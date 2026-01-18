Begini Cara Manajer Interim Michael Carrick Menebar Insipirasi Ke Para Pemain Man United Untuk Raih Kemenangan Derby Sensasional Atas Man City

Berbicara kepada wartawan setelah pertandingan, Martinez mengatakan: "Satu hal penting yang dikatakan Michael Carrick adalah 'gunakan energi dari orang-orang'. Hari ini saya pikir kami melakukannya. Ketika kami bersama, tidak mungkin kalah di kandang. Ketika Anda bermain melawan pemain seperti ini, tim bertahan. Bukan hanya satu atau dua pemain. Hari ini kami bertahan dengan sangat baik. Kami selalu kompak sepanjang waktu dan kemudian Anda memiliki kepercayaan diri untuk masuk ke pertarungan. Anda merasakan energi yang berbeda di mata para pemain hari ini. Hari ini tim menang, itu adalah hal yang paling penting bagi saya."

Dalam kemenangan yang meyakinkan, dia menambahkan: "Luar biasa. Luar biasa. Berada di sini dengan para penggemar, dengan tim, kami benar-benar tahu bagaimana kami menderita selama musim ini. Tetapi satu-satunya cara adalah menunjukkan di sini siapa kami. Hari ini adalah momen terbaik untuk melakukannya. Bukan hanya para pemain di lapangan, staf, semua orang adalah bagian dari itu."