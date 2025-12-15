AFP
"48 Jam Terburuk, Semua Orang Tak Mendukung Kami!" - Manajer Chelsea Enzo Maresca Baper Di Depan Media
Maresca mengecam media
Dengan Chelsea kembali ke jalur kemenangan dan Cole Palmer sekali lagi mencetak gol untuk klub London Barat, Maresca mengamuk mengejutkan semua orang yang duduk di ruang pers di Stamford Bridge. Pria berusia 45 tahun itu tidak berbicara setengah-setengah, tetapi tampaknya berhati-hati dengan apa yang dikatakannya, terutama ketika ditanya apakah dia marah pada hierarki Chelsea.
Dia berkata: "Cara para pemain ingin belajar sangat fantastis dan inilah alasan mengapa saya memuji mereka - karena dengan begitu banyak masalah, mereka melakukannya dengan sangat baik setelah minggu yang rumit. Sejak saya bergabung dengan klub, 48 jam terakhir adalah 48 jam terburuk sejak saya bergabung karena banyak orang tidak mendukung kami. Jadi sangat senang untuk Malo di momen itu ketika usaha dari Malo dan yang lainnya menunjukkan bahwa mereka semua ada di sana dan ingin membantu klub ini.”
Ketika ditekan, dia menjawab: "Secara umum. Secara umum," sebelum mengklarifikasi ketika ditanya apakah itu ditujukan pada penggemar atau media: "Saya suka penggemar dan kami sangat senang dengan penggemar."
Bos The Blues menolak mundur
Maresca memasuki konferensi pers hari Senin menjelang kunjungan ke tim League One Cardiff dengan sikap tegas yang sama seperti beberapa hari yang lalu. Tidak mengherankan, dia sekali lagi diminta untuk menjelaskan komentarnya dari akhir pekan, yang dia balas: "Saya sudah berbicara tentang itu. Saya tidak perlu menambahkan hal-hal lain. Saya mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan Cardiff keesokan paginya. Jadi saya hanya fokus pada Cardiff. Saya juga mengatakan minggu lalu, bagi saya selalu tidak masalah apakah kami menang atau kalah atau kami berada dalam momen baik atau buruk, itu adalah kesempatan fantastis karena Anda selalu bisa belajar. Saya suka belajar dan saya sangat senang dengan itu. Italia, Spanyol, Prancis, sehingga kalian semua menyadarinya. Sudah selesai, sudah selesai. Itu setelah pertandingan, saya mengatakan apa yang saya katakan setelah pertandingan. Sekarang fokusnya pada Cardiff. Saya bisa berbicara bahasa Italia, bahasa saya, bahasa Spanyol dengan baik, bahasa Prancis dengan baik, dan bahasa Inggris kurang lebih. Saya pikir ketika saya ingin mengatakan sesuatu, saya cukup jelas. Saya sudah berbicara setelah pertandingan, saya tidak perlu menambahkan lebih banyak."
Maresca: Ekspektasi selalu tinggi di Chelsea
Setelah menghabiskan lebih dari satu miliar pound dalam beberapa tahun terakhir, harapan di Chelsea tetap tinggi seperti biasanya. Beberapa minggu lalu, mereka digadang-gadang sebagai penantang Liga Premier, tetapi beberapa penampilan yang goyah telah membawa The Blues kembali ke realitas. Namun, itu tidak menghentikan Maresca untuk berusaha mencapai kehebatan.
Dia menambahkan: "Ketika Anda menjadi manajer Chelsea, Anda mengerti bahwa harapannya lebih tinggi. Terutama musim ini, mereka lebih tinggi dibandingkan dengan musim lalu. Mungkin karena Piala Dunia Antarklub, Liga Konferensi, kami finis keempat di Liga Premier. Dan seperti yang Anda katakan, kami adalah skuad termuda dalam sejarah Liga Premier. Jadi mungkin musim ini, harapannya sedikit lebih tinggi. Namun, saya pikir itu adalah sesuatu yang normal ketika Anda adalah pemain Chelsea atau manajer Chelsea."
Apa langkah selanjutnya untuk Chelsea?
Chelsea tertinggal delapan poin dari Arsenal di puncak klasemen, penurunan signifikan dari dua poin setelah bermain imbang dengan The Gunners di Stamford Bridge. Selanjutnya untuk klub London adalah perjalanan ke Wales, di mana Cardiff akan mencari kejutan besar dan mengamankan tempat mereka di semifinal Piala Carabao.
