Begini Cara Manajer Interim Michael Carrick Menebar Insipirasi Ke Para Pemain Man United Untuk Raih Kemenangan Derby Sensasional Atas Man City
United hancurkan City dalam pertandingan mendebarkan di Old Trafford
Carrick menikmati awal impian sebagai pelatih kepala baru United, membimbing timnya meraih kemenangan telak atas rival berat City dalam kemenangan yang dominan, ditandai dengan gaya permainan agresif dan langsung yang sulit diatasi oleh tim tamu. Pendekatan taktik Carrick adalah sebuah mahakarya; ia mengatur timnya dalam formasi 4-2-3-1, yang memungkinkan United untuk bertahan dengan kokoh dan meluncurkan serangan balik dengan cepat.
Keputusan-keputusan kuncinya, termasuk memanggil kembali Harry Maguire dan memainkan Bryan Mbeumo sebagai penyerang tengah, membuahkan hasil yang memuaskan. Maguire hampir mencetak gol di awal pertandingan dan Mbeumo kemudian membuka skor pada menit ke-65 dengan penyelesaian yang tenang setelah serangan cepat. Patrick Dorgu menggandakan keunggulan pada menit ke-76 untuk memastikan kemenangan. Meskipun tiga gol dibatalkan karena offside tipis dan mengenai tiang, United unggul dalam setiap aspek. Dan Martinez memuji pendekatan Carrick, menggunakan atmosfer kandang untuk menginspirasi para pemain.
Martinez: 'Anda merasakan energi yang berbeda'
Berbicara kepada wartawan setelah pertandingan, Martinez mengatakan: "Satu hal penting yang dikatakan Michael Carrick adalah 'gunakan energi dari orang-orang'. Hari ini saya pikir kami melakukannya. Ketika kami bersama, tidak mungkin kalah di kandang. Ketika Anda bermain melawan pemain seperti ini, tim bertahan. Bukan hanya satu atau dua pemain. Hari ini kami bertahan dengan sangat baik. Kami selalu kompak sepanjang waktu dan kemudian Anda memiliki kepercayaan diri untuk masuk ke pertarungan. Anda merasakan energi yang berbeda di mata para pemain hari ini. Hari ini tim menang, itu adalah hal yang paling penting bagi saya."
Dalam kemenangan yang meyakinkan, dia menambahkan: "Luar biasa. Luar biasa. Berada di sini dengan para penggemar, dengan tim, kami benar-benar tahu bagaimana kami menderita selama musim ini. Tetapi satu-satunya cara adalah menunjukkan di sini siapa kami. Hari ini adalah momen terbaik untuk melakukannya. Bukan hanya para pemain di lapangan, staf, semua orang adalah bagian dari itu."
Carrick memenangkan persaingan untuk posisi puncak
Carrick ditunjuk sebagai pelatih sementara United hingga akhir musim awal pekan ini, terutama untuk memberi waktu bagi jajaran manajemen baru klub, termasuk Omar Berrada dan Jason Wilcox, untuk melakukan pencarian menyeluruh untuk manajer permanen di musim panas. Setelah pemecatan Ruben Amorim, United mencari seseorang yang sangat memahami budaya klub untuk "mengurangi risiko periode adaptasi".
Carrick, mantan pemain dan pelatih populer di bawah Jose Mourinho dan Ole Gunnar Solskjaer, memenuhi persyaratan ini dengan sempurna. Kesediaannya untuk bekerja dalam sistem kolaboratif yang ada, poin yang menjadi perdebatan dengan Amorim, merupakan faktor signifikan yang menguntungkannya. Carrick juga mengesankan dalam wawancara dengan kualitas kepemimpinannya, pendekatan pelatihan langsung, dan pengetahuan yang kuat tentang skuad saat ini, sehingga secara keseluruhan membuatnya menjadi pilihan bulat dibandingkan kandidat sesama Solskjaer.
Ujian berat menanti United
Pertandingan berikutnya bagi United adalah laga tandang yang menantang melawan pemimpin liga Arsenal, setelah mereka tidak pernah menang di Emirates dalam tujuh kunjungan liga terakhir. Ini akan diikuti dengan pertandingan kandang melawan Fulham dan Tottenham Hotspur sebelum pertandingan tandang ke West Ham United.
Konsistensi dalam pertandingan-pertandingan tersebut akan meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan tempat yang diidamkan di Liga Champions, dan konsistensi adalah hal yang menjadi fokus Carrick setelah kemenangan atas City. Carrick berkata: "Konsistensi adalah kunci kesuksesan apa pun. Jika Anda bisa menemukannya, Anda menuju kemenangan. Kami tidak akan memiliki pertandingan dengan emosi dan perasaan seperti yang terjadi hari ini. Kami semua memahami hal itu. Namun, pasti ada standar dan harapan yang harus kami penuhi. Itulah tantangan kami."
