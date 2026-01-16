Getty
"Kelar Deh" - Dijuluki 'Manajer LinkedIn', Reaksi Sinis Fans Chelsea Lihat Liam Rosenior Pimpin Latihan Tim
Rosenior menggantikan Maresca yang dipecat di Stamford Bridge
Chelsea beralih ke mantan manajer Derby dan Hull City, Rosenior, setelah berpisah dengan pemenang Conference League dan Piala Dunia Klub FIFA, Enzo Maresca, pada Hari Tahun Baru. Tim besar Premier League mengambil pelatih muda berbakat dari salah satu klub saudara mereka, tim Ligue 1 Strasbourg, yang sesuai dengan model ambisius pemilik mereka.
Rosenior masih menunggu pertandingan Premier League pertamanya sebagai manajer, dengan masa jabatannya dibuka dengan kemenangan Piala FA atas Charlton dan kekalahan leg pertama semi-final Piala Carabao melawan Arsenal.
- Getty
Metode Rosenior: Membangun Lego & menunjukkan kasih sayang di depan umum
Masih terlalu dini untuk menilai Rosenior, tetapi beberapa tingkah lakunya telah membingungkan mereka yang ada di tribun. Menurut Daily Mail, para pemain Chelsea "dibawa ke ruangan pribadi untuk berpartisipasi dalam kompetisi membangun Lego" setelah kedatangan bos baru mereka.
Rosenior sangat menyukai "ide-ide pembentukan tim" dan ingin bekerja dengan suasana yang bahagia. Dia dikatakan menghargai bahwa “pesepakbola tidak menyukai pertemuan yang panjang, dan mereka bisa sangat membosankan jika terlalu banyak membahas taktik”. Dengan pemikiran tersebut, dia berusaha menjaga “pertemuan kelompok singkat dan manis”.
Pintunya di fasilitas latihan Cobham Chelsea dikatakan "selalu terbuka", dengan pemain secara aktif didorong untuk datang untuk pembicaraan individu. Rosenior "tidak diktatorial" dan "mendorong pemain untuk memberikan pandangan mereka sebelum menetapkan rencana taktik", karena merekalah yang harus melaksanakannya.
Mail menambahkan bahwa pelatih kepala baru The Blues "tidak malu-malu menunjukkan kasih sayang dengan pemain karena dia tipe yang merangkul – pendekatan penuh kasih sayang yang dikatakan telah diapresiasi oleh kelompok muda Chelsea". Rosenior berpendapat bahwa dia akan mendapatkan rasa hormat dengan menunjukkan banyak hal sendiri.
Penggemar bereaksi terhadap klaim bahwa Rosenior tidak memakai sarung tangan agar pemain bisa mendengar tepuk tangan
Beberapa pendukung, bagaimanapun, bereaksi sinis terhadap klaim bahwa Rosenior telah memutuskan untuk "tidak memakai sarung tangan" agar para pemain "dapat mendengar tepuk tangan darinya" saat mereka berlatih. Keadaan di London barat jelas sangat berbeda dengan zaman dahulu.
@RiddlerRaves menanggapi pengungkapan tentang sarung tangan itu dengan mengatakan: “Kelar deh kami sebagai klub sepak bola yang serius.” @kembungtemenung menambahkan: “Hal berikutnya, mereka akan memberi tahu kita bahwa Liam Rosenior tidak memakai kacamatanya agar dia bisa melihat Tosin dengan matanya yang sebenarnya...” @GodsfavourNkang ikut berkomentar dengan: “Apa ini? Aku tidak bisa lagi mengenali klubku.”
@LumpofCelery24 mengatakan tentang metode Rosenior: “Dia tidak bisa menghindari penilaian sebagai manajer ala LinkedIn. Juga pelatih tim saya ketika saya masih anak-anak. Saat latihan dia akan menghentikan dan memberitahu kami bagaimana kami harus bergerak dll. Kami berumur 11 tahun. Ini bukan sesuatu yang perlu disorot sebagai kemenangan besar bagi Rosenior.”
@LaviaBallonDCFC melanjutkan, mantan pemain pinjaman Strasbourg yang menuju Chelsea, Emmanuel Emegha, telah diskors selama waktunya di Prancis karena diduga melemparkan botol ke Rosenior: “Lebih buruk dari Arteta dengan kepalsuan yang tidak autentik. Tidak ada kesempatan pemain mana pun menghormatinya. Sekarang saya mengerti Emegha melemparkan botol air padanya, saya ingin melakukan hal yang sama.”
- (C)Getty Images
Pembicaraan transfer: Di mana Chelsea ingin menambah pada bulan Januari
Chelsea percaya bahwa mereka telah menemukan orang yang tepat untuk pekerjaan ini, dan akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan oleh Rosenior. The Mail melaporkan bahwa hal ini mencakup pembicaraan mengenai bisnis di jendela transfer Januari.
Diklaim bahwa "percakapan harian" sedang berlangsung, dengan The Blues mencari "bek tengah baru", dan Rosenior "akan terlibat dalam diskusi dan keputusan tersebut". The Blues akan kembali beraksi pada hari Sabtu ketika menjamu Brentford.
Iklan