolak Tawaran €33 Juta Dari AS Roma Untuk Claudio Echeverri, Pilih Kirim Bintang Argentina Itu Ke LaLiga

Menurut laporan dari Calciomercato, Manchester City telah menolak pendekatan resmi dari AS Roma untuk prospek Argentina yang sangat berbakat, Claudio Echeverri. Tawaran tersebut diajukan setelah Roma memantau sang pemain selama beberapa minggu.

Klub berjuluk Giallorossi itu berharap dapat mengamankan kesepakatan yang akan membuatnya bergabung dengan status pinjaman selama satu tahun. Kesepakatan itu juga disertai dengan kewajiban pembelian senilai €33 juta di akhir masa peminjaman.