Ranking Calon Manajer Baru Manchester United: Enzo Maresca, Oliver Glasner, & Jajaran Kandidat Pengganti Ruben Amorim

Setelah laga terakhirnya—hasil imbang 1-1 melawan Leeds United—Ruben Amorim tak mampu menahan diri. Dalam konferensi pers, ia melontarkan sindiran terbuka ke arah petinggi Manchester United, menegaskan dirinya ingin disebut sebagai “manajer, bukan sekadar pelatih kepala”. The Red Devils boleh berdalih pemecatan ini murni soal hasil (meski tim masih duduk di peringkat enam Liga Inggris dengan skuad yang jauh dari istimewa) tapi kok ya mustahil kita semua berkumpul di sini repot-repot membicarakan siapa penggantinya andai saat itu ia memilih diam dan tidak menyerang atasannya sendiri di depan media.

Darren Fletcher ditunjuk memimpin tim utama sebagai solusi sementara, sebelum karteker lain disebut-sebut akan mengisi kursi panas hingga akhir musim. Sementara itu, Man United mulai berburu sosok permanen. Pertanyaannya kini sederhana saja: siapa yang bersedia menjadi pelatih kepala, bukan manajer dengan kuasa penuh? Siapa yang sudi diberi mandat maha berat menyeimbangkan kapal maha oleng bernama Manchester United ini? GOAL mencoba menyusun daftar calon pengganti Amorim, di-ranking berdasarkan probabilitasnya: