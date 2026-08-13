Manchester City resmi: Doku perpanjang kontrak

Manchester City mengamankan Jérémy Doku dan secara resmi menegaskan keinginan untuk terus mengandalkan winger asal Belgia itu dalam jangka panjang. Pemain kelahiran 2002 tersebut memang telah memperpanjang kontraknya bersama Cityhingga2031, dengan menandatangani kesepakatan baru berdurasi lima tahun yang menegaskan sentralnya sang pemain dalam rencana masa depan klub Inggris tersebut.
Tiba di Manchester pada September 2023 dari Rennes, Doku secara bertahap berhasil merebut peran penting di dalam tim, terutama dengan memperlihatkan kualitasnya dalam situasi satu lawan satu, kecepatan, dan kemampuan menciptakan keunggulan jumlah di sisi sayap. Sebuah profil yang dianggap strategis oleh Manchester City dan yang diputuskan klub untuk terus diinvestasikan dalam jangka panjang.