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Jeremy Doku Manchester City Liverpool 2025-26Getty
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Manchester City resmi: Doku perpanjang kontrak

Manchester City
Transfers
J. Doku

Pemain Belgia itu memperpanjang kontraknya hingga 2031

Manchester City mengamankan Jérémy Doku dan secara resmi menegaskan keinginan untuk terus mengandalkan winger asal Belgia itu dalam jangka panjang. Pemain kelahiran 2002 tersebut memang telah memperpanjang kontraknya bersama Cityhingga2031, dengan menandatangani kesepakatan baru berdurasi lima tahun yang menegaskan sentralnya sang pemain dalam rencana masa depan klub Inggris tersebut.

Tiba di Manchester pada September 2023 dari Rennes, Doku secara bertahap berhasil merebut peran penting di dalam tim, terutama dengan memperlihatkan kualitasnya dalam situasi satu lawan satu, kecepatan, dan kemampuan menciptakan keunggulan jumlah di sisi sayap. Sebuah profil yang dianggap strategis oleh Manchester City dan yang diputuskan klub untuk terus diinvestasikan dalam jangka panjang.

  • "Kami menyukai gaya bermain Maresca, itu sangat menarik bagi para pemain", kata pemain Belgia itu, menegaskan apresiasinya terhadap filosofi sang pelatih. Kata-kata yang menunjukkan keselarasan antara Doku dan lingkungan klub, pada saat klub berupaya memperkuat proyek teknisnya.


    Sejak kedatangannya di Inggris, performa Doku terbilang signifikan: 126 penampilan dan 21 gol dengan seragam Manchester City, angka-angka yang ditambah dengan daftar prestasi yang sudah kaya meski usianya masih muda. Selama periode bersama Manchester City, ia memang telah meraih satu Premier League, satu Piala FA, satu Piala Liga Inggris, dan satu Community Shield.


    Kontrak baru hingga 2031 dengan demikian menjadi sinyal yang jelas: Manchester City menganggap Doku sebagai salah satu sosok yang akan dijadikan fondasi untuk membangun masa depannya. Winger Belgia itu, di sisi lain, siap melanjutkan petualangannya dengan seragam Manchester City, dengan tujuan semakin meningkatkan perannya di dalam tim dan memperkaya lemari trofi yang sudah mengesankan.

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