AFP
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Manajer Tottenham Roberto De Zerbi mengisyaratkan satu rekrutan lagi setelah transfer Sávio dan Omar Marmoush
Belanja besar Tottenham pada musim panas ini
De Zerbi sangat gembira setelah Tottenham menuntaskan dua perekrutan sekaligus untuk Sávio dan Omar Marmoush dari Manchester City pekan ini, seperti dilaporkan oleh ESPN. Tottenham mengamankan Sávio dalam paket senilai £85 juta, sementara Marmoush datang dengan status pinjaman selama satu musim disertai kewajiban untuk membeli yang bisa naik hingga £60 juta. Ini membuat total pengeluaran musim panas klub tersebut melampaui £350 juta.
De Zerbi memuji para penyerang barunya jelang bentrokan Premier League melawan Newcastle pada Sabtu. "Saya pikir Sávio dan Marmoush itu bomba. Saya tidak tahu nama apa atau bagaimana Anda bisa menyebut mereka, tetapi yang pasti pemain dengan level tinggi," kata De Zerbi.
- AFP
Dorong untuk satu transfer terakhir
Meski bursa transfer sangat sibuk, De Zerbi mengakui bahwa Tottenham masih aktif mencari tambahan kekuatan untuk skuad mereka sebelum Selasa malam. Sang manajer mengonfirmasi bahwa ia mengadakan pembicaraan yang produktif dengan jajaran petinggi saat makan malam kemarin untuk membahas target-target yang tersisa. "Saya tidak menyangka satu pasar transfer dan satu jendela seperti yang telah kami jalani," jelas De Zerbi.
"Saya pikir kami bisa mendatangkan satu pemain lagi dan di satu posisi spesifik, tetapi kemarin kami pergi makan malam dengan para pemilik, dengan Vinai [Venkatesham], dengan Johan [Lange] dan dengan Enrico [Venturelli]. Kami membicarakan hal ini, tetapi kami semua sepemahaman dan ada koneksi yang sangat baik."
Marmoush menawarkan solusi di lini serang
Marmoush bergabung setelah menjalani periode yang sangat produktif dengan mencetak 37 gol di Eintracht Frankfurt dan 16 gol di Manchester City, memberikan persaingan penting di lini depan, terutama dengan James Maddison yang belum sepenuhnya fit dan Mohammed Kudus yang kembali dari cedera.
Menyoroti dampak penyerang internasional Mesir itu, De Zerbi menambahkan: "Perekrutan yang hebat untuk kami. Pemain hebat, pemain hebat lainnya dan kami semua menyukainya sebagai pemain. Kami berharap dia bisa melakukan apa yang mampu dia lakukan. Saya pikir dia bisa memberi lebih banyak solusi dalam serangan. Kami membutuhkan pemain di lini serang yang mampu mencetak gol, juga bermain baik dengan bola, pemain yang sangat cepat, punya kualitas hebat dan kami semua senang."
- Getty Images Sport
Apa langkah Tottenham selanjutnya?
Tottenham menjamu Newcastle pada Sabtu malam, dalam laga yang bisa membuat Micky van de Ven dan Pedro Porro menjadi starter setelah tampil dalam kemenangan 5-1 di Carabao Cup pada Rabu. Sávio berpeluang menjalani debut penuhnya, sementara masa depan Pape Sarr masih belum pasti menjelang tenggat waktu pada Selasa. De Zerbi memperingatkan Sarr bahwa menemukan tawaran transfer yang sesuai tetap menjadi tanggung jawab sang pemain.
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