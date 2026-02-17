Manajer Inter Milan, Christian Chivu, dikritik keras atas serangan 'bodoh' dan 'tidak dapat diterima' terhadap Pierre Kalulu setelah kartu merah dalam kemenangan kontroversial melawan Juventus

Dampak negatif dari Derby d'Italia telah merembet ke persiapan tengah pekan, dengan perang kata-kata antara Juventus dan Inter yang tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Meskipun Spalletti seharusnya fokus sepenuhnya pada laga playoff Liga Champions yang krusial melawan Galatasaray, manajer Juventus itu malah terpaksa menanggapi dugaan kurangnya etika dari bangku cadangan lawan. Ketegangan ini bermula dari komentar Chivu dari Inter, yang dilaporkan menghina Kalulu di lorong setelah bek tersebut diusir dalam kekalahan menyakitkan Juventus 3-2.

Spalletti, yang jelas masih kesal akibat kekalahan yang diwarnai kontroversi wasit, keberatan dengan tindakan Chivu menendang pemain yang sedang terjatuh. Chivu dilaporkan menyebut Kalulu "bodoh" karena diusir, komentar yang menurut Spalletti mengabaikan ketidakadilan yang dialami beknya.

"Saya tidak mengharapkan Kalulu disebut bodoh oleh Chivu. Dia disebut bodoh setelah dua kesalahan besar. Itu tidak dapat diterima, atau mungkin saya juga harus berbicara tentang pemain Inter..." kata Spalletti kepada Sky Sport. Penggunaan slang Tuscan 'bischero' menyoroti sifat pribadi frustrasi Spalletti, karena dia menyarankan staf Nerazzurri untuk melihat lebih dekat ke dalam sebelum mengkritik orang lain mengingat sifat kontroversial kemenangan mereka.