Manajer Permanen Man United Berikutnya: Luis Enrique Jadi Pilihan Sempurna Untuk Perbaiki Carut-Marutnya Setan Merah
Manajer Man Utd berikutnya: Nama-nama yang terkait dengan pos Old Trafford
Tidak ada penunjukan permanen yang akan dilakukan oleh United hingga musim panas, dengan Michael Carrick mengambil alih dari caretaker Darren Fletcher secara sementara. Dia ditugaskan untuk memastikan kualifikasi Eropa untuk sebuah klub yang telah mencapai titik terendah dalam 111 tahun pada musim 2025/26.
Carrick dapat berusaha untuk mempertahankan posisinya lebih lama, tetapi harapannya adalah bahwa seorang ahli taktik yang lebih berpengalaman akan dicari. United telah dikaitkan dengan nama-nama seperti Oliver Glasner, Thomas Tuchel, Gareth Southgate, Enzo Maresca dan Mauricio Pochettino.
Nama Enrique juga telah ditambahkan ke dalam daftar, dengan orang Spanyol yang penuh semangat tersebut telah menikmati kesuksesan besar dalam masa jabatannya di Barcelona dan PSG. Pria berusia 55 tahun ini telah menunjukkan bahwa dia dapat bekerja di bawah tekanan dan mewujudkan ambisi besar - sambil membuat semua orang senang.
Apakah Luis Enrique akan menjadi pilihan ideal untuk Man Utd?
Dengan pemikiran itu, mantan bintang Setan Merah Kleberson - berbicara dalam asosiasi dengan BetVictor Online Casino - mengatakan kepada GOAL ketika ditanya siapa yang ingin dia lihat direkrut ke Theatre of Dreams: “Bagi saya, saya benar-benar ingin melihat Luis Enrique di Man United. Bukan hanya karena dia pelatih hebat, dan dia memang pelatih hebat, tapi yang saya lihat dengan tim-tim yang diasuhnya adalah para pemain benar-benar terhubung dengan pelatih. Koneksi itu sangat bagus. Para pemain suka bermain dengan cara yang dia inginkan, dan mereka ingin bermain seperti itu, mereka tidak ingin melakukan hal yang berbeda. Mereka ingin melakukan segalanya untuk klub, tapi juga untuk pelatih.
“Itu adalah hal yang harus dimiliki Man United. Bertahun-tahun yang lalu mereka memiliki itu dengan Sir Alex Ferguson. Tentu saja dia punya kepribadian, tapi ketika Anda pergi ke ruang ganti, Ferguson akan mengatakan sesuatu - atau di sesi latihan - dan Anda ingin bekerja untuknya. Ketika Luis Enrique melatih sebuah tim, saya bisa melihat itu. Man United harus berusaha keras untuk mencoba mendapatkannya.
“Saya pikir memilih Carrick sekarang adalah pilihan yang sangat bagus, hanya karena dia tahu tentang tim dan bisa meletakkan dasar-dasar untuk klub. Tapi klub harus memutuskan siapa yang mereka inginkan sebagai manajer dan melakukannya secepat mungkin sehingga dia bisa mulai berpikir 'Saya ingin bermain 4-3-3, 4-3-2-1 atau 4-2-3-1, pemain mana yang bisa kami datangkan?’ Mereka tidak bisa menunggu sampai akhir musim dan mencoba mendatangkan pelatih besar. Kemudian dia mungkin tidak datang dan itu Carrick lagi. Saya tidak ingin melihat itu.”
Pembangunan ulang lini tengah: Bisakah Fernandes diyakinkan untuk tetap bertahan?
Siapa pun yang mengambil alih di Old Trafford akan memiliki pekerjaan besar di tangan mereka. Mereka mungkin perlu membangun kembali lini tengah United, dengan kapten klub Bruno Fernandes menarik minat transfer lebih lanjut dari Arab Saudi sementara bintang Brasil veteran Casemiro melihat kontraknya berjalan menuju status bebas agen.
Kleberson, yang juga pernah beroperasi di lini tengah, berkata tentang masalah tersebut dan bagaimana Enrique dapat membantu menyelesaikannya: “Saya berharap bahwa mereka tidak pergi seperti itu, terutama Bruno karena dia adalah orang yang benar-benar dapat memberi kehidupan pada Man United - dia luar biasa. Dia memiliki perasaan itu dan telah berbicara tentang betapa dia suka bermain untuk Man United. Tetapi orang-orang itu memiliki kesempatan untuk pergi dan mereka perlu melihat dan berpikir. Kontrak Casemiro akan berakhir.
“Orang-orang itu berada di klub yang menghadapi banyak naik turun - mereka naik, mereka turun. Semuanya tergantung pada siapa yang akan menjadi manajernya. Jika itu adalah Luis Enrique, itu bisa mengubah pikiran pemain. Jika orang ini datang maka mereka akan berpikir ‘mengapa kita pergi ketika ada pelatih yang sangat baik yang datang ke sini yang akan menempatkan pemain berkualitas di sekitar saya’. Mereka akan berpikir ‘mengapa pindah sekarang?’ Man United harus mengambil langkah yang tepat sekarang.”
Jadwal Man Utd: Awal yang sulit bagi bos sementara Carrick
Pertandingan pertama Carrick sebagai pelatih kepala adalah derby melawan rival abadi Manchester City pada hari Sabtu. Pertandingan tersebut akan diikuti dengan perjalanan ke pemuncak tabel Liga Premier Arsenal. Jika sedikit kemajuan dibuat sejak awal, maka United akan mulai meningkatkan minat mereka pada orang-orang seperti Enrique - seorang pria yang sejauh ini menolak opsi untuk menyetujui perpanjangan kontrak di Paris dan mungkin membuka diri untuk tantangan baru.
