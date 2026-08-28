De Zerbi sangat gembira setelah Tottenham menuntaskan dua perekrutan sekaligus untuk Sávio dan Omar Marmoush dari Manchester City pekan ini, seperti dilaporkan oleh ESPN. Tottenham mengamankan Sávio dalam paket senilai £85 juta, sementara Marmoush datang dengan status pinjaman selama satu musim disertai kewajiban untuk membeli yang bisa naik hingga £60 juta. Ini membuat total pengeluaran musim panas klub tersebut melampaui £350 juta.

De Zerbi memuji para penyerang barunya jelang bentrokan Premier League melawan Newcastle pada Sabtu. "Saya pikir Sávio dan Marmoush itu bomba. Saya tidak tahu nama apa atau bagaimana Anda bisa menyebut mereka, tetapi yang pasti pemain dengan level tinggi," kata De Zerbi.