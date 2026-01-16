Manajer Permanen Man United Berikutnya: Luis Enrique Jadi Pilihan Sempurna Untuk Perbaiki Carut-Marutnya Setan Merah

Dengan pemikiran itu, mantan bintang Setan Merah Kleberson - berbicara dalam asosiasi dengan BetVictor Online Casino - mengatakan kepada GOAL ketika ditanya siapa yang ingin dia lihat direkrut ke Theatre of Dreams: “Bagi saya, saya benar-benar ingin melihat Luis Enrique di Man United. Bukan hanya karena dia pelatih hebat, dan dia memang pelatih hebat, tapi yang saya lihat dengan tim-tim yang diasuhnya adalah para pemain benar-benar terhubung dengan pelatih. Koneksi itu sangat bagus. Para pemain suka bermain dengan cara yang dia inginkan, dan mereka ingin bermain seperti itu, mereka tidak ingin melakukan hal yang berbeda. Mereka ingin melakukan segalanya untuk klub, tapi juga untuk pelatih.

“Itu adalah hal yang harus dimiliki Man United. Bertahun-tahun yang lalu mereka memiliki itu dengan Sir Alex Ferguson. Tentu saja dia punya kepribadian, tapi ketika Anda pergi ke ruang ganti, Ferguson akan mengatakan sesuatu - atau di sesi latihan - dan Anda ingin bekerja untuknya. Ketika Luis Enrique melatih sebuah tim, saya bisa melihat itu. Man United harus berusaha keras untuk mencoba mendapatkannya.

“Saya pikir memilih Carrick sekarang adalah pilihan yang sangat bagus, hanya karena dia tahu tentang tim dan bisa meletakkan dasar-dasar untuk klub. Tapi klub harus memutuskan siapa yang mereka inginkan sebagai manajer dan melakukannya secepat mungkin sehingga dia bisa mulai berpikir 'Saya ingin bermain 4-3-3, 4-3-2-1 atau 4-2-3-1, pemain mana yang bisa kami datangkan?’ Mereka tidak bisa menunggu sampai akhir musim dan mencoba mendatangkan pelatih besar. Kemudian dia mungkin tidak datang dan itu Carrick lagi. Saya tidak ingin melihat itu.”