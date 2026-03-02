Manajer Chelsea, Liam Rosenior, memberikan penilaiannya tentang penampilan Robert Sanchez yang kurang meyakinkan melawan Arsenal dan mengungkapkan apakah Pedro Neto telah meminta maaf atas kartu merah yang konyol

Kekalahan tersebut semakin diperparah oleh tindakan gegabah Pedro Neto, yang mendapat kartu merah akibat dua kartu kuning berturut-turut, termasuk satu karena protes. Pengusiran tersebut memicu reaksi keras dari para pakar, dengan mantan striker Chelsea Chris Sutton menyebut winger tersebut sebagai "bodoh" karena mengecewakan rekan-rekannya. Namun, Rosenior mengungkapkan bahwa mantan pemain Wolves tersebut telah mengambil langkah untuk memperbaiki kesalahan di ruang ganti, sementara klub berusaha melupakan pengusiran kesembilan mereka musim ini.

Rosenior menjelaskan dampak internal dari kartu merah tersebut, mengatakan: "Ini perlu diperbaiki. Tugas saya adalah menciptakan budaya pertanggungjawaban. Jika Anda membuat kesalahan, Anda harus mengakui kesalahan tersebut untuk memastikan hal itu tidak terulang lagi. Anda membutuhkan rekan setim untuk membantu Anda, tetapi pada akhirnya, itu tergantung pada diri Anda sendiri. Pedro telah meminta maaf kepada kelompok. Saya perlu melihat perbaikan dalam perilaku sekarang. Ini bukan hanya soal Pedro. Enzo [Fernandez] adalah pemimpin yang hebat. Ini adalah hal yang perlu diperbaiki. Kami adalah salah satu tim termuda di Eropa. Terkadang Anda perlu mengalami hal-hal tertentu untuk berkembang. Saya tidak ingin ini menjadi pengalaman belajar di mana kami gagal mencapai apa yang ingin kami capai."