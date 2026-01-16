"Kelar Deh" - Dijuluki 'Manajer LinkedIn', Reaksi Sinis Fans Chelsea Lihat Liam Rosenior Pimpin Latihan Tim

Masih terlalu dini untuk menilai Rosenior, tetapi beberapa tingkah lakunya telah membingungkan mereka yang ada di tribun. Menurut Daily Mail, para pemain Chelsea "dibawa ke ruangan pribadi untuk berpartisipasi dalam kompetisi membangun Lego" setelah kedatangan bos baru mereka.

Rosenior sangat menyukai "ide-ide pembentukan tim" dan ingin bekerja dengan suasana yang bahagia. Dia dikatakan menghargai bahwa “pesepakbola tidak menyukai pertemuan yang panjang, dan mereka bisa sangat membosankan jika terlalu banyak membahas taktik”. Dengan pemikiran tersebut, dia berusaha menjaga “pertemuan kelompok singkat dan manis”.

Pintunya di fasilitas latihan Cobham Chelsea dikatakan "selalu terbuka", dengan pemain secara aktif didorong untuk datang untuk pembicaraan individu. Rosenior "tidak diktatorial" dan "mendorong pemain untuk memberikan pandangan mereka sebelum menetapkan rencana taktik", karena merekalah yang harus melaksanakannya.

Mail menambahkan bahwa pelatih kepala baru The Blues "tidak malu-malu menunjukkan kasih sayang dengan pemain karena dia tipe yang merangkul – pendekatan penuh kasih sayang yang dikatakan telah diapresiasi oleh kelompok muda Chelsea". Rosenior berpendapat bahwa dia akan mendapatkan rasa hormat dengan menunjukkan banyak hal sendiri.