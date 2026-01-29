Getty
Gegara Antoine Semenyo, Penyerang Manchester City Ini Pindah Ke Klub Rival Dengan Harga £27 Juta
Bobb siap tinggalkan Manchester City
Menurut The Athletic, Fulham telah sepakat membeli Oscar Bobb dari Manchester City dengan harga £27 juta, termasuk klausul penjualan sell-on sebesar 20 persen. The Citizens juga memiliki hak untuk menyamai tawaran di masa depan andai Bobb diminati klub lain. Bintang Norwegia itu dijadwalkan menjalani tes medis pada Kamis (29/1) waktu setempat, sebelum menuntaskan seluruh formalitas kepindahannya ke Craven Cottage.
Bobb, 22 tahun, telah mencatatkan 16 caps bersama timnas Norwegia, namun kesulitan mendapatkan menit bermain di Etihad Stadium. Secara total, ia baru mengoleksi 47 penampilan senior, dengan torehan tiga gol dan empat assist.
Tergusur dari hierarki skuad Manchester City
Waktu bermain Bobb semakin terbatas setelah Man City mendatangkan Antoine Semenyo dari Bournemouth. Selain itu, skuad Guardiola juga dihuni pemain-pemain seperti Rayan Cherki, Jeremy Doku, dan Savinho. Ia juga sempat cedera lama setelah mengalami patah tulang kaki saat latihan dalam tur pramusim di Amerika Serikat menjelang musim 2024/25.
Saat itu, Bobb mengatakan: “Saya sedang melakukan pressing lalu kaki saya tersangkut, kaki yang lain tergelincir, semacam terjatuh ke arah kaki saya. Tapi rasanya tidak terlalu sakit, hanya mengganggu."
“Memang sangat disayangkan, [tetapi] saya tidak menganggapnya seburuk itu karena saya sudah melihat banyak teman saya mengalami cedera parah dan banyak dari mereka kembali dengan lebih kuat. Jadi, saya melihatnya lebih sebagai jeda daripada kemunduran.”
Guardiola sendiri sebelumnya pernah memuji Bobb setinggi langit setelah laga melawan Brentford: “Oscar secara defensif seperti mesin, dia banyak membantu kami dan juga di sepertiga akhir. Kemampuan satu lawan satunya sangat bagus dan dia membuat keputusan yang tepat. Saya sangat senang dia bermain bagus."
“Saya akan mendorongnya untuk lebih tajam dan ketika berada di situasi satu lawan satu, dua lawan dua, dia bisa menciptakan situasi yang sangat besar. Dia membuat umpan luar biasa kepada Phil [Foden] yang merupakan peluang bersih di titik penalti dan seharusnya bisa diarahkan ke gawang."
“Secara umum, dia benar-benar sangat bagus di babak pertama itu, secara defensif, ofensif, di semua aspek. Dan dia adalah pemain yang sangat kami percaya.”
Namun, pelatih asal Catalonia tersebut belakangan mengakui bahwa Bobb kini ingin meninggalkan Man City.
Ambisi Fulham
Fulham tengah menatap papan atas klasemen dan saat ini berada di peringkat ketujuh Liga Inggris, hanya terpaut empat poin dari zona Liga Champions.
Manajer The Cottagers Marco Silva sebelumnya menegaskan bahwa Fulham harus “merangkul” tekanan, dan kini ia terus memperkuat skuad untuk mencapai tujuan tersebut.
Musim lalu ia berkata: “Apa yang membedakan tim biasa dan tim bagus adalah bagaimana Anda bisa bangkit kembali dan bagaimana Anda menunjukkan karakter serta kepribadian sebagai sebuah tim."
“Saya ingat musim pertama kami di Premier League, melawan tim-tim di bawah kami, seringkali kami bisa meraih poin. Melawan tim-tim di atas kami, kami tidak bisa. Itu adalah sesuatu yang hampir setiap minggu saya pertanyakan."
“Itu adalah sesuatu yang kami ubah sepenuhnya dari segi pola pikir. Perubahan kecil dalam pendekatan, tetapi pola pikirnya jauh lebih besar. Keberanian dan ambisi kami dalam laga-laga tersebut, serta tidak mengubah apa pun. Tetap menghormati identitas dan filosofi kami.”
Selanjutnya buat Manchester City & Fulham
Fulham akan kembali beraksi di Liga Inggris, Minggu (1/2), saat bertandang ke markas Manchester United. Kemenangan di laga tersebut bisa membawa tim asuhan Silva mendekati jarak satu poin saja dari Setan Merah yang berada di posisi keempat. Bobb berpeluang menjalani debutnya pada pertandingan itu, asalkan transfernya rampung tepat waktu untuk didaftarkan.
