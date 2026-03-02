Getty/GOAL
Manajer Chelsea, Liam Rosenior, memberikan penilaiannya tentang penampilan Robert Sanchez yang kurang meyakinkan melawan Arsenal dan mengungkapkan apakah Pedro Neto telah meminta maaf atas kartu merah yang konyol
Rosenior mendukung Sanchez
Berbicara di Cobham menjelang pertandingan tandang tengah pekan melawan Aston Villa, Rosenior menanggapi kritik yang ditujukan kepada kipernya setelah kekalahan dalam derby London. Ia mengatakan: "Saya pikir setiap pemain berkontribusi pada gambaran keseluruhan dan fungsi tim. Jadi ya, pada menit-menit awal kami mengalami beberapa momen tegang. Fakta bahwa kami membangun serangan dari belakang memengaruhi tekanan lawan dan memberi kami ruang di area yang kami inginkan. Saya pikir itu sama jelasnya. Jadi, saya tidak ingin menyoroti pemain tertentu dan mengatakan apa yang bisa atau tidak bisa mereka perbaiki. Ini tentang fungsi tim. Saya tidak berpikir ada yang bisa mengatakan, selain dua gol dari situasi bola mati, tim saya tidak berfungsi dengan baik dalam pertandingan. Oh ya, pemimpin liga, puncak Liga Champions. Kami berfungsi dengan sangat baik dalam sebagian besar pertandingan. Alasan kami kalah adalah karena kami tidak mengelola momen-momen tersebut. Tidak ada hubungannya dengan formasi Rob, tidak ada hubungannya dengan cara kami bermain. Kami harus mengelola momen-momen tersebut untuk memenangkan pertandingan sepak bola."
Kejadian kartu merah Neto yang gila
Kekalahan tersebut semakin diperparah oleh tindakan gegabah Pedro Neto, yang mendapat kartu merah akibat dua kartu kuning berturut-turut, termasuk satu karena protes. Pengusiran tersebut memicu reaksi keras dari para pakar, dengan mantan striker Chelsea Chris Sutton menyebut winger tersebut sebagai "bodoh" karena mengecewakan rekan-rekannya. Namun, Rosenior mengungkapkan bahwa mantan pemain Wolves tersebut telah mengambil langkah untuk memperbaiki kesalahan di ruang ganti, sementara klub berusaha melupakan pengusiran kesembilan mereka musim ini.
Rosenior menjelaskan dampak internal dari kartu merah tersebut, mengatakan: "Ini perlu diperbaiki. Tugas saya adalah menciptakan budaya pertanggungjawaban. Jika Anda membuat kesalahan, Anda harus mengakui kesalahan tersebut untuk memastikan hal itu tidak terulang lagi. Anda membutuhkan rekan setim untuk membantu Anda, tetapi pada akhirnya, itu tergantung pada diri Anda sendiri. Pedro telah meminta maaf kepada kelompok. Saya perlu melihat perbaikan dalam perilaku sekarang. Ini bukan hanya soal Pedro. Enzo [Fernandez] adalah pemimpin yang hebat. Ini adalah hal yang perlu diperbaiki. Kami adalah salah satu tim termuda di Eropa. Terkadang Anda perlu mengalami hal-hal tertentu untuk berkembang. Saya tidak ingin ini menjadi pengalaman belajar di mana kami gagal mencapai apa yang ingin kami capai."
Menangani masalah disiplin yang mendalam
Rekam jejak disiplin Chelsea telah menjadi topik pembicaraan utama di Premier League, dengan klub tersebut mengumpulkan kartu dengan laju yang mengkhawatirkan. Rosenior mengakui bahwa ia sedang mencari penyebab mendasar dari kurangnya fokus tim dalam situasi tekanan tinggi. Ia memperingatkan skuadnya bahwa pemilihan pemain di masa depan dapat sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemain untuk tetap berada di lapangan, karena The Blues tidak bisa terus bermain dengan sepuluh pemain jika ingin naik peringkat.
Manajer menambahkan: "Ini menunjukkan nilai dari tidak mendapatkan kartu merah. Persentase peluang kami untuk menang melonjak drastis. Merespons kegagalan, terkadang itu berarti kehilangan bola, terkadang wasit membuat keputusan yang tidak kami setujui. Kami memilih pemain yang menunjukkan perbaikan. Saya tidak bisa membiarkan musim ini diwarnai dengan kartu merah setiap dua atau tiga pertandingan. Saya harus melakukan seleksi tim berdasarkan hal itu."
Tantangan Aston Villa menanti
Chelsea kini harus segera bangkit karena mereka akan bertandang ke markas Aston Villa yang berusaha bangkit dari kekalahan-kekalahan mereka baru-baru ini. Tim asuhan Unai Emery telah tampil sangat efektif di depan gawang, dan Rosenior menyadari betul ancaman yang mereka berikan kepada pertahanan Chelsea yang terlihat rentan dari situasi bola mati belakangan ini. Dengan Villa yang dikenal memiliki kekuatan serangan yang hebat, The Blues membutuhkan penampilan sempurna dari Sanchez dan barisan belakangnya untuk meraih hasil positif.
Menjelaskan tantangan di depan, Rosenior menyimpulkan: "Alasan Villa mencetak gol-gol hebat adalah karena mereka memiliki pemain serang yang hebat. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Mereka sangat tajam dalam hal gol yang diharapkan yang mereka ciptakan. Mereka akan memiliki reaksi dari hasil terakhir mereka, jadi kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan yang sangat sulit."
