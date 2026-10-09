Tottenham berada di posisi terbawah Premier League, tetapi dalam konferensi pers Roberto De Zerbi muncul pertanyaan soal Juventus: “Bagaimana reaksi di Italia setelah degradasi pada 2006?”, dengan merujuk pada kasus Manchester City. Dalam setiap konferensi pers memang selalu ada setidaknya satu pertanyaan tentang kemungkinan sanksi untuk klub tersebut, yang dinyatakan bersalah atas 114 pelanggaran finansial dari 2009 hingga 2018 dalam sebuah persidangan besar yang berlangsung lebih dari tiga tahun. Salah satu perbandingan yang paling sering muncul di Inggris adalah dengan Juventus, dengan isu Calciopoli berulang kali disebut untuk menjelaskan betapa seriusnya situasi ini dan kasus plusvalenza digunakan sebagai tolok ukur untuk memahami apa yang bisa terjadi di masa depan.
"Manchester City seperti Juventus pada era Calciopoli": di Inggris mereka terus bersikeras, De Zerbi mengelak
Ikatan
Sebelum laga melawan Manchester United, yang krusial bagi Tottenham, juru kunci klasemen dan tanpa kemenangan di liga, muncul pula pertanyaan tentang Juventus terkait masanya sebagai pemain: De Zerbi memang pernah menghadapi mereka di Serie B pada musim 2006/2007 saat mengenakan seragam Napoli, tepat setelah degradasi pasca-Calciopoli.
Rujukan ke Juventus
Di Inggris, kasus Manchester City juga dianalisis dengan membandingkannya dengan Juventus, antara tahun-tahun Calciopoli dan kasus plusvalenza yang lebih baru: ketika jurnalis itu bertanya kepada pelatih bagaimana rasanya bermain melawan tim tersebut, yang terdegradasi dari Serie A, rujukannya kepada Manchester City sangat jelas. "Saya penasaran apakah Anda ingat reaksi di Italia dan apakah tim-tim lain di Serie B merasa dirugikan oleh fakta bahwa satu tempat promosi telah diambil dari mereka" ditanyakan kepada De Zerbi, sebuah rujukan yang sangat jelas pada kemungkinan degradasi City yang bisa mengalami nasib yang sama.
De Zerbi mengelak
Namun sang pelatih tidak terjebak dalam perangkap itu: "Maksudmu apa, ingin mengarah ke Manchester City? Saat masih menjadi pemain saya gila, saya tidak ingat memikirkan apa. Perhatian sekarang tertuju pada para pemain, terutama sekarang ketika kami berada di dasar klasemen, saya tidak punya waktu untuk memikirkan masalah lain selain tim saya". Ia menyerahkan keputusan itu kepada komisi yang menangani kasus tersebut, dengan berharap ada kejujuran dan rasa tanggung jawab, tanpa pernah membuka diri soal perbandingan dengan Juventus yang di Inggris kini sudah menjadi semacam lagu lama.
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