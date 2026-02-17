Getty/GOAL
Manajer Inter Milan, Christian Chivu, dikritik keras atas serangan 'bodoh' dan 'tidak dapat diterima' terhadap Pierre Kalulu setelah kartu merah dalam kemenangan kontroversial melawan Juventus
Spalletti marah karena dihina.
Dampak negatif dari Derby d'Italia telah merembet ke persiapan tengah pekan, dengan perang kata-kata antara Juventus dan Inter yang tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Meskipun Spalletti seharusnya fokus sepenuhnya pada laga playoff Liga Champions yang krusial melawan Galatasaray, manajer Juventus itu malah terpaksa menanggapi dugaan kurangnya etika dari bangku cadangan lawan. Ketegangan ini bermula dari komentar Chivu dari Inter, yang dilaporkan menghina Kalulu di lorong setelah bek tersebut diusir dalam kekalahan menyakitkan Juventus 3-2.
Spalletti, yang jelas masih kesal akibat kekalahan yang diwarnai kontroversi wasit, keberatan dengan tindakan Chivu menendang pemain yang sedang terjatuh. Chivu dilaporkan menyebut Kalulu "bodoh" karena diusir, komentar yang menurut Spalletti mengabaikan ketidakadilan yang dialami beknya.
"Saya tidak mengharapkan Kalulu disebut bodoh oleh Chivu. Dia disebut bodoh setelah dua kesalahan besar. Itu tidak dapat diterima, atau mungkin saya juga harus berbicara tentang pemain Inter..." kata Spalletti kepada Sky Sport. Penggunaan slang Tuscan 'bischero' menyoroti sifat pribadi frustrasi Spalletti, karena dia menyarankan staf Nerazzurri untuk melihat lebih dekat ke dalam sebelum mengkritik orang lain mengingat sifat kontroversial kemenangan mereka.
Skandal simulasi Bastoni
Titik balik yang memicu seluruh insiden ini terjadi pada menit ke-42 di San Siro, momen yang sudah disebut-sebut oleh para pakar sebagai salah satu kesalahan wasit terbesar musim ini. Saat Juventus masih bertahan, Kalulu mendapat kartu kuning kedua setelah insiden dengan Bastoni. Namun, tayangan ulang segera membuktikan bahwa pemain Prancis itu tidak melakukan kontak yang berarti dengan bek Inter. Jatuhnya Bastoni yang dramatis meyakinkan wasit Federico La Penna sebaliknya, dan karena protokol VAR melarang intervensi pada pelanggaran kartu kuning, ketidakadilan itu tetap berlaku.
Juventus terpaksa bermain lebih dari setengah pertandingan dengan 10 pemain, dan akhirnya kalah akibat gol penentu di menit ke-90 oleh Piotr Zielinski. Hasil tersebut, serta cara pencapaiannya, telah memicu reaksi keras dari pejabat tertinggi di Allianz Stadium. Sebagai tanda solidaritas, direktur Giorgio Chiellini dan CEO Damien Comolli turun tangan untuk menangani tugas media pasca-pertandingan guna melindungi manajer mereka dan mengecam keputusan wasit.
"Apa yang terjadi tidak dapat diterima. Kami di sini dan bukan Luciano Spalletti karena alasan ini," kata Chiellini, menegaskan bahwa klub berada dalam keadaan pemberontakan terbuka terhadap keputusan tersebut. Comolli mempertegas pernyataan tersebut, menggambarkan insiden tersebut sebagai noda hitam bagi liga itu sendiri. "Ini adalah ketidakadilan total. Juve kehilangan tiga poin, tetapi sepak bola Italia kehilangan lebih banyak lagi. Pesan pertama untuk para penggemar kami - saya minta maaf atas apa yang mereka lihat. Kami tidak bisa bertarung, menang, atau bermain dalam kondisi seperti ini."
Penunjuk wasit mengakui 'kesalahan yang jelas'
Gianluca Rocchi, penunjuk wasit Serie A, memecah keheningan untuk mengonfirmasi bahwa tim wasit telah gagal. Rocchi mengakui bahwa Kalulu tidak bersalah atas pelanggaran tersebut, tetapi ia menyalurkan kekecewaannya pada batasan sistem VAR dan, lebih spesifiknya, para pemain yang memanfaatkannya.
"Kami sangat kecewa, baik dengan keputusan La Penna yang jelas salah, maupun dengan fakta bahwa VAR tidak dapat digunakan untuk memperbaikinya," kata Rocchi kepada Ansa, membenarkan keluhan Juventus.
Namun, Rocchi tidak berhenti pada permintaan maaf. Ia melontarkan kritik tajam terhadap budaya simulasi yang merajalela di sepak bola Italia, menuduh para pemain sengaja menipu wasit untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil. "La Penna merasa hancur dan kami bersimpati padanya, tetapi saya harus mengatakan yang sebenarnya: dia bukan satu-satunya yang salah, karena ada simulasi yang jelas," tambahnya. "Ini adalah yang terbaru dalam serangkaian panjang di liga di mana mereka mencoba segala cara untuk menipu kami. Saya percaya bahwa seseorang harus memeriksa hati nurani mereka."
Moratti membela Bastoni yang 'antusias'
Sementara badan wasit dan Juventus sedang heboh membahas etika permainan, kubu Inter berusaha mengalihkan kritik yang mengarah pada Bastoni. Massimo Moratti, mantan presiden Inter yang legendaris, langsung membela pemain tersebut. Di tengah badai kritik di media sosial di mana Bastoni disebut sebagai "penipu," Moratti berusaha menggambarkan aksi diving tersebut sebagai momen kegembiraan kompetitif rather than manipulasi yang sinis.
"Simulasi itu mengganggu... tapi simulasi Bastoni ini adalah simulasi 'antusias'; dia melakukan lompatan luar biasa dari perpanjangan lengan lawan," kata Moratti kepada Radio Anch'io Sport. Dia kemudian memohon keringanan dari pelatih tim nasional Italia Gennaro Gattuso, menyarankan bahwa penghinaan publik sudah cukup sebagai hukuman.
