Manchester City resmi: Doku perpanjang kontrak

"Kami menyukai gaya bermain Maresca, itu sangat menarik bagi para pemain", kata pemain Belgia itu, menegaskan apresiasinya terhadap filosofi sang pelatih. Kata-kata yang menunjukkan keselarasan antara Doku dan lingkungan klub, pada saat klub berupaya memperkuat proyek teknisnya.





Sejak kedatangannya di Inggris, performa Doku terbilang signifikan: 126 penampilan dan 21 gol dengan seragam Manchester City, angka-angka yang ditambah dengan daftar prestasi yang sudah kaya meski usianya masih muda. Selama periode bersama Manchester City, ia memang telah meraih satu Premier League, satu Piala FA, satu Piala Liga Inggris, dan satu Community Shield.





Kontrak baru hingga 2031 dengan demikian menjadi sinyal yang jelas: Manchester City menganggap Doku sebagai salah satu sosok yang akan dijadikan fondasi untuk membangun masa depannya. Winger Belgia itu, di sisi lain, siap melanjutkan petualangannya dengan seragam Manchester City, dengan tujuan semakin meningkatkan perannya di dalam tim dan memperkaya lemari trofi yang sudah mengesankan.