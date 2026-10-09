Tottenham berada di posisi terbawah Premier League, tetapi dalam konferensi pers Roberto De Zerbi muncul pertanyaan soal Juventus: “Bagaimana reaksi di Italia setelah degradasi pada 2006?”, dengan merujuk pada kasus Manchester City. Dalam setiap konferensi pers memang selalu ada setidaknya satu pertanyaan tentang kemungkinan sanksi untuk klub tersebut, yang dinyatakan bersalah atas 114 pelanggaran finansial dari 2009 hingga 2018 dalam sebuah persidangan besar yang berlangsung lebih dari tiga tahun. Salah satu perbandingan yang paling sering muncul di Inggris adalah dengan Juventus, dengan isu Calciopoli berulang kali disebut untuk menjelaskan betapa seriusnya situasi ini dan kasus plusvalenza digunakan sebagai tolok ukur untuk memahami apa yang bisa terjadi di masa depan.











